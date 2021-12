Es ist wieder soweit - uns erwartet das Duell der Superlative in der Bundesliga! Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt am 4. Dezember den FC Bayern München, Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 18.30 Uhr.

Eine so große Spannung im deutschen Klassiker hatte man wohl lange nicht mehr: Der FC Bayern München ist zwar mal wieder an der Tabellenspitze - der BVB (Borussia Dortmund) ist aber nur mit einem Punkt weniger auf Rang zwei.

Dass beim FC Bayern München momentan wenig richtig läuft, sollten mittlerweile alle mitbekommen haben: Corona-Skandal rund um Nationalspieler Joshua Kimmich, katastrophale Außendarstellung bei der Jahreshauptversammlung oder das knappe Scheitern von Robert Lewandowski bei der Wahl zum Ballon d'Or - Bayern-Anhänger:innen haben schon mehr zu feiern gehabt. Immerhin läuft es sportlich einigermaßen - gegen den BVB soll der sechste Sieg im siebten Spiel her.

Dagegen wird der BVB (Borussia Dortmund) naturgemäß etwas gegen haben - und pünktlich zum Spitzenspiel ist auch Erling Haaland von seiner Verletzung zurück, was der VfL Wolfsburg schmerzhaft zu spüren bekam. GOAL beschäftigt sich in diesem Artikel mit der Frage, ob der deutsche Clasico auf DAZN oder bei Sky zu sehen ist.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München auf DAZN oder bei Sky zu sehen? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga | 14. Spieltag Datum Samstag | 4. Dezember 2021 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park Bilanz (104 Spiele) 25 Siege BVB

29 Unentschieden

50 Siege FC Bayern München

Sky oder DAZN - wer überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München?

Die Inzidenzen sind so hoch wie noch nie - es ist also sowieso ratsam den Samstag zuhause zu verbringen. Als hätte der Spieltagsplaner der Bundesliga das gewusst, hat er uns ein verfrühtes Nikolausgeschenk vor die Tür gelegt - und Geschenke mag ja schließlich jeder!

Dass beim Topspiel am Samstag zahlreiche Menschen zuschauen wollen, dürfte jedem Fußballfan mit Verstand klar sein. Wie immer im Fußballgeschäft ist vorher aber vielen Anhänger:innen nicht klar, wo das gewünschte Spiel übertragen wird - darum kümmern wir uns hier!

DAZN, Sky oder Sat1? Wer überträgt am Samstag BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München?

Um die Frage beantworten zu können muss man erstmal wissen, wer überhaupt die Rechte an der Bundesliga hat - und das sind in dieser Saison genau drei Anbieter: DAZN, Sat1 und Sky!

Sat1 können wir da außen vor lassen, der Fernsehsender darf nämlich nur drei Spiele dieser Spielzeit in der Bundesliga übertragen (Freitagsspiel des 1., des 17. und des 18. Spieltags).

106 Bundesliga-Spiele auf DAZN! Zeigt DAZN oder Sky am Samstag den Klassiker?

Bleiben also nur noch DAZN und Sky, die beiden Anbieter sind dafür an jedem Wochenende bei den Bundesligaspielen im Einsatz. Insgesamt finden pro Saison 306 Bundesligaspiele statt - Neun Spiele an 34 Spieltagen.

Von diesen 306 Saisonspielen überträgt DAZN insgesamt 106, 103 davon sogar exklusiv. Die drei nicht-exklusiven sind die Freitagsspiele, die auch Sat1 zeigen darf. Aber woher wissen jetzt, ob das Spiel zu den 106 DAZN-Spielen gehört? Schließlich würden sich wohl die meisten Fans freuen, wenn das Spiel beim beliebten Streamingdienst zu sehen ist.

Bundesliga am Samstag auf DAZN? So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München übertragen

Das ist ziemlich einfach - die Spiele sind je nach Wochentag eingeteilt. Die Freitags- und Sonntagsspiele darf DAZN übertragen, also zwischen drei und vier pro Wochenende. Die anderen Spiele, welche alle am Samstag stattfinden, werden stattdessen durch Sky gezeigt.

Aufmerksamen Leser:innen wissen jetzt also schon, wo am Samstag die Bundesliga zu sehen sein wird: Sky überträgt das Spitzenspiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Bayern München! Sky Sport Bundesliga UHD zeigt die Begegnung am Samstag LIVE.

Star Cam, Taktikstream oder normales Spiel? Sky überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Bayern München

Dabei bietet Sky mehr als nur die reine Übertragung mit Kult-Kommentator Wolff-Christoph Fuss an: Auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD ist die "Star Cam" zu sehen, die einzelne Spieler verfolgt. Alternativ wird auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD der "Tactical Feed" übertragen.

Begegnung : BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München

: BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München Sender :

: Sky Sport Bundesliga UHD | Einzelspiel



Sky Sport Bundesliga 3 (HD) | Star Cam



Sky Sport Bundesliga 4 (HD) | Tactical Feed

Kommentator : Wolff-Christoph Fuss

: Wolff-Christoph Fuss Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München LIVE sehen: So überträgt Sky die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Sky überträgt das mit Spannung erwartete Topspiel am Samstag im Fernsehen - das hätten wir jetzt bereits geklärt! Aber wie läuft das ab? Und kann man die Bundesliga auch im LIVE-STREAM verfolgen, wenn man kein TV-Gerät zuhause hat?

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Die Bundesliga bei Sky im TV

Fangen wir bei der Übertragung im TV an: Das Störende an Sky ist, dass man bezahlen muss, um das Programm sehen zu können. Dabei hat Sky mehr als nur die Bundesliga und 2. Bundesliga, auch Tennis, Formel 1 oder jede Menge Filme und Serien sind hier verfügbar.

Allerdings kann man dafür nicht ein Abo abschließen und ist dann gut bedient: Sky bietet unterschiedliche Pakete an, die sich auf ein Thema spezialisieren. Für die Bundesliga benötigt ihr dementsprechend das Bundesliga-Paket, mehr Informationen findet ihr hier.

Sky Go zeigt Bundesliga ohne Zusatzkosten: So seht ihr BVB - FCB!

Kommen wir nun zum Streaming, welches ja eine immer größere Rolle in der Gesellschaft annimmt. Sky hat gleich zwei Streamingplattformen, über die es sein Programm ausstrahlt, die eine ist Sky Go.

Sky Go zeigt alle Programmpunkte, die man auch am Fernsehen sehen könnte. Ihr seid also unterwegs, habt aber eine Internetflat oder generell Internet sowie ein Sky-Paket gebucht? Dann könnt ihr euch auf Sky Go anmelden und das Spitzenspiel LIVE sehen!

BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München dank Sky Ticket sehen - so geht's!

Die Alternative, wenn ihr noch kein Paket bei Sky gebucht habt: Das Sky Ticket! Hiermit bleibt ihr wesentlich flexibler und könnt so eine ganze Stange Geld sparen, gerade im Vergleich zu Skys eigentlichen Paketen.

Außerdem seid ihr beim Sky Ticket nicht nur finanziell flexibler, sondern auch zeitlich: Ihr müsst hier nicht für mindestens ein Jahr ein Abo abschließen, sondern könnt es monatlich kündigen!

Bundesliga am Samstag LIVE: Das sind die Aufstellungen des BVB (Borussia Dortmund) und des FC Bayern Münchens

Haaland vs. Lewandowski - uns erwartet ein grandioses Duell. Ihr wollt wissen, ob sich Marco Rose und Julian Nagelsmann für diese beiden Spieler entschieden haben und wer noch auf den Platz soll? Hier werden die aktuellen Aufstellungen etwa eine Stunde vor Anpfiff eingetragen!

