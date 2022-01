Borussia Dortmund hat das Topspiel in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gewonnen und damit weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern.

*Marco scores*



BVB fans and the admin: pic.twitter.com/IoefISf6Ro — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 24, 2022

BVB, News: Dortmund startet Verhandlungen mit Salzburg über Karim Adeyemi

Der Wechsel von Salzburg-Angreifer Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund nimmt offenbar weiter Formen an. Wie Sky berichtet, sind der BVB und die Mozartstädter in konkrete Verhandlungen über den deutschen Nationalspieler eingestiegen.

Adeyemi soll sich längst für einen Transfer zu den Schwarz-Gelben entschieden haben, einzig die Ablösemodalitäten sind dem Bericht zufolge zu klären. Die Forderungen der Salzburger, die im Achtelfinale der Champions League auf den FC Bayern treffen, liegen dabei offenbar zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Jede Summe über 35 Millionen Euro wäre ein neuer Rekordtransfer für die Borussia.

Während die Dortmunder die Favoriten auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen bleiben, haben wohl auch RB Leipzig und PSG Adeyemi ins Visier genommen. Der Mittelstürmer steht in Salzburg noch bis 2024 unter Vertrag.

Berater bringt Abschied von BVB-Juwel Youssoufa Moukoko ins Spiel

Sturmjuwel Youssoufa Moukoko könnte Borussia Dortmund nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2023 verlassen. Sein Berater Patrick Williams bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass es derzeit Unzufriedenheit über die Einsatzzeiten des 17-Jährigen gebe.

"Es ist kein Selbstgänger, dass Youssoufa beim BVB verlängert", zitiert das Blatt Williams. Trotz Moukokos Alter hat es im Lager des Top-Talents offenbar die Hoffnung gegeben, schon in dieser Saison eine größere Rolle einzunehmen.

"Ja, er ist durch Verletzungen in dieser Saison immer wieder ein bisschen zurückgeworfen worden. Ja, die Konkurrenz beim BVB ist natürlich groß. Aber die Spielzeit, die er in der jetzigen Phase seiner Karriere braucht, bekommt er in Dortmund derzeit kaum", sagte Williams und schob nach: "Da machen wir uns natürlich Gedanken, was das Beste für die Zukunft ist."

