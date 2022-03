BVB heute, News und Gerüchte: Interesse an Ugochukwu, Haaland-Erlös weniger lukrativ?

Borussia Dortmund am heutigen Samstag (26. März), mitten in der aktuellen Länderspielpause. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

BVB an Frankreich-Juwel Lesley Ugochukwu dran?

Am heutigen Samstag wird Lesley Ugochukwu 18 Jahre alt. Wer? Der Mittelfeldspieler gehört seit dieser Saison zum Profikader von Stades Rennes - und steht womöglich im Fokus des BVB. Wie die L'Equipe berichtet, soll Dortmund seine Entwicklung eng verfolgen. An Kontakten sollte es dabei nicht fehlen, wenn die Schwarz-Gelben tatsächlich in die Vollen gehen wollen.

Schon 2016 angelte sich der BVB mit Ousmane Demebele ein absolutes Top-Talent aus Frankreich, obwohl zahlreiche Topklubs interessiert waren. Geholfen haben die Kontakte des Partners Puma zu Francois-Henri Pinault, der nicht nur Stades Rennes besitzt, sondern auch Mehrheitsaktionär beim Ausrüster ist.

Konkurrenz soll es auch bei Ugochukwu wieder geben. So wären dem Bericht zufolge der FC Arsenal und dessen Rivale Tottenham interessiert. Das Talent sammelte in dieser Saison bereits 17 Pflichtspieleinsätze und der Vertrag läuft noch bis 2024.

BVB bleiben bei Haaland-Abgang wohl nur etwa 50 Millionen Euro

Borussia Dortmund würden bei einem möglichen Abgang von Erling Haaland für die festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro offenbar nur etwa 50 Millionen bleiben. Das berichtet Sport1 im Podcast 'Die Dortmunder-Woche'.

Demnach würden die Ex-Klubs des 21-jährigen Stürmers Red Bull Salzburg, Molde FK und Bryne FK bei einem Transfer mittels Weiterverkaufsklauseln mitverdienen. Außerdem würde seinem Berater Mino Raiola eine Provision in Höhe von zehn Millionen Euro zustehen.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien