Nuri Sahin und Ömer Toprak könnten bald bei Antalyaspor zusammenarbeiten. Nico Schlotterbeck spricht über seine Vorbilder. Die BVB-News.

Der BVB heute am Pfingstsonntag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 5. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Sahin lockt Ex-Dortmunder in die Türkei

Im türkischen Antalya könnte es bald zu einem Wiedersehen zweier ehemaliger BVB-Spieler kommen. Wie die DeichStube berichtet will Antalyaspor-Trainer Nuri Sahin Abwehrspieler Ömer Toprak von einem Wechsel in die Süper Lig überzeugen.

Sahin, der einen Großteil seiner Profilaufbahn beim BVB verbrachte, ist seit der vergangenen Saison Trainer des türkischen Erstligisten. Toprak gab jüngst seinen Abschied von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen bekannt. Er spielte in der Saison 2017/18 gemeinsam mit Sahin beim BVB, später liefen beide auch noch zusammen an der Weser auf.

Ömer #Toprak und der SV Werder Bremen werden getrennte Wege gehen.



Vielen Dank, Kapitän, für deinen unermüdlichen Einsatz! Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft 💚🤍



Alle Infos: https://t.co/2Civa1f2Pf#Werder | #DankeÖmer pic.twitter.com/i9IGz8LjTJ — SV Werder Bremen (@werderbremen) June 3, 2022

Sahin hat von Toprak eine hohe Meinung: "Es ist doch bekannt, was für eine Klasse er hat. Fußballerisch muss ich da gar nichts groß erklären", sagte Sahin der DeichStube als Toprak noch für Werder spielte.

BVB, News: Das sind Schlotterbecks Vorbilder

BVB-Neuzugang Nico Schlotterbeck hat in seinem ersten Interview bei BVB-TV erzählt, wer seine Vorbilder sind: Mats Hummels und Niklas Süle. Mit beiden wird der 22 Jahre alte Innenverteidiger jetzt beim BVB zusammenspielen.

"In der entscheidenden Phase meiner Jugend war Mats Hummels mit der beste Innenverteidiger in Deutschland und weltweit. Da hat man hochgeschaut. Und wenn man jetzt mit ihm in einem Team spielen darf, dann macht das einen unendlich glücklich“, sagte Schlotterbeck.

Auch auf das Zusammenspiel mit Süle freut er sich bereits: "Er ist in sehr jungen Jahren zu einem großen Klub gegangen und hat da seine Spuren hinterlassen. Das will ich versuchen, hier zu schaffen."