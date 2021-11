Aus in der Champions League für Borussia Dortmund! Sporting vs. BVB im TICKER zum Nachlesen

Aus und vorbei: Borussia Dortmund hat im Hexenkessel von Lissabon die Nerven verloren und den Achtelfinaleinzug in der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose unterlag im vorgezogenen Gruppen-Endspiel beim portugiesischen Meister Sporting Lissabon 1:3 (0:2) und überwintert in der ungeliebten Europa League.

Das letzte Vorrundenspiel gegen Besiktas Istanbul ist bedeutungslos.

Pedro Goncalves (30.) versetzte dem BVB nach einem kapitalen Fehler von Nico Schulz den ersten Stich. Der Stürmer legte in der 39. Minute sehenswert nach.

Pedro Porro (81.) erhöhte, ehe Donyell Malen (90.+3) noch verkürzte. Bei Dortmund wurden der rotgesperrte Abwehrchef Mats Hummels und der verletzte Torjäger Erling Haaland schmerzlich vermisst. Zu allem Überfluss sah Emre Can nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (75.).

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) 3:1 (2:0)

Tore 1:0 Goncalves (30.), 2:0 Goncalves (39.), 3:0 Porro (81.), 3:1 Malen (90.+3) Aufstellung Sporting Adan - Inacio, Feddal, Coates - Porro (ab 88. Ribeiro), Nunes, Palhinha, Reis (ab 67. Esgaio) - Sarabia (ab 67. Santos), Goncalves (ab 88. Nazinho), Paulinho (ab 82. Tomas) Aufstellung BVB Kobel - Meunier, Pongracic (ab 67. Zagadou), Akanji, Schulz (ab 46. Can) - Witsel (ab 67. Dahoud) Bellingham - Brandt, Reus, Reinier (ab 67. Tigges) - Malen Gelbe Karten Palhinha (55.), Coates (58.), Zagadou (74.), Adan (90.+7) Rote Karte Can (74.)

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Am letzten Spieltag gibt es damit zwei sportlich irrelevante Partien in Gruppe C. Sporting muss nach Amsterdam, um sich mit Gruppensieger Ajax zu messen, der BVB empfängt Schlusslicht Besiktas. Natürlich haben wir diese Spiele dann wieder bei uns im LIVE-TICKER.



Der BVB ist damit bereits am 5. Spieltag der Champions League sicher ausgeschieden und wird im neuen Jahr in der Europa League weiterspielen müssen. Sporting sichert Platz zwei in der Gruppe.



Ein ganz bitterer Abend für den BVB. In der ersten Halbzeit war Schwarz-Gelb optisch komplett überlegen, ging aufgrund von zwei individuellen Abwehrfehlern aber mit einem 0:2 in die Pause. Schulz, der kurzfristig für Guerreiro in die Startelf rückte, legte in der 30. Minute unfreiwillig für Pote vor, Akanji klärte nur neun Minuten später unglücklich vor die Füße von selbigem, der den Doppelpack schnürte. In der zweiten Halbzeit musste der BVB dann auch noch die Rote Karte des eingewechselten Can verkraften (74.). Wenig später verschuldete der ebenfalls eingewechselte Zagadou einen Elfmeter, der zum 0:3 durch Porro führte (81.). Der Ehrentreffer in der Nachspielzeit durch Malen kam letztlich zu spät (90.+3).

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Abpfiff

90.+8:

Dann ist es vorbei.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

90.+7: Adan lässt sich bei seinem Abstoß zu viel Zeit und sieht dafür noch die Gelbe Karte. Das wird ihm ziemlich egal sein.

90.+5: Der BVB versucht noch einmal alles. EIn Tor und das Auscheiden wäre noch nicht komplett besiegelt.

Tooooooor! Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) 3:1 - Torschütze: Malen

90.+3: Tooooooor! Sporting - BORUSSIA DORTMUND 3:1. Der Ehrentreffer. Brandt flankt vom linken Flügel in den Fünfer, wo Reus an den langen Pfosten verlängert. Dort steht Malen bereit und drückt die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie.

90.: Sieben Minuten werden noch nachgespielt.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Wechsel

88.: Zudem geht auch Doppeltorschütze Goncalves unter dem Applaus der Zuschauer vom Feld. Nazinho ist frisch drin.

88.: Doppelwechsel bei den Hausherren. Porro wird durch Ribeiro ersetzt.

87.: Brandt zieht noch einmal aus 20 Metern halblinker Position mit dem rechten Fuß ab. Der Ball verpasst den rechten Winkel nur knapp.

85.: Es läuft alles schief für den BVB. Die Köpfe hängen. Auf dem Feld und auf der Bank.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Wechsel

82.: Sporting wechselt erneut. Palhinha geht vom Feld und wird durch Tomas ersetzt.

Tooooooor! Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) 3:0 - Torschütze: Porro

81.: Tooooooor! SPORTING - Borussia Dortmund 3:0. Ein Tor, das sinnbildlich für den Abend des BVB steht. Kobel hält den Elfmeter von Pote in der unteren rechten Ecke stark, der Abpraller landet aber auf dem Kopf von Porro, der die Kugel ins linke Eck köpft.

80.: Elfmeter für Sporting!

78.: Zagadou kommt im eigenen Strafraum gegen Paulinho zu spät und tritt ihm von hinten in die Hacken. Den Ball spielt er nicht. Del Cerro Grande hat Kontakt zum VAR.

76.: Jetzt wird es natürlich ganz schwer für den BVB. Ein Mann weniger, zwei Tore in Rückstand. Und eigentlich brauchen die Dortmunder zwei Tore.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Gelbe Karten

74.: Zudem sehen mehrere Spieler die Gelbe Karte. Zum Beispiel Zagadou, der eigentlich nur schlichten wollte.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Rote Karte

74.: Rudelbildung nach einem vermeintlichen Foul von Can im Mittelfeld. Mehere Spieler schubsen sich durch die Gegend und plötzlich sieht Can die Rote Karte wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit.

72.: Wilde Szenen hier in Lissabon. Der Unparteiische gibt Emre Can Rot...

70.: Adan springt nach einem Eckball in Tigges und bleibt am Boden liegen. Der Keeper will behandelt werden, kann danach aber weiterspielen.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Wechsel

67.: Zudem kommt Nuno Santos ins Spiel. Für ihn weicht Sarabia.

67.: Auch die Portugiesen wechseln doppelt. Reis macht Platz für Esgaio.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Wechsel

67.: Zu guter Letzt kommt auch Mittelstürmer Tigges ins Spiel. Reinier geht vom Feld.

67.: Zudem wird Zagadou neuer Partner von Akanji in der Innenverteidigung. Pongracic hat Feierabend.

67.: Der BVB wechselt dreifach. Zunächst kommt Dahoud für Witsel.

64.: Dortmund drückt, spielt sich den Ball rund um den Strafraum der Portugiesen hin und her. Es fehlen jedoch die Abschlüsse aus der Box. Haaland fehlt an allen Ecken und Enden.

62.: Dortmund erhöht das Risiko sukzessive. Sporting spielt nur noch auf Konter, parkt Pote und Paulinho an der Mittellinie, um schnell umschalten zu können.

60.: Bellingham versucht es aus 20 Metern mit der rechten Innenseite. Adan hat den Aufsetzer im Nachfassen.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

58.: Nachträglich gibt es noch die Gelbe Karte für Coates. Grund ist ein taktisches Foul im Mittelfeld an Malen, den er von hinten umgerissen hatte.

57.: Nach einem Ballgewinn von Reus im Mittelfeld schalten die Dortmunder über Brandt auf halbrechts schnell um. Der Nationalspieler legt an der Strafraumkante quer zu Bellingham, der jedoch keine freie Schussbahn hat. Dortmund wird stärker.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

55.: Palhinha kommt mit seiner Grätsche gegen Bellingham im Mittelfeld zu spät und sieht zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie.

54.: Der Ball ist im Tor der Hausherren. Feddal hatte den Ball nach einer Meunier-Hereingabe aus der rechten Strafraumhälfte ins eigene Tor gestolpert. Allerdings stand der Belgier zuvor beim Zuspiel von Can im Abseits.

51.: Sporting traut sich jetzt mehr, macht im Umschaltspiel Dampf. Der BVB muss höllisch aufpassen nach Ballverlusten.

49.: Riesenparade von Kobel. Pote und Sarabia spielen einen klasse Doppelpass bei einem Konter. Am Ende kommt Sarabia frei in der rechten Strafraumhälfte zum Abschluss, scheitert jedoch am herauseilenden Kobel, der sich ganz groß macht.

48.: Can dringt auf der linken Seite in den Strafraum ein und will Reus im Fünfer bedienen. Dort klärt jedoch Pote zur Ecke.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Wechsel

46.: Zur zweiten Halbzeit kommt Can für Schulz.



46.: Weiter gehts. Der zweite Durchgang läuft.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Borussia Dortmund war eigentlich die tonangebende Mannschaft in der ersten Halbzeit, liegt aber mit 0:2 bei Sporting CP zurück. Schuld daran sind zwei individuelle Fehler in der Viererkette. Erst spielt Schulz Pote einen Ball in den Lauf (30.), dann klärt Akanji unglücklich vor die Füße des Sporting-Stürmers, der in der 39. Minute den Doppelpack schnürt. Die Hausherren hatten nur zwei Torschüsse, brachten jedoch beide im Tor unter. Der BVB steht vor dem Champions-League-Aus.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.: Dann ist Pause in Lissabon.

43.: Sporting hat das maximale aus der Halbzeit herausgeholt. Zwei Torschüsse, zwei Treffer. Für den BVB hätte es nicht bitterer laufen können.

41.: Auf der Gegenseite hat Malen den Anschlusstreffer auf dem Fuß, weil er sich durch die Abwehrreihe der Portugiesen tankt und anschließend mit dem Ball sogar an Torwart Adan vorbeidribbelt. Im Stolpern bringt der Niederländer den Ball aufs Tor, doch Inacio klärt auf der Linie.

Tooooooor! Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) 2:0 - Torschütze: Goncalves

39.: Tooooooor! SPORTING - Borussia Dortmund 2:0. Akanji will einen Ball aus dem Strafraum mit einer Grätsche klären und tut dies genau vor die Füße von Pote, der die Kugel aus 19 Metern zentraler Position in den linken Winkel schlenzt. Kobel ist ohne Abwehrchance.

37.: Schulz wirkt komplett verunsichert. Kaum eine Ballannahme gelingt dem Linksverteidiger, der sichtbar noch nicht bei 100 Prozent ist.

34.: Der Rückstand ist sehr unglücklich für den BVB. Die Portugiesen hatten bisher mit Ball kaum Lösungen, und treffen dank des Abwehrbocks von Schulz mit dem ersten Torschuss.

32.: Auf der Gegenseite setzt sich Malen gegen Coates in der rechten Strafraumhälfte durch und knallt die Kugel aus spitzem Winkel an den Außenpfosten. Zuvor hatte der Schiedsrichter jedoch ein Foul des Niederländers am Sporting-Verteidiger zu sehen.

Tooooooor! Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) 1:0 - Torschütze: Goncalves

30.: Tooooooor! SPORTING - Borussia Dortmund 1:0. Coates schlägt einen langen Ball aus der hintersten Reihe hoch nach vorne, wo Schulz die Kugel aus der Luft nehmen will, sie aber unglücklicherweise in den Lauf von Pote verlängert. Der Stürmer lässt sich frei vor Kobel aus sieben Metern nicht zwei Mal bitten und schiebt den Ball vorbei an Kobel ins Tor.

28.: Harter Einsatz von Palhinha in der Luft gegen Bellingham. Mit dem Ellenbogen springt er dem Engländer in den Nacken. Das gibt Freistoß, aber keine Verwarnung.

25.: Es fehlen die Abschlüsse. Erst zwei Mal versuchte es der BVB, Sporting hat noch keinen Schuss aufs Tor abgelassen.

23.: Man belauert sich so ein wenig. Es ist zu merken, wieviel auf dem Spiel steht. Der BVB ist die etwas aktivere Elf.

20.: Plötzlich stellt Sporting mal den Spielaufbau am gegnerischen Strafraum zu. Der BVB löst über Kobel, Witsel und Pongracic jedoch gut auf und befreit sich aus der Umklammerung.

19.: Knapp 60 Prozent Ballbesitz in der Anfangsphase für die Borussia. Sporting läuft meist nur hinterher, verdichtet aber gut das Zentrum.

16.: Reinier agiert in der Anfangsphase vor allem gegen den Ball stark. Das dürfte Rose gefallen, der bislang zufrieden in der Coaching-Zone steht.

14.: Malen versucht es aus 19 Metern halblinker Position mit einem flachen Rechtsschuss. Adan ist zunächst auf dem Weg in die falsche Ecke, kann die Kugel im kurzen Eck dann aber einfach entschärfen.

12.: Zweiter Eckball für Sporting, nachdem Akanji eine Flanke im linken Halbfeld über die Torauslinie blockt. Porro führt diese kurz aus und bringt die Kugel nach anschließend scharf in die Box. Kobel ist zur Stelle und sie sicher im Fünfer.

10.: Meunier und Schulz spielen sehr offensiv. Die Außenverteidiger stehen in Ballbesitz nicht selten auf einer Höhe mit Reus, Reinier und Malen.

8.: Die Anfangsphase gehört den Gästen. Dortmund hat deutlich mehr vom Spiel, Sporting konzentriert sich auf die Defensivarbeit.

6.: Der BVB setzt zu Beginn auf hohes Pressing, greift schon rund um den Strafraum der Portugiesen an. Ein probates Mittel gegen eine Mannschaft, die stets die spielerische Lösung sucht.

4.: Der erste Absachluss gehört dem BVB. Reus versucht es aus 18 Metern halbrechter Position. Genau in die Arme von Adan.

2.: Meunier im Glück. Bei einem Zweikampf an der Mittellinie kommt er gegen Sarabia klar zu spät und erwischt seinen Gegenspieler hart an der Achillesferse. Del Cerro Grande lässt die Karte jedoch stecken.

1.: Los gehts. Der Ball rollt.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Anpfiff

Vor Beginn: Bitter: Guerreiro hat sich beim Warmmachen verletzt. Dafür steht jetzt Schulz hinten links in der Viererkette in der Startelf.

Vor Beginn: Noch schnell ein Blick auf das spanische Schiedsrichtergespann. Leitender Unparteiischer ist Carlos del Cerro Grande, ihm assistieren Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez. Vierter Offizieller ist Cesar Soto Grado, als VAR fungiert Juan Martinez Munuera.

Vor Beginn: Immerhin: Durch die Niederlage von Beskitas Istanbul gegen Ajax Amsterdam (1:2) steht der BVB bereits vor Anpfiff sicher in der Europa League. Das allerdings wird dem Bundesligist nicht reichen. Dortmund war der klare Favorit auf den Gruppensieg, das Erreichen der K.o.-Runde galt als Minimalziel vor Beginn der Champions League.

Vor Beginn: Sporting hat in der Königsklasse gegen deutsche Mannschaften mehr Spiele verloren (10) und mehr Gegentore kassiert (32) als gegen Mannschaft aus jedem anderen Land. Nur eines der 13 Spiele gegen deutsche Teams konnten die Portugiesen gewinnen (zwei Remis, zehn Niederlagen) - ein 4:2-Sieg gegen Schalke im November 2014.

Vor Beginn: Die Statistik spricht für den BVB: Sporting hat alle drei bisherigen Europapokal-Begegnungen mit Borussia Dortmund verloren - alle in der Gruppenphase der Champions League seit 2016/17. Doch Sporting ist gut drauf: Acht Tore schossen die Grün-Weißen an den vergangenen zwei Spieltagen gegen Besiktas (je vier in Hin- und Rückspiel) - nur eines weniger als in den neun Spielen davor zusammen (9).

Vor Beginn: Es ist ein klassisches K.o.-Spiel ums Achtelfinale. Momentan steht Borussia Dortmund noch vor Sporting auf dem 2. Platz der Tabelle in Gruppe C, das aber auch nur aufgrund des direkten Vergleichs. Der BVB gewann das Hinspiel knapp mit 1:0. Eine Niederlage mit mehr als einem Tor Unterschied heute würde somit das sichere Aus bedeuten. Sollte der direkte Vergleich ausgeglichen sein, käme es nach dem letzten Spieltag auf das Torverhältnis an - und da steht der BVB (-4) deutlich schlechter dar als die Portugiesen (+2).

Vor Beginn: Bei Sporting sind nach dem 2:1 im Pokal gegen Varzim SC sieben neue Spieler dabei, nur Matheus Reis, Feddal, Matheus Nunes und Paulinho starten erneut. Beim BVB gibt es im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart zwei Wechsel: Pongracic ersetzt den gesperrten Hummels in der Innenverteidigung, Reinier darf für den an Corona erkrankten Hazard ran.

Vor Beginn: Der BVB stellt dem diese Elf entgegen: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Reinier, Malen.

Vor Beginn: So geht Sporting CP ins Duell mit Borussia Dortmund: Adan - Inacio, Coates, Feddal - Porro, Palhinha, Matheus, Reis - Pote, Paulinho, Sarabia.

Vor Beginn: Rund eine Stunde ist es noch zum Anpfiff dieser Partie. Der Countdown läuft...

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der UEFA Champions League. Der BVB (Borussia Dortmund) gastiert bei Sporting Lissabon.

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

Aufstellung von Sporting:

Adan - Inacio, Feddal, Coates - Porro, Nunes, Palhinha, Reis - Sarabia, Goncalves, Paulinho

Aufstellung von Borussia Dortmund:

Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Brandt, Reus, Reinier - Malen

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Sporting hat alle drei bisherigen Europapokal-Begegnungen mit Borussia Dortmund verloren - alle in der Gruppenphase der UEFA Champions League seit 2016/17.

Borussia Dortmund hat in der UEFA Champions League nur Galatasaray (4) öfter geschlagen als Sporting (dreimal) - und das immer mit einem Tor Unterschied.

In allen europäischen Wettbewerben hat Borussia Dortmund noch gegen einen portugiesischen Gegner unentschieden gespielt (9S 4N), wobei alle vier Niederlagen in Auswärtsspielen zustande gekommen sind. Das einzige Auswärtsspiel bei Sporting im Oktober 2016 wurde allerdings mit 2-1 gewonnen.

Sporting hat in der UEFA Champions League gegen deutsche Mannschaften mehr Spiele verloren (10) und mehr Gegentore kassiert (32) als gegen Mannschaft aus jedem anderen Land. Sie konnten nur eines ihrer 13 Spiele gegen deutsche Teams gewinnen (2U 10N) - ein 4-2-Sieg gegen Schalke im November 2014.

Trotz zwei Siegen und zwei Niederlagen in den bisherigen vier Gruppenspielen hat Sporting (aktuell 6 Punkte) nur einmal mehr Punkte nach vier Champions-League-Spielen geholt - neun in der Saison 2008/09, der einzigen Saison, in der man die K.-o.-Runde des Wettbewerbs erreicht hat.

Sporting hat in den letzten beiden UEFA-Champions-League-Spielen, beide gegen Besiktas, acht Tore geschossen (je vier) - nur eines weniger als in den neun Spielen davor zusammen (9). In drei CL-Spielen in Serie 4+ Tore erzielt hat in dieser Saison bisher nur Bayern München.

In dieser Saison der UEFA Champions League haben nur Mo Salah (3.01), Robert Lewandowski (4.8) und Sebastien Haller (5.5) einen höheren xG-Wert (exkl. Elfmeter) als Paulinho von Sporting (2.96), der mit drei seiner sechs Schüsse aufs Tor traf. Zwei seiner Tore hat er allerdings von außerhalb des Strafraums erzielt, Höchstwert geteilt mit Leroy Sané und Sebastian Thill.

Zwei seiner sechs UEFA-Champions-League-Tore erzielte Pablo Sarabia in den letzten beiden Spielen, er hat noch nie mehr als zwei Tore in einer einzigen CL-Saison erzielt. Der letzte Sporting-Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden CL-Spielen traf, war Nani im Jahr 2014 (Teamkollege Paulinho hat ebenfalls in den letzten beiden Spielen getroffen).

Ohne Erling Haaland - der verletzungsbedingt ausfällt - hat Borussia Dortmund in vier UEFA Champions League-Spielen nur fünf Tore erzielt (1.25 im Schnitt), mit ihm waren es 20 in 12 Spielen (1.7). Seit seinem Debüt für den Verein im Februar 2020 war der norwegische Nationalspieler an 60% der 25 CL-Tore der Dortmunder direkt beteiligt (13 Tore, 2 Vorlagen).

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Achtelfinal-Einzug, Vorrunden-Aus oder eine Entscheidung am letzten Spieltag: Für Borussia Dortmund ist im vorgezogenen Gruppen-Endspiel bei Sporting Lissabon alles möglich.

Kapitän Marco Reus und seine Mitspieler schlenderten in ihren feinen Königsklassen-Anzügen entspannt die Gangway entlang. Ein bisschen mehr Anspannung kam an Bord von Flug EW 1909 erst kurz vor der Landung in Lissabon beim Blick auf das Estadio Jose Alvalade auf. In der lautstarken Heimstätte des portugiesischen Meisters Sporting will der BVB am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) unbedingt das Achtelfinal-Ticket in der Champions League lösen - in einem verrückten Alles-oder-Nichts-Spiel droht aber auch das vorzeitige Aus.

"Wir spielen auf Sieg, so wie immer", sagte Trainer Marco Rose und erteilte möglichen Rechenspielen eine klare Absage: "Auf ein Unentschieden zu spielen, ist keine Option. Das funktioniert nicht." Das hören auch Roses Vorgesetzte gerne. "Wir haben eine große Herausforderung vor uns. Wir sollten es anpacken und gewinnen. Dann ist das Thema durch", schwor Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke das Team auf das Überwintern in der sportlich attraktiven und finanziell lukrativen Königsklasse ein.

Vamos dar tudo por vocês, pelas nossas cores, pelo 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐏 💚



"Das Spiel in Lissabon hat eine herausragende Bedeutung für uns", machte auch Sportdirektor Michael Zorc klar. In der portugiesischen Hauptstadt kann für den DFB-Pokalsieger alles passieren. Bei einem Sieg ist der Einzug in die K.o.-Runde sicher, bei einem Unentschieden hielten die Dortmunder vor dem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul alle Trümpfe in der Hand.

Bei einer Niederlage mit einem Tor bliebe noch ein Fünkchen Hoffnung, eine Pleite mit mindestens zwei Toren Unterschied würde das Ende aller Champions-League-Träume bedeuten. Für Nationalspieler Julian Brandt ist die Chance auf den Erfolg aber größer als das Risiko eines Scheiterns.

"Wir können mit breiter Brust hinfahren, auch wenn die Spiele gegen Ajax ernüchternd waren", sagte Brandt in Erinnerung an die beiden schmerzhaften Niederlagen gegen den bereits als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifizierten niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Rose hatte nach der Landung bei 15 Grad und Sonnenschein aber Personalsorgen. Abwehrchef Mats Hummels ist rotgesperrt, Torjäger Erling Haaland fehlt aufgrund seiner Verletzung am Hüftbeuger weiterhin.

Die Probleme in der Offensive werden durch Thorgan Hazard (COVID-19), Giovanni Reyna (Aufbautraining) und Youssoufa Moukoko (Augenentzündung) vergrößert. So ruhen die Hoffnungen gegen den Tabellenzweiten der portugiesischen Liga in erster Linie auf Reus und Donyell Malen.

Der 30-Millionen-Neuzugang erzielte schon den einzigen Treffer im Hinspiel und traf bei der mühsamen Generalprobe gegen den VfB Stuttgart (2:1) auch in der Liga erstmals. "Sein Spiel stimmt mich optimistisch", sagte Rose über Malen. Unterstützt werden die Dortmunder in Lissabon von 2100 Fans.

Diese Hilfe dürfte auch notwendig sein, denn Sporting ist nicht zu unterschätzen. In elf Ligaspielen ist der Titelverteidiger noch unbesiegt und kassierte dabei lediglich vier Tore. "Ein guter Gegner", urteilte Rose. Es sei eine "anspruchsvolle Aufgabe". Die größere Qualität besitzt trotz der Ausfälle aber der BVB.

"Wir wissen, dass wir die bessere Mannschaft sind, wenn wir unser Potenzial abrufen", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji dem kicker. Das gilt es am Mittwoch zu beweisen.

