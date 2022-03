BVB heute, News und Gerüchte: Bellingham gewinnt NXGN, Haller als Haaland-Nachfolger?

Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch (23. März), mitten in der aktuellen Länderspielpause. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB-News: Drei Kandidaten für Haaland-Nachfolge

Borussia Dortmund hat für den Fall eines Abgangs von Erling Haaland in diesem Sommer laut der Sport Bild drei Kandidaten als möglichen Ersatz für den Norweger ins Ausge gefasst: Adam Hlozek (19) von Sparta Prag, Sasa Kalajdzic (24) vom VfB Stuttgart und Sebastian Haller (27) von Ajax.

Von den Qualitäten und der Torquote würde Haller Haaland dabei am nähesten kommen, in 35 Pflichtspielen hat er in dieser Saison bereits 33 Tore erzielt. Mit einer Ablöse von rund 30 Millionen Euro wäre er aber wohl auch am teuersten.

BVB: Jude Bellingham gewinnt NXGN 2022

Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat den von GOAL verliehenen NXGN-Award 2022 als bester Nachwuchsspieler bekommen. Hier findet Ihr die Liste der 50 größten Talente der Welt.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien