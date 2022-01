Borussia Dortmund hat das Topspiel in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gewonnen und damit weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern.

BVB, Gerücht: Luis Diaz im Dortmund-Visier

Scouts von Borussia Dortmund waren am Wochenende angeblich in Portugal unterwegs, um Luis Diaz vom FC Porto zu beobachten. Das berichtet die Sportzeitung O Jogo. Der Linksaußen glänzte dabei gegen Famalicao und steuerte bei Portos 3:1-Sieg einen Treffer bei. Neben Beobachtern vom BVB sollen gemäß des Berichts auch Delegationen von Manchester United und Atletico Madrid vor Ort gewesen sein.

Luis Diaz absolviert eine starke Saison mit 22 Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen. Er gilt als eine der ganz heißen Aktien auf dem Transfermarkt. Mehrere namhafte Vereine, darunter Liverpool, Tottenham Hotspur und der FC Barcelona wurden in den letzten Monaten mit einem Transfer des 25-Jährigen in Verbindung gebracht.

Diaz' Vertrag in Porto läuft noch bis 2024. Die Ablöse für den kolumbianischen Nationalspieler im Falle eines Transfers dürfte jenseits der 50 Millionen Euro liegen.

BVB, News: Haaland wohl schnell wieder fit

Borussia Dortmunds Top-Stürmer Erling Haaland könnte offenbar eher auf den Rasen zurückkehren als ursprünglich gedacht. Das berichtet Sport1. Nach seinem Muskelfaserriss im Spiel gegen Hoffenheim sei er bereits auf dem Weg der Besserung.

Schon am nächsten Bundesliga-Spieltag Anfang Februar gegen Bayer 04 Leverkusen könnte der Norweger dem Bericht zufolge bereits schon wieder mitwirken. Für Dortmund wären das gute Nachrichten, da das Team in der Liga mit Haaland auf dem Feld im Schnitt 1,3 Tore mehr schießt als ohne ihn (Quelle: opta).

BVB, Gerücht: Dortmund will wohl mit Guerreiro verlängern

Dortmunds Führungsetage will offenbar eine Vertragsverlängerung mit Linksverteidiger Raphael Guerreiro vorantreiben. Das hat der BVB laut Ruhrnachrichten dem Portugiesen bereits klar zu verstehen gegeben.

Der 28-Jährige hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2023. 2016 kam er vom FC Lorient für geschätzt 12 Millionen Euro Ablöse. Bereits vor seiner Verlängerung 2019 waren einige Top-Teams wie Paris St-Germain oder der FC Barcelona an Guerreiro interessiert.

