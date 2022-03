Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag (24. März), mitten in der aktuellen Länderspielpause. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

BVB, Gerücht: Akanji lehnt wohl weiteres Vertragsangebot ab

Innenverteidiger Manuel Akanji wird in den nächsten Jahren wohl nicht für den BVB auflaufen. Nach Informationen der Bild lehnte der Schweizer ein zweites Angebot zur Vertragsverlängerung ab.

Der 26-Jährige soll demnach kein Interesse mehr an einer Zukunft beim BVB haben und stattdessen lieber in die Premier League wechseln wollen. Akanjis neuer Arbeitgeber könnte Manchester United werden. Die Red Devils sollen Akanji mit einem deutlich besseren Gehalt ins Old Trafford locken wollen.

Akanjis Vertrag beim BVB läuft 2023 aus. Die Ablöse für ihn soll sich zwischen 25 und 30 Millionen Euro bewegen.

BVB, News: Brandt von Flick nachnominiert

Bundestrainer Hansi Flick hat Julian Brandt für die Länderspiele am Samstag in Sinsheim gegen Israel und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande für Serge Gnabry vom FC Bayern München nachnominiert.

Brandt ist der einzige Dortmunder in Flicks Aufgebot. Er stieß am Mittwoch zur Mannschaft, beim zweiten Training am Vormittag am Stadion von Eintracht Frankfurt fehlte er noch.

BVB, Gerücht: Kehl sucht wohl Gespräch mit Reus-Beratern

Der Vertrag von Kapitän Marco Reus beim BVB läuft 2023 aus. Und dann? Wird Reus die Borussia verlassen oder verlängert er seinen Vertrag noch einmal?

Nach Informationen von Sport1 stehen die Zeichen momentan eher auf Verragsverlängerung. Sebastian Kehl, ab 1. Juli neuer Sportdirektor beim BVB, soll demnach auf die Berater von Reus zugegangen sein, um sich deren Vorstellungen anzuhören.

Reus selbst hatte kürzlich in einem Interview mit Bild am Sonntag gesagt, dass er seine Karriere gerne beim BVB beenden wolle.

Der 32 Jahre alte Nationalspieler lief bisher in 349 Pflichtspielen für den BVB auf. Seine Bilanz: 153 Tore und 108 Vorlagen.

