Borussia Dortmund am heutigen Sonntag (27. März), mitten in der aktuellen Länderspielpause. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: US-Talent spielt offenbar in Dortmund vor

Borussia Dortmund testet nach einem Bericht der Ruhr Nachrichten derzeit den 17 Jahre alten Kristian Fletcher. Das Offensiv-Talent aus den USA kam auch am Freitag beim 4:2-Sieg der Dortmunder U19 im Testspiel gegen den SC Paderborn zum Einsatz.

Sehr gut, Jungs! 👏 Die #BVBU19 hat ihren Test gegen den Nachwuchs vom @SCPaderborn07 mit 4:2 (1:1) gewonnen. Vincenzo Onofrietti (2), Ayukayoh Mengot und Jonah Husseck erzielten die Treffer für Schwarzgelb. pic.twitter.com/ho3hG18Yj8 — Borussia Dortmund (@BVB) March 25, 2022

Fletcher absolviert aktuell seine Ausbildung an der Fußballakademie von Bethesda-Olney. Eine endgültige Entscheidung bezüglich einer Verpflichtung des Nachwuchsspielers soll laut RN noch nicht gefallen sein. Der BVB dürfte den US-Amerikaner, der auch einen englischen Pass besitzt, allerdings ohnehin erst an seinem 18. Geburtstag am 1. Januar 2023 unter Vertrag nehmen.

Gerüchte um Fletcher gab es bereits in der Vergangenheit. Im November vergangenen Jahres hatte der Fox-Journalist Keith Costigan via Twitter von einem möglichen Wechsel Fletchers nach Dortmund berichtet. Auch die Bayern wurden zeitweise als potenzieller Abnehmer gehandelt. Zudem absolvierte Fletcher ein Probetraining bei Manchester United.

BVB, News: Ex-Gladbacher vom BVB genervt

Der ehemalige Gladbach-Keeper Casey Kaller hat sich in der Sport Bild mit Unverständnis zu den zahlreichen Wechseln von Spielern und auch einem Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach zum BVB geäußert.

"Es frustriert mich, wenn man einen Marco Reus oder einen Thorgan Hazard an den BVB verliert, oder Trainer Marco Rose dorthin geht", sagte der US-Amerikaner. Neben Reus, Hazard und Rose verlor Glabach mit mit Mo Dahoud noch einen weiteren Spieler an den BVB.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien