BVB: Spielt Erling Haaland gegen den FC Bayern München?

Der Klassiker steht vor der Tür! Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München um 18.30 Uhr. Bei Leistungsträger Erling Haaland werden sich viele BVB-Fans die Frage stellen: Schafft er es gegen die Münchner schon in die Startelf? GOAL liefert Euch alle Informationen rund um die Haaland-Personalie.

Heimspiel vor 67.000 Zuschauer für den BVB: Im Top-Spiel der Bundesliga geht es nicht nur um viel Prestige, sondern auch und vor allem um die Tabellenführung. Aktuell ist der Rekordmeister auf dem ersten Platz - dicht gefolgt von den Westfalen. Nur einen Punkt sind die Bayern vor Borussia Dortmund, weshalb die Mannschaft von Marco Rose erst recht drei Punkte in Angriff nehmen wird.

Einer der absoluten Leistungsträger der Borussen ist Stürmer Erling Haaland. Der fiel seit Mitte Oktober verletzungsbedingt aus, machte zuletzt aber deutlich schneller als erwartet große Fortschritte, um beim Klassiker mit von der Partie zu sein. Stellt sich also die Frage: Ist der Norweger fit genug, um am Samstag von Anfang an zu spielen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Das Top-Spiel in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Ort Signal Iduna Park, Dortmund Anstoss 18.30 Uhr (im GOAL-LIVE-TICKER)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Welche Verletzung hat sich Erling Haaland zugezogen?

Seit Mitte Oktober fiel der Top-Stürmer der Borussia aus und konnte auch beim Champions-League-Aus gegen Sporting Lissabon nicht dabei sein. Er zog sich einen hartnäckigen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu, lange Zeit war nicht klar, ob der Norweger überhaupt noch in der Hinrunde zum Zuge kommen würde.

Dann kam aber die erlösende Nachricht für Trainer Marco Rose: Haaland wurde deutlich schneller fit und konnte schon beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg im Kader sein.

Erling Haaland in Wolfsburg: Einwechslung, Tor und Auswärtssieg

Wie Marco Rose nach dem Spiel ausführte, wollte der Superstürmer schon in Wolfsburg in der Startelf stehen und auf Torejagd gehen, hier musste der Trainer ihn aber bremsen. Zu groß wäre das Risiko gewesen, dass Haalands linker Oberschenkel wieder zu zwicken anfängt und ihm die Hoffnungen für einen Startelfeinsatz gegen die Bayern nimmt.

So wurde der 21-jährige Angreifer in der 73. Minute eingewechselt und wie man ihn kennt, schlug er gerade einmal sieben Minuten später in unnachahmlicher Manier zu. Mit dem 3:1 sorgte Haaland für die Entscheidung und zeigte, wie fit er bereits ist.

BVB vs. FC Bayern München: Spielt Erling Haaland?

Wie sind also die Aussichten auf einen Startelfeinsatz am Wochenende? Rose sagt dazu: "Wenn die Trainingswoche gut läuft, gibt es keinen Grund, ihn von der Bank zu bringen." Das heißt für die Partie am Samstag, dass der "Unterschiedsspieler" Haaland, wie ihn sein Coach selbst betitelt, in der Startelf stehen wird, sofern ihn unter der Woche die bis dato auskurierte Verletzung nicht nochmal zurückwirft.

Ob der Torjäger dann bereits über 90 Minuten spielen kann, ist noch unklar. Sollte Haaland aber wie erwartet von Beginn an spielen, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass Marco Rose ihn im Laufe des Spiels vom Platz nehmen wird.

Statistik zeigt: BVB mit Haaland besser

Ganze 50 Tore hat Erling Haaland in 50 Bundesligaspielen erzielt, ohne den Norweger musste die Borussia zuletzt Niederlagen gegen Ajax Amsterdam, RB Leipzig und Sporting Lissabon hinnehmen. In den knapp zwei Jahren seit dem Wechsel verpasste Haaland bis zu seiner Verletzung insgesamt 15 Spiele in Liga, Pokal und Champions League. Und immer, wenn Haaland ausfiel, wirkte sich das auf die Leistung des BVB aus. Mit dem 21 Jahre alten Norweger holte die Mannschaft bis Mitte Oktober etwa 2,03 Punkte pro Spiel. Ohne Haaland waren es nur 1,87. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig Haaland für das Dortmunder Spiel ist.

In der Bundesliga-Torschützenliste ist er der ärgste Verfolger von Robert Lewandowski (14 Tore) und kommt aktuell auf zehn Treffer. Ein Hingucker wird deshalb auch das Torjäger-Duell zwischen Lewandowski und Haaland.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Die Begegnung, auf die ganz Fußball-Deutschland am Samstag schaut, könnt Ihr sowohl im TV auf Sky als auch im LIVE-STREAM verfolgen. Als LIVE-STREAM habt Ihr Sky Ticket und Sky Go (kostenlos bei der Mitgliedschaft dabei) zur Auswahl.

Solltet Ihr die Partie allerdings nicht verfolgen können, ist der GOAL-LIVE-TICKER die beste Alternative, um unterwegs alles zur Partie zu erfahren und fast in Echtzeit den Klassiker zu verfolgen.