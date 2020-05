BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Pulisic erinnert sich, wird Charlie Webster der neue Jadon Sancho?

Der BVB hat mit Charlie Webster offenbar schon den neuen Jadon Sancho im Visier. Christian Pulisic erinnert sich derweil an die BVB-Zeit zurück.

In einer Woche rollt in der der Ball wieder und muss gleich im Revierderby gegen Schalke 04 ran. Hinter den Kulissen bastelt der BVB eifrig weiter am Kader für die neue Saison.

In den Fokus gerückt soll dabei auch Chelsea-Talent Charlie Webster sein, der schon als neuer Jadon Sancho gehandelt wird. Christian Pulisic erinnert sich derweil an einen speziellen Moment bei Schwarz-Gelb zurück.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Sonntag auf einen Blick.

Charlie Webster als neuer Jadon Sancho zum BVB?

Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Chelsea-Talent Charlie Webster - dies geht aus einem Bericht der Sun hervor. Demnach würde der BVB den 16-Jährigen gerne verpflichten und ihn ähnlich aufbauen, wie einst Jadon Sancho.

Zudem rechne sich der Mittelfeldmann wohl bessere Chancen auf einen absehbaren Einsatz in der Bundesliga aus, als bei den Chelsea-Profis in der Premier League.

Pulisic: Diesen Tag werde ich beim BVB nie vergessen

Ex-BVB-Star Christian Pulisic hat in einem Podcast mit Landsmann Jermaine Jones über einen Moment von Borussia Dortmund gesprochen, der ihm ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.

"Ich ging in an einem normalen Tag zur Schule. Dann bekam ich die Nachricht von meinem Jugendtrainer (bei Borussia Dortmund; Anm. d. Red.), dass ich am Abend mit den Profis trainieren darf. Diesen Tag werde ich nie vergessen", erinnerte sich Pulisic in Jones' Sendung '13 & Me'.

Eduardo Camavinga zum BVB? "Gut, dass große Klubs sich für mich interessieren"

Mittelfeldtalent Eduardo Camavinga von hat das Interesse von mehreren großen Klubs grundsätzlich bestätigt. Auch Borussia Dortmund soll am 17-Jährigen dran sein.

"Es ist gut zu sehen, dass große Klubs sich für mich interessieren, aber das interessiert mich nicht allzu sehr. Zumal ich mich in Rennes wohl fühle", sagte er bei Ouest France. "Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich überlasse es meinen Eltern und meinen Agenten."

Sein Trainer Julien Stephan ist optimistisch, sein Toptalent noch ein Jahr halten zu können. "Ich denke, dass alle Konditionen gegeben sind, sodass Camavinga noch ein Jahr bei uns bleibt", sagte er bei AFP. Rennes stand nach Abbruch der auf Platz drei und spielt in der nächsten Saison somit in der .

BVB: Talent Nnamdi Collins verlängert bis 2023 - Korb für Chelsea und

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat Abwehrtalent Nnamdi Collins (16) langfristig an den Verein gebunden . Am Freitagnachmittag verkündete der BVB die Vertragsverlängerung bis 2023.

Dabei trotzte der BVB auch den Offerten von namhaften europäischen Top-Klubs. Wie Bild und Sport1 übereinstimmend berichten, soll der gebürtige Düsseldorfer Angebote von Manchester City, dem , dem und ausgeschlagen haben, obwohl ihm offenbar Handgelder in Millionenhöhe angeboten wurden.