Juventus: Transfer von Dusan Vlahovic ist perfekt

Der italienische Rekordmeister Juventus hat sich die Dienste von Torjäger Dusan Vlahovic gesichert. Er kommt vom Serie-A-Rivalen AC Florenz und unterschreibt einen bis 2026 datierten Vertrag. Das teilte Juve am Freitagabend offiziell mit. Vlahovic bekommt das Trikot mit der Rückennummer "7".

𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗔𝗻𝗱 𝗡𝗢𝗪, #𝗗𝗩𝟳! 🔥✅



👕 Buy your Dušan Vlahović 7 shirt NOW! ➡️ https://t.co/rDNVoznIB1 — JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022

Die Ablösesumme für den 22-Jährigen, der in den vergangenen 58 Ligaspielen 38 Treffer erzielte, liegt bei 70 Millionen Euro. Dazu können sich für die Viola bis zu zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen gesellen. Zehn Millionen Euro fließen zudem als Komission an die Berater Vlahovics.

Juventus: Fettes Gehalt für Dusan Vlahovic

In Turin kassiert Vlahovic künftig sieben Millionen Euro netto pro Jahr. Sein Vertrag in Florenz, wo er seit 2018 gespielt hatte, lief noch bis 2023.

Der Angreifer zählte zu den begehrtesten jungen Spielern Europas. Neben Juventus war vor allem der FC Arsenal an ihm interessiert. Auch beim FC Bayern und Borussia Dortmund wurde Vlahovic in den vergangenen Monaten als Neuzugang gehandelt.