BVB heute, News und Gerüchte: Kehl wünscht Gespräche mit Haaland - alles zu Borussia Dortmund

BVB, News: Kehl will zielführende Gespräche mit Haaland

Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl wünscht sich für die kommenden Wochen zielführende Gespräche mit BVB-Stürmer Erling Haaland zu führen. "Wir hoffen, dass wir bei den Gesprächen, die wir intern führen und nach vorne bringen, vorankommen", sagte Kehl nach dem 1:1-Unentschieden der Schwarz-Gelben gegen den 1. FC Köln bei DAZN.

Zudem erinnerte Kehl daran, nicht alles zu glauben, was die Medien schreiben würden. "Es ist viel geschrieben worden in den letzten Tagen, vieles davon stimmt nicht." Insgesamt sei "noch keine Entscheidung gefallen", so der 42-Jährige weiter.

Getty

Dortmund kämpft nach wie vor um eine Vertragsverlängerung des Norwegers über den kommenden Sommer hinaus. Haaland darf verschiedenen Medienberichten zufolge den Klub für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen. Zuletzt galten Manchester City und Real Madrid als Top-Kandidaten für eine Verpflichtung.

BVB, News: Haaland räumt Probleme gegenüber Rose ein

Erling Haaland erlebte in Köln einen durchwachsenen Abend. Nach seiner Muskelverletzung fehlt dem BVB-Stürmer anscheinend noch Kraft. Das gab der Norweger selbst zu.

In einem Gespräch mit Rose soll der 21-Jährige eingeräumt haben, dass ihm noch "ein bisschen was" fehle, berichtete Rose nach der Partie. "Er hat ein ordentliches Spiel gemacht", sagte der BVB-Trainer. "Es ist auch wichtig, dass man sich die Chancen erarbeitet." Zuletzt hatte Haaland aufgrund einer Muskelverletzung lange gefehlt.

BVB, News: Blaszczykowski droht Karriereende

Jakub Blaszczykowski zählt ohne Zweifel zu den größten BVB-Legenden, doch nun droht dem Polen ein vorzeitiges Karriereende.

Derzeit steht "Kuba" bei Wisla Krakau unter Vertrag und erlitt dort bereits im September einen Kreuzbandriss. Nun teilte der Klub mit, dass sich Blaszczykowskis Ausfallzeit noch einmal deutlich verlängern werde. Er musste sich offenbar einer erneuten Operation unterziehen, bei der sein Kreuzband rekonstruiert wurde.

Polnische Medien berichten nun, dass dem 36-Jährigen das Karriereende drohe. Doch Blaszczykowski gibt sich im Gespräch mit dem polnischen Blatt Sport kämpferisch: "Ich bin mir bewusst, dass sehr harte Zeiten auf mich zukommen. All jenen, die meiner Karriere wieder einmal ein Ende setzen wollen, sage ich, dass ich hundertmal aufgestanden bin, ich werde aufstehen und hundertmal als Erster."

BVB, News: Baumgart verteidigt Rose

Nach dem 1:1-Remis beim 1. FC Köln hat Borussia Dortmund wohl keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Dennoch verteidigte Kölns Trainer Steffen Baumgart die Dortmunder Leistung in dieser Saison: "Sie haben von den letzten neun Spielen sechs gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und nur von Leverkusen den Arsch vollgekriegt, was jedem Mal passieren kann."

Getty

Er ergänzte: "Das wird mir alles zu schlecht gemacht. Die Mannschaft hat zu sich gefunden, hat eine Entwicklung gemacht. Ich finde, dass sie eine gute Saison spielen."

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien