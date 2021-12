Samstagabend, 18.30 Uhr, Flutlicht im Signal-Iduna-Park: Borussia Dortmund lädt am kommenden Wochenende den FC Bayern München zum Duell um die Tabellenspitze.

Es ist das Spiel im deutschen Fußball und aktuell das Aufeinandertreffen des Tabellenzweiten BVB mit dem Ligaprimus Bayern. Lediglich ein Punkt trennt die beiden Teams und als neutraler Fan hofft man wahrscheinlich auf einen Sieg für Dortmund, damit der Titelkampf in der Bundesliga endlich mal wieder so richtig spannend wird.

Bevor der Ball rollt und die Wahrheit nur noch auf dem grünen Rasen liegt, stimmt Euch GOAL mit diesem TICKER auf den Gipfel zwischen BVB (Borussia Dortmund) und Bayern München ein. Alles Wissenswerte zum Spiel im Vorfeld findet Ihr genau hier.

BVB vs. FC Bayern München live: Der Countdown zum Spitzenspiel im LIVE-TICKER

Begegnung Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Anstoß Samstag, 4. Dezember, 18.30 Uhr Übertragung im TV und LIVE-STREAM Sky / Sky Go / Sky Ticket

BVB vs. FC Bayern, der Countdown im LIVE-TICKER: Dortmund storniert Ticketvorverkauf

Weil aufgrund der rasant steigenden Corona-Zahlen in Deutschland damit zu rechnen ist, dass der BVB sein Stadion am Samstag gegen die Bayern nicht voll auslasten darf, hat Borussia Dortmund den Ticketvorverkauf am Mittwoch storniert.

"Alle auf Basis der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Bundesliga-Topspiel zur Verfügung stehenden 67.000 Karten waren bereits vor einigen Tagen verkauft worden. Aktuell ist allerdings mit einer pandemiebedingten Reduzierung der Kapazitäten durch die Landesregierung innerhalb der kommenden Tage zu rechnen", so das Statement des BVB. "Fans, die bereits Tickets erworben hatten, erhalten ihr Geld zurück."

Noch ist unklar, wieviele Zuschauer am Samstag im Signal-Iduna-Park dabei sein dürfen. Jedoch gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Kapazität höchstens zu einem gewissen Teil ausgeschöpft werden darf.

BVB vs. FC Bayern, der Countdown im TICKER: Wer zeigt das Spiel live?

Zweiter gegen Erster, das Duell im deutschen Fußball: Borussia Dortmund hat am 14. Bundesligaspieltag den FC Bayern München zu Gast. Anpfiff für den Klassiker ist am Samstag (4. Dezember) um 18.30 Uhr.

Nach dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League hat sich der BVB vergangenes Wochenende berappelt, das schwierige Auswärtsspiel in Wolfsburg mit 3:1 für sich entschieden und damit den minimalen Rückstand von nur einem Punkt auf die Bayern gewahrt. Und vielleicht noch wichtiger: Erling Haaland ist nach seiner Verletzung zurück! In Wolfsburg traf er noch als Joker, im Spitzenspiel dürfte er wieder von Beginn an auf dem Platz stehen.

Wäre es nach dem FCB gegangen, hätte sich Haaland mit seinem Comeback sicherlich noch etwas Zeit lassen können. Dennoch reisen die Münchner als leichter Favorit nach Dortmund, mit einem Arbeitssieg gegen Bielefeld konnte die Elf von Trainer Julian Nagelsmann Rang eins zuletzt behaupten.

BVB gegen Bayern, mehr geht nicht in der Bundesliga. Aber wer zeigt das Gipfeltreffen live im TV und im LIVE-STREAM? Wir verraten es Euch in diesem Artikel.

BVB vs. FC Bayern, der Countdown im LIVE-TICKER: Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Brandt, Reus, T. Hazard - Haaland Mögliche Aufstellung Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Goretzka, Tolisso - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

BVB vs. FC Bayern München, der Countdown im LIVE-TICKER: Kann Erling Haaland spielen?

Der Klassiker steht vor der Tür! Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München um 18.30 Uhr. Bei Leistungsträger Erling Haaland werden sich viele BVB-Fans die Frage stellen: Schafft er es gegen die Münchner schon in die Startelf? GOAL liefert Euch alle Informationen rund um die Haaland-Personalie.

Heimspiel vor 67.000 Zuschauer für den BVB: Im Top-Spiel der Bundesliga geht es nicht nur um viel Prestige, sondern auch und vor allem um die Tabellenführung. Aktuell ist der Rekordmeister auf dem ersten Platz - dicht gefolgt von den Westfalen. Nur einen Punkt sind die Bayern vor Borussia Dortmund, weshalb die Mannschaft von Marco Rose erst recht drei Punkte in Angriff nehmen wird.

Einer der absoluten Leistungsträger der Borussen ist Stürmer Erling Haaland. Der fiel seit Mitte Oktober verletzungsbedingt aus, machte zuletzt aber deutlich schneller als erwartet große Fortschritte, um beim Klassiker mit von der Partie zu sein. Stellt sich also die Frage: Ist der Norweger fit genug, um am Samstag von Anfang an zu spielen?

Wie sind also die Aussichten auf einen Startelfeinsatz am Wochenende? Rose sagt dazu: "Wenn die Trainingswoche gut läuft, gibt es keinen Grund, ihn von der Bank zu bringen." Das heißt für die Partie am Samstag, dass der "Unterschiedsspieler" Haaland, wie ihn sein Coach selbst betitelt, in der Startelf stehen wird, sofern ihn unter der Woche die bis dato auskurierte Verletzung nicht nochmal zurückwirft.

Ob der Torjäger dann bereits über 90 Minuten spielen kann, ist noch unklar. Sollte Haaland aber wie erwartet von Beginn an spielen, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Marco Rose ihn im Laufe des Spiels vom Platz nehmen wird.

BVB vs. Bayern München, der Countdown im LIVE-TICKER: Goretzka fehlt im FCB-Training

In der Vorbereitung auf das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund hat Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka das Training am Mittwoch verpasst.

Vorbereitung @FCBayern auf den @BVB @leongoretzka_ ist nicht dabei. Ist mit Doc Hahne in die Arztpraxis gegangen.Grund noch unklar. Auch @Manuel_Neuer ist bis jetzt noch nicht auf dem Platz.@SkySportNewsHD @SkySportDE pic.twitter.com/8AiXjiBfH7 — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) December 1, 2021

Wie Sky-Reporter Torben Hoffman mitteilte, verließ Goretzka den Trainingsplatz gemeinsam mit dem Teamarzt in Richtung von dessen Praxis. Über den Grund dafür sind noch keine Informationen durchgesickert.

BVB vs. FC Bayern, der Countdown im LIVE-TICKER: Drohte Rose Can mit Kabinen-Rauswurf?

Neue Details zum Kabinen-Streit zwischen Marco Rose und Emre Can: Nach der 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon und dem damit einhergehenden Champions-League-Aus von Borussia Dortmund soll der Trainer seinem Spieler laut SportBild gar mit einem Kabinen-Rausschmiss gedroht haben.

Einem Bericht der SportBild zufolge kritisierte Rose die ganze Mannschaft und schrie: "Werdet erwachsen!" Explizit habe der Trainer Cans umstrittene Rote Karte erwähnt, woraufhin ihn dieser mehrfach unterbrochen haben soll. Can sei erst verstummt, als Rose ihm mit einem Kabinen-Rausschmiss drohte. Von der Auseinandersetzung an sich hatte zuerst Sport1 berichtet.

Der Nationalspieler war in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, ehe er nach einer harten Entscheidung von Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande in der 74. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Der BVB verlor schließlich mit 1:3 und überwintert somit nicht in der Königsklasse, sondern in der Europa League.

Bereits kurz nach dem Abpfiff hatte Rose erbost auf Cans Aktion reagiert, nachdem er auf die strittige Szene hingewiesen worden war. "Fakt ist, dass wir den Schiri gar nicht erst in die Situation bringen dürfen, dass er eine Rote Karte zeigen kann. Einfach weg bleiben. Das wäre besser gewesen", sagte er.

Nach dem Zwist hätten sich die beiden aber noch im Stadion ausgesprochen. Rose beorderte Can beim darauffolgenden Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg in die Startelf. Der 27-jährige Nationalspieler dankte es mit seinem wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich. Am Ende gewann Dortmund mit 3:1, Rose und Can feierten Arm in Arm.

BVB - FC Bayern München, der Countdown im LIVE-TICKER: Dortmund-Stadionsprecher Dickel stichelt gegen FCB und Lewandowski

Norbert Dickel, früherer BVB-Stürmer und heute Stadionsprecher des DFB-Pokalsiegers, hat im Vorfeld des Krachers gegen den FC Bayern in Richtung des Rekordmeisters und Robert Lewandowski gestichelt.

Über Lewandowski, der von 2010 bis 2014 in Dortmund spielte und dann zu Bayern wechselte, sagte Dickel im Podcast sprengerspricht #media&sports: "Er ist mit der beste Stürmer, den es auf der Welt gibt. Aber ich finde, dass er sich nicht in allen Phasen des Spiels gut verhält."

Dickel legte nach: "Warum das so ist, weiß ich nicht. Er hat es nicht nötig, sich fallen zu lassen, er hat es nicht nötig, so rumzumosern. Er ist so ein klasse Spieler, er sollte einfach das machen, was er kann: Fußball spielen und alles andere sein lassen."

Auch zu der Impf-Diskussion um Bayerns Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und der Katar-Thematik, die den Klub derzeit belastet, hatte Dickel etwas zu sagen: "Die einen haben 2G, die anderen 2K: Kimmich und Katar. Das sind auch Probleme."

BVB vs. FC Bayern München, der Countdown im TICKER: Die Übertragung im Überblick