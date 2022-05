BVB heute, News und Gerüchte: Bobic bestätigt Lotka-Wechsel nach Dortmund, U19 wird Meister

Marcel Lotka wechselt laut Fredi Bobic zum BVB. Hans-Joachim Watzke erklärt die Trennung von Trainer Marco Rose. Die BVB-News.

Der BVB heute am Montag. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 30. Mai.

BVB, News: Bobic bestätigt Lotka-Wechsel zum BVB

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat auf der Mitgliederversammlung des Berliner Bundesligisten den Transfer von Torwart Marcel Lotka zum BVB bestätigt. "Er war nicht mehr zu halten und wollte das auch so", sagte Bobic.

Lotka hatte bereits im März einen Vertrag beim BVB bis 2024 unterschrieben. Danach stieg der 21-Jährige bei der Hertha zum Stammkeeper auf und war dann mit guten Leistungen maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt, woraufhin Bobic eine Vertragsklausel zur Verlängerung um ein Jahr ziehen wollte. Der BVB bestand aber auf dem abgeschlossenen Vertrag.

BVB, News: Im DFB-Pokal in 1. Runde bei 1860 München

Borussia Dortmund spielt in der 1. Runde des DFB-Pokals 2022/23 bei Drittligist 1860 München. Dieses Los bescherte dem BVB der langjährige Spieler Kevin Großkreutz bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend.

Die Partie wird zwischen dem 29. Juli und 1. August ausgetragen.

🏆 Die erste Runde in der nächsten #DFBPokal-Saison führt uns zum @TSV1860 München! pic.twitter.com/wMC4fMgrsM — Borussia Dortmund (@BVB) May 29, 2022

BVB, News: BVB-Junioren gewinnen U19-Titel

Die Junioren von Borussia Dortmund haben zum neunten Mal den U19-Meistertitel gewonnen. Im Endspiel gegen den Nachwuchs von Hertha BSC setzte sich der BVB mit 2:1 (1:1) durch. Jamie Bynoe-Gittens (37.) und Bradley Fink (49.) drehten die Partie nach der Berliner Führung durch Luca Wollschläger (12.).

Dortmund fehlt damit nur noch ein Titel, um mit U19-Rekordmeister VfB Stuttgart gleichzuziehen. Im Halbfinale hatte sich der Meister der Bundesliga West gegen den Erzrivalen Schalke 04 durchgesetzt. (SID)

BVB, News: Watzke spricht über Rose-Trennung und Terzic

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zur Trennung von Trainer Marco Rose und dem neuen alten Trainer Edin Terzic geäußert.

"Wir haben es gemeinsam entschieden. Es fehlte auf beiden Seiten dann irgendwo ein bisschen was. Da haben wir gespürt, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir uns trennen", sagte Watzke zur vorzeitigen Trennung von Rose bei Sky.

Terzic wollte Watzke mit keinen hohen Zielvorgaben in seine zweite Amtszeit als BVB-Trainer schicken. "Wir sind gerade dabei, in der Mannschaft relativ viel zu ändern und einiges neu zu konfigurieren. Der Trainer kommt dazu. Wir müssen Geduld haben und den Jungs Zeit geben. Das Mindeste, was bei uns immer Thema ist, ist die CL-Qualifikation. Edin ist jemand, der die Menschen im Ruhrgebiet anspricht, und er kennt auch die Seele von Borussia Dortmund", sagte Watzke.