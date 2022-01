Bundesliga, Pause: Darum finden Ende Januar keine Spiele statt

Fans der Bundesliga werden traurig festgestellt haben, dass im deutschen Fußball-Oberhaus Ende Januar kein Spieltag ansteht.

Normalerweise bedeutet eine Pause in der Bundesliga immer, dass die Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im Einsatz ist. Doch auch das DFB-Team hat am letzten Januar-Wochenende kein Länderspiel. Wie kommt das?

Bundesliga-Pause, aber keine Länderspiele? GOAL klärt auf.

Bundesliga: Darum finden Ende Januar keine Spiele statt

Das Wochenende vom 28. Januar bis 30. Januar 2022 ist eines ohne Bundesliga-Fußball. Fans müssen sich Ende Januar anderweitig unterhalten. Doch wie bereits erwähnt ist auch - anders als man vermuten könnte - die deutsche Nationalmannschaft nicht im Einsatz. Der Grund dafür ist ein Corona-bedingtes Abstellungsfenster, das der Weltverband FIFA den Kontinentalverbänden im Sommer 2020 gewährt hat.

Ende August 2020 entschied die FIFA, dass aufgrund der Pandemie sämtliche Länderspiele verschoben werden können. Weil die UEFA damals als einziger Verband dennoch seine Länderspiele austrug, haben die europäischen Spieler beim jetzigen Ersatztermin ein spielfreies Wochenende.

Die weiteren Verbände aus Südamerika, Asien, Nord-/Mittelamerika/Karibik und Ozeanien sind Ende Januar 2022 hingegen im Einsatz und tragen WM-Qualifikationsspiele aus. Außerdem läuft in Kamerun weiterhin der Afrika-Cup.

Vereine aus der Bundesliga müssen also maximal Nationalspieler aus den spielenden Verbänden abstellen. Für die DFB-Stars um Joshua Kimmich ist Pause angesagt, sie trainieren bei ihren Klubs und bereiten sich auf den nächsten Spieltag vor. Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart nutzte die Pause sogar für ein Trainingslager in Spanien.

Bundesliga: Wann findet der nächste Spieltag statt?

In der Bundesliga geht es dann am Freitag, den 4. Februar 2022, mit der Partie Hertha BSC gegen den VfL Bochum weiter. Das gilt übrigens auch für die 2. Bundesliga.

Dort finden am 4. Februar zwei Partien statt. Heidenheim empfängt Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg im bayerischen Duell den FC Ingolstadt. Für Fans der deutschen Topligen steht also nur ein Wochenende ohne Fußball auf dem Programm.

Der 21. Bundesliga-Spieltag im Überblick:

Begegnung Datum Hertha BSC - VfL Bochum 4.2.22, 20.30 Uhr FC Augsburg - Union Berlin 5.2.22, 15.30 Uhr Mainz 05 - 1899 Hoffenheim 5.2.22, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld - M'Gladbach 5.2.22, 15.30 Uhr 1. FC Köln - SC Freiburg 5.2.22, 15.30 Uhr VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 5.2.22, 15.30 Uhr FC Bayern - RB Leipzig 5.2.22, 18.30 Uhr BVB - Bayer Leverkusen 6.2.22, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - Greuther Fürth 6.2.22, 17.30 Uhr

Bundesliga, Pause: Wann ist die nächste Länderspielpause mit Spielen des DFB-Teams?

Bundestrainer Hansi Flick versammelt die deutschen Nationalspieler in der Vorbereitung auf die WM 2022 in Katar das nächste Mal im März.

Für das DFB-Team geht es dann gegen Israel und die Niederlande. Das erste Spiel findet am 26. März in Sinsheim statt. Am 29. März wartet dann das Traditionsduell gegen Oranje in Amsterdam.