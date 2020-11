Wer zeigt / überträgt PSG gegen RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League gezeigt

Das Hinspiel gewann RB, nun wollen die Roten Bullen den nächsten Sieg gegen PSG. Goal erklärt, wie das Königsklassen-Spiel übertragen wird.

4. Spieltag der , steht eine schwere Aufgabe bevor: Der letztjährige Halbfinalist muss zum Endspielteilnehmer der vergangenen Saison, . Angepfiffen wird das Spiel im Parc des Princes am Dienstag um 21:00 Uhr.

Bei Paris läuft es in dieser Saison noch nicht rund: Trotz zwischenzeitlichen Höhenflugs in der hat am Wochenende die rund um Kevin Volland im Spitzenspiel dafür gesorgt, dass PSG nach 2:0-Führung noch verlor.

Auch in der Champions League läuft es nicht wie gewollt: Nach drei Spielen kann das Team von Thomas Tuchel nur drei Punkte vorweisen, neben dem Sieg gegen setzte es zwei Niederlagen gegen und RB Leipzig.

Die Ostdeutschen wollen heute den Sieg vom 4. November wiederholen , damals gab es ein 2:1 . Allerdings hat auch Leipzig zuletzt Federn gelassen: Gegen reichte es in der nur zu einem 1:1.

Wer gewinnt das wichtige Spiel der Champions League: Leipzig oder Paris? Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Begegnung LIVE im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Wer zeigt / überträgt PSG gegen RB Leipzig: Der 4. Spieltag der Champions League

Begegnung Paris Saint-Germain - RasenBallsport Leipzig Wettbewerb Gruppe H | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 4. Spieltag Datum Dienstag, 24. November 2020 | 21:00 Uhr Ort Parc des Princes | Paris Schiedsrichter Danny Makkelie |

Leipzig zu Gast in Paris: Wird das RB-Spiel LIVE im TV übertragen?

Es ist die Frage aller Fragen: Wird das Spiel, welches ich sehen möchte, überhaupt übertragen ? Oder muss ich am Abend ohne die Übertragung der Champions League auskommen ?

Für alle Fans , die das Spiel der Champions League verfolgen möchte, gibt es gute und schlechte Neuigkeiten . Fangen wir mit den schlechten Neuigkeiten an: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Obwohl es viele verschiedene Sender gibt, die frei empfangbar sind, hat sich keiner die Rechte an der Begegnung gesichert.

PSG vs. Leipzig im TV: Sky überträgt die Champions League

Trotzdem ist das kein Grund zu verzweifeln, wir haben ja schließlich auch gute Nachrichten versprochen: Immerhin wird das Spiel überhaupt übertragen! Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an der Begegnung und wird diese am Dienstagabend zeigen.

Dass Sky die Begegnung überträgt ist kein Selbstläufer, schließlich darf der Sender nur zwei Begegnungen pro Königsklassen-Spieltag übertragen. Heute hat sich Sky für das Spiel von RB Leipzig und gegen das Spiel vom BVB ( ) bei Club Brügge entschieden, dieses Spiel wird auf DAZN übertragen.

Leipzig in Paris: Kostenpflichtiges Abonnement für Sky benötigt

Zurück zum Leipzig-Spiel: Wer dieses sehen will, der braucht ein gültiges Abonnement bei Sky . Um diese Voraussetzung zu erfüllen, muss man ein Paket buchen , welches kostenpflichtig ist. Allerdings gibt es hier eine Vielzahl an möglichen Kombinationen, da Sky viele unterschiedliche Pakete anbietet.

So kann man eine Kombination zusammen mit dem Bundesliga -, dem Cinema - oder dem Entertainmentpaket buchen - je nach Geschmack. Alles rund um die Kosten des Angebots und wie man das Programm empfängt findet ihr auf der Website von Sky.

Anders als andere TV- oder Streaminganbieter verzichtet Sky auf mehr als einen Kommentator oder Experten und hat mit Martin Groß einen erfahrenen Sprecher am Mikrofon . So sieht der Plan für die Sky-Übertragung aus:

Sky zeigt RB Leipzig bei PSG: So läuft die Übertragung im TV ab

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anstoß : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung : 20:50 Uhr

: 20:50 Uhr Kommentar : Martin Groß

PSG gegen RB Leipzig im TV sehen: Die CL-Konferenz von Sky

Sky hält zwar nur die Rechte an zwei Begegnungen pro Spieltag (diese Woche PSG - Leipzig und FC Bayern - RB Salzburg ), allerdings darf der kostenpflichtige TV-Sender auch die Konferenz ausstrahlen.

Die Abonnementoption, also welches Paket man dafür gebucht haben muss, ist die Gleiche wie beim Einzelspiel PSG - Leipzig . Insgesamt werden sechs Begegnungen gezeigt, mit dabei ist auch das Spiel des BVB gegen Club Brügge.

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung : 20:55 Uhr

: 20:55 Uhr Anstoß der Begegnungen : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Borussia Dortmund - Club Brügge (Kommentar: Frank Buschmann), PSG - RB Leipzig (Kai Dittmann), - Zenit St. Petersburg (Jonas Friedrich), - Ferencvaros Budapest (Hansi Küpper), - (Jörg Dahlmann) und Manchester United - Istanbul Basaksehir (Toni Tomic)

PSG - RB Leipzig: Kann ich die Champions League im LIVE-STREAM sehen?

Wie jeder halbwegs moderne Fernsehsender hat auch Sky den Sprung ins Internet geschafft und überträgt sein Programm im LIVE-STREAM. Wer also das Spiel zwischen Leipzig und Paris nicht am Fernseher verfolgen kann, der muss sich keine Sorgen machen: Auch im Browser, am Handy oder am Tablet lässt sich die Königsklasse verfolgen.

Dafür gibt es gleich zwei Möglichkeiten, Sky Go und das Sky Ticket : Was die Unterschiede zwischen den beiden sind und was man dafür benötigt erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Sky Go: So können Sky-Kunden das Programm mobil empfangen

Sky Go ist für die Kunden, die bereits ein Abonnement bei Sky haben. Dank Sky Go ist man nicht daran gebunden, das Programm nur am TV-Gerät zu verfolgen, sondern kann einfach auf Alternativen ausweichen - ohne etwas bezahlen zu müssen.

Wichtig dafür ist die SkyGo-App ( kostenlos in Play Store und App Store ). Bei dieser müsst ihr euch einfach mit den euch bekannten Daten anmelden und schon könnt ihr im Browser , auf dem Tablet oder am Handy das Spiel von RB Leipzig streamen.

Sky Ticket: Kein Sky-Abo? Kein Problem!

Wer noch kein Sky-Kunde ist und dies auch langfristig nicht werden möchte, der muss sich keine Sorgen machen. Es ist einfach möglich, das Spiel zu verfolgen, ohne ein teures Abonnement abschließen zu müssen.

Mit dem Sky Ticket könnt ihr für kurze Zeiträume Zugang zu den Sky-Angeboten freischalten . Das ist zwar proportional etwas teurer, dafür seid ihr allerdings nicht ewig an Sky gebunden. Um Sky Ticket benutzen zu können benötigt ihr die kostenlose SkyTicket-App (im Play Store oder App Store ).

Einen Vergleich der beiden Möglichkeiten, also von Sky Ticket und Sky Go, findet ihr hier. Übrigens: Auch die Konferenz wird bei Sky Ticket und Sky Go gezeigt. Einfach anmelden und Stream aufrufen .

PSG gegen RB Leipzig: So wird die Champions League gezeigt