Borussia Dortmund am heutigen Dienstag (22. März), nach dem Spiel beim 1. FC Köln und mitten in der Länderspielpause. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute, Gerücht: Moukoko-Plan für den Sommer steht

Youssoufa Moukoko möchte mehr Fußball spielen, so viel ist sicher. Der Stürmer kommt bei Borussia Dortmund - auch aufgrund von vielen Verletzungen - in dieser Saison erst auf 168 Bundesliga-Minuten. Deshalb, so berichten mehrere Quellen, sei der Angreifer unzufrieden.

Ein Ausweg könnte eine Leihe im Sommer sein. Nach Informationen von Sky soll Moukoko aber erst einmal die Sommervorbereitung beim BVB absolvieren und danach erst entschieden werden, wie es für den 17-Jährigen weitergeht.

Das Unentschieden: leider zu wenig. Der Support der mitgereisten Fans: überragend. Wir blicken mit @axelwitsel28 im "Deckel drauf" auf #KOEBVB zurück und bereits auf #BVBLeipzig voraus.



📺 https://t.co/sHCzz28ruC — Borussia Dortmund (@BVB) March 21, 2022

Nach Informationen der WAZ müsse der neue Klub Moukokos allerdings zur BVB-Spielphilosophie passen, weshalb der bereits gehandelte FC St. Pauli, Moukokos Ex-Klub, nicht passe.

Getty Images

BVB heute, News: Frings sieht BVB ohne Titelchance

Hartes Urteil vom ehemaligen Dortmunder Torsten Frings: Auf die Frage, wie hoch er die BVB-Chancen auf die Meisterschaft sehe, antwortete er bei ran: "Die liegen bei 0,0 Prozent."

Der ehemalige Mittelfeldspieler begründete seine Meinung: "Dortmund leistet sich einfach zu viele Ausrutscher, um Meister zu werden." Gleichzeitig plädierte er aber auch dafür, Trainer Marco Rose mehr Zeit und einen neuen Anlauf in der kommenden Saison zuzugestehen.

"Ich würde es dem BVB aber mehr gönnen, weil ich dort eine schönere Zeit hatte als beim FC Bayern", machte Frings klar, dass sein Urteil nichts mit persönlichen Präferenzen zu tun hat.

Getty Images

BVB heute, Gerücht: Kobel darf auf Debüt im Nationalteam hoffen

BVB-Keeper Gregor Kobel darf auf seine Premiere im Tor der Schweizer Nationalmannschaft hoffen. Er reist zum Trainingslager des Teams nach Marbella. "Ich werde mal hingehen. Vielleicht gibt es ein paar Minuten", sagte er laut Ruhr Nachrichten.

Bei den Schweizern steht Yann Sommer (Gladbach) als Nummer eins normalerweise im Kasten. Dahinter gibt es mit Jonas Omlin (Marseille) bereits einen starken Ersatzmann.

Nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart überzeugt Kobel bislang in Dortmund ebenfalls mit guten Leistungen.

Getty Images

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien