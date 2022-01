BVB heute, News und Gerüchte: Bürki vor Galatasaray-Transfer, Spekulationen um Sassuolos Stürmer Scamacca

Borussia Dortmund hat vor der aktuellen Pause in der Bundesliga das Top-Spiel bei der TSG Hoffenheim gewonnen und damit weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern.

BVB, Transfers: Bürki vor Wechsel zu Galatasaray

Borussia Dortmund hat einen Abnehmer für Roman Bürki gefunden. Burak Elmas, Präsident von Galatasaray Istanbul, bestätigte am Abend eine Einigung mit dem Schweizer.

"Wir haben uns mit Roman geeinigt. Mit dem Klub geht es noch um Details", sagte Elmas bei einem Zoom-Meeting mit Klub-Mitgliedern am Freitagabend. Zuvor hatte die türkischen Tageszeitung Sabah berichtet, dass Bürki das Interesse des türkischen Traditionsklubs geweckt habe.

Der türkische Rekordmeister, der sich in der Süper Lig aktuell in der unteren Tabellenregionen befindet, ist auf der dringenden Suche nach einem Torwart, nachdem Fernando Muslera Mitte Dezember eine Kreuzbandverletzung erlitten hat und seither ausfällt. Eine Rückkehr steht noch in den Sternen. Die Muslera-Vertreter Ismail Cipe und Fatih Öztürk konnten die Erwartungen bisher nicht erfüllen.

BVB, News: Geduld mit den Talenten Kamara und Coulibaly

Borussia Dortmund zeigt sich bei der Entwicklung zweier Talente geduldig. Wie Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten bestätigte, wolle man Abdoulaye Kamara (17) und Soumaila Coulibaly (18) beim Lernen "keinen Druck" machen.

"Abdoulaye Kamara war vorab nicht für die Profimannschaft eingeplant. Er wird über die Jugend und teilweise über die U23 herangeführt", sagte Zorc. Kamara war im vergangenen Sommer aus der U19 von Paris St.-Germain nach Dortmund gewechselt. Seitdem stand der Mittelfeldspieler aus Guinea noch nicht im Kader der Profis.

Auch bei Innenverteidiger Soumaila Coulibaly, der gemeinsam mit Kamara aus Paris kam, bleibt Zorc gelassen: "Soumaila hat der Kreuzbandriss vor etwa einem Jahr in seiner Entwicklung natürlich ausgebremst und zurückgeworfen. Es ist schön, dass er jetzt wieder regelmäßig auf dem Platz steht und in der U23 Spielpraxis bekommt."

Im Training sind beide häufiger bei den Profis dabei. Zorc: "Beide bekommen die Zeit, die sie benötigen."

BVB, Gerücht: Gianluca Scamacca als Ersatz für Erling Haaland?

Borussia Dortmund verhandelt offenbar mit dem italienischen Erstligisten US Sassuolo über einen Wechsel von Sturm-Riese Gianluca Scamacca. Das berichtet die Gazetta dello Sport. Es kursieren bereits konkrete Zahlen, wie der Deal über die Bühne gehen könnte.

Die Gazzetta berichtet von Dortmunds Plan, den 1,95-Meter-Angreifer noch im Winter zu kaufen, in Sassuolo zu parken, um ihn dann im Sommer nach Dortmund zu holen. Die Rede ist dabei von 45 Millionen Euro Ablöse für den 23-jährigen Nationalspieler, der ein möglicher Ersatz für den begehrten Erling Haaland wäre.

Juventus Turin soll dem Bericht zufolge ebenfalls schon länger hinter dem italienischen Mittelstürmer sein. Scamacca schoss in der laufenden Saison in 22 Liga-Spielen neun Tore.

