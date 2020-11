Deshalb zeigt Sky heute nicht BVB vs. FC Brügge live im TV und LIVE-STREAM

Der BVB empfängt den FC Brügge, doch die Partie wird nicht bei Sky gezeigt. Hier erfahrt Ihr, warum das so ist und wo das Spiel stattdessen läuft.

Am 4. Spieltag der trifft auf den . Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 24. November, um 21 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Normalerweise zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Champions League live, doch heute ist das nicht der Fall. In diesem Artikel erfahrt Ihr, warum Sky die Begegnung zwischen dem BVB und Brügge heute nicht live in voller Länge überträgt und wo Ihr die Partie stattdessen verfolgen könnt.

BVB vs. FC Brügge heute live: Die Champions-League-Partie im Überblick

Duell Borussia Dortmund vs. FC Brügge Datum Dienstag, 24. November 2020 | 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

Champions League: Deshalb zeigt Sky heute nicht BVB vs. Brügge live im TV und LIVE-STREAM

Seit Jahren dürfte der gemeine Fußball-Fan daran gewöhnt sein, dass man die Champions League live beim Bezahlsender Sky verfolgen kann - entweder im TV oder per LIVE-STREAM dank Sky Go oder Sky Ticket.

Seit geraumer Zeit hat Sky jedoch nicht mehr die exklusiven Übertragungsrechte an allen Spielen der Champions League. Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Brügge wird heute deshalb nicht live bei Sky zu sehen sein - warum ist das so?

Mehr Teams

Deshalb zeigt Sky heute nicht BVB vs. Brügge im TV und LIVE-STREAM

Sky darf in der Gruppenphase mittlerweile nur noch zwei Partien pro Champions-League-Spieltag live und exklusiv in voller Länge übertragen. An diesem 4. Spieltag werden bei Sky die Spiele RB Leipzig vs. PSG (Dienstag) sowie FC Bayern vs. Salzburg (Mittwoch) gezeigt.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Das bedeutet im Umkehrschluss: Das Heimspiel des BVB gegen den FC Brügge wird in voller Länge heute weder im TV noch via LIVE-STREAM von Sky ausgestrahlt.

Zwar hat Sky noch die Konferenz im Angebot, allerdings sieht man dort lediglich Ausschnitte der Partie BVB vs. Brügge. Grundsätzlich ist das natürlich auch eine passable Option, wer allerdings die kompletten 90 Minuten verfolgen möchte, muss auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen.

Alle Infos rund um die Übertragung der Begegnung BVB vs. Brügge live im TV und im LIVE-STREAM bei DAZN findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Bild: imago images / RHR-Foto

BVB vs. Brügge heute live bei DAZN und nicht bei Sky: So wird die Champions League übertragen

Wie bereits erwähnt, wird das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Brügge heute nicht live von Sky übertragen.

Trotzdem könnt Ihr die Champions-League-Partie natürlich live und in voller Länge anschauen - und zwar bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Duell heute via LIVE-STREAM.

Champions League: BVB vs. Brügge heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Auch in der Saison 2020/21 teilt sich DAZN die Übertragungsrechte für die Champions League mit Sky - allerdings hat sich der Streamingdienst den Großteil der Übertragungen gesichert. Welche CL-Spiele aktuell bei DAZN gezeigt werden, seht Ihr in diesem Übersichtsartikel.

Das heutige Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Brügge zeigt DAZN heute live und exklusiv in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 20.30 Uhr.

Moderator Alex Schlüter begleitet Euch durch den Abend und sobald der Ball ab 21 Uhr rollt, kommentieren Jan Platte und DAZN-Experte Sandro Wagner das Spielgeschehen in Dortmund.

Borussia Dortmund vs. FC Brügge heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen

Um auf den LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen dem BVB und dem FC Brügge zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abo. Seid Ihr jedoch noch nicht bei DAZN angemeldet, könnt Ihr Euch als Neukunde einen kostenlosen Probemonat sichern und den kompletten Service bequem ausprobieren.

Mit dem DAZN-Gratismonat könnt Ihr nicht nur BVB vs. Brügge live und kostenlos erleben. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Neben der Champions League werden zahlreiche weitere Wettbewerbe ausgestrahlt, darunter die Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Ligue 1.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet ein DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen.

Die DAZN-App ist in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download verfügbar:

Bild: imago images / Matthias Koch

Borussia Dortmund vs. FC Brügge heute live im TV sehen - geht das?

Alternativ zur Übertragung via LIVE-STREAM habt Ihr auch die Möglichkeit, die Begegnung BVB vs. Brügge heute auf eurem Smart-TV zu erleben.

DAZN zeigt das CL-Duell auch auf dem Smart-TV, wenn Ihr Euch die DAZN-App auf den Bildschirm ladet und dann dort das Spiel anschaut. Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

BVB vs. Brügge im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen - so läuft's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an.

Meldet Euch bei DAZN an. Schritt 4: Genießt BVB vs. Brügge im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

BVB vs. FC Brügge heute live: So könnt Ihr die Champions League verfolgen

Borussia Dortmund vs. FC Brügge heute live im... TV DAZN (via Smart-TV), Sky (nur Konferenz) LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

BVB vs. FC Brügge heute live: Die Aufstellung

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Sancho, Reyna, Hazard - Haaland.

Aufstellung FC Brügge:

Mignolet - Clinton, Deli, Kossounou - Diatta, Balanta, Vormer, Vanaken, De Ketelaere - Krmencik, Lang.

BVB vs. FC Brügge heute live: Der Vorbericht zur Champions League

Erling Haaland hat nach seiner Vier-Tore-Show noch lange nicht genug. Durch weitere Treffer des Sturmjuwels gegen den FC Brügge würde Borussia Dortmund die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufstoßen. Youssoufa Moukoko kann dabei für den nächsten Rekord sorgen.

Dortmund (SID) Die eiskalte Tormaschine Erling Haaland ist heiß auf ihr nächstes "Opfer", Youssoufa Moukoko träumt von einem weiteren Rekord. Borussia Dortmund will mit seinem Sturmjuwel und vielleicht auch dem neuen Wunderkind die Tür zum Achtelfinale in der Champions League ganz weit aufstoßen. Nach seiner Vier-Tore-Show in Berlin ist Haaland vor dem Spiel gegen den FC Brügge am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) schon wieder in Angriffslaune. "Wir machen einfach weiter", sagte der Norweger. Worte, die für den belgischen Meister wie eine Drohung klingen.

Michael Zorc rief die Begegnung zu einem "Big-Point-Spiel" aus. Der BVB führt die Gruppe F mit sechs Punkten vor (5) und Brügge (4) an. "Mit einem Sieg erhöhen wir die Chancen auf das Achtelfinale dramatisch", sagte der Sportdirektor.

Dabei setzt der deutsche Vizemeister auf weitere Tore von Haaland. Seine 14 Treffer in elf Königsklassen-Spielen sind ein Bestwert, seine 23 Tore bei 22 Ligaeinsätzen ebenso. "Er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden", adelte Zorc den 20-Jährigen, der für das 200. BVB-Tor in der Champions League sorgen könnte.

Haaland nimmt diese Zahlen anscheinend unbeeindruckt zur Kenntnis und gibt die Komplimente lieber weiter. Moukoko bezeichnete er nach dessen Liga-Debüt mit 16 Jahren und einem Tag als "größtes Talent der Welt".

Gegen Brügge könnte Moukoko auch zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte werden. Der BVB hatte ihn über die B-Liste gemeldet, Moukoko wäre damit spielberechtigt. Allerdings ließ Trainer Lucien Favre einen Einsatz offen: "Wir haben vorne viele Möglichkeiten."

Hans-Joachim Watzke wurden der Trubel und die Lobeshymnen nach dem Sieg bei (5:2) ohnehin zu viel. "Wir müssen dranbleiben und dürfen uns nicht selbst auf die Schulter klopfen", mahnte der Geschäftsführer und hatte dabei schon die nächsten Heimspiele gegen den und Lazio Rom im Blick: "Diese drei Heimspiele müssen wir gewinnen. Dann sind wir auf Kurs."

Gegen Brügge wird Favre dafür wieder rotieren. "Kein Spieler kann in 30 Tagen zehn Spiele machen", sagte Favre. So könnten Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Jude Bellingham in die Startelf zurückkehren. Den lockeren 3:0-Erfolg im Hinspiel in Brügge will der Coach nicht überbewerten. "Sie waren sehr gefährlich. Wir müssen konzentriert bleiben", mahnte Favre.

BVB vs. FC Brügge heute live: Die Opta-Fakten zur Champions League