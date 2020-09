BVB: Mario Götze Thema bei der Hertha, finales Sancho-Angebot von Manchester United? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Mario Götze, seit Vertragsende beim BVB ohne neuen Klub, ist tatsächlich Thema bei Hertha BSC. Und für Borussia Dortmund geht es heute gegen Augsburg.

Es geht weiter für in der : Heute steht der 2. Spieltag an, der BVB muss um 15.30 Uhr beim antreten.

Während Julian Brandt von Trainer Lucien Favre mehr Einsatzzeit in Aussicht gestellt bekommt, hat dessen ehemaliger Teamkollege Mario Götze weiterhin keinen neuen Klub gefunden. bestätigte nun aber Interesse am Weltmeister von 2014.

Außerdem: Augsburgs Trainer Heiko Herrlich äußert sich lobend über den Kader von Borussia Dortmund.

Mehr Teams

Borussia Dortmund: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Samstag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: soll finales Angebot für Jadon Sancho vorbereiten

Noch bis zum 5. Oktober ist das Transferfenster geöffnet. Und Manchester United soll im Werben um Offensivspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund noch nicht aufgegeben haben.

Bild: Getty Images

Einem Bericht des Daily Star zufolge bereitet United angeblich ein finales Angebot für den 20-jährigen Engländer vor. 98 Millionen Euro soll dieses schwer sein, der BVB sei aber weiterhin nicht gesprächsbereit.

Sancho steht bei der Borussia noch bis Sommer 2023 unter Vertrag.

Augsburg-Trainer Heiko Herrlich lobt den BVB: "Top-Kader mit unheimlichen Perspektiven"

Heiko Herrlich, Trainer von Borussia Dortmunds kommendem Gegner FC Augsburg, hat sich vor dem Duell in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) lobend über den BVB geäußert.

"Man sieht, was für eine spielerische, fußballerische Qualität diese Mannschaft hat. Das kann man sich Woche für Woche anschauen, auch in der letzten Saison schon. Das ist ein Top-Kader mit unheimlichen Perspektiven", sagte Herrlich im Interview mit den Ruhr Nachrichten .

Bild: Imago Images

Herrlich stand als Spieler von 1995 bis 2004 in Dortmund unter Vertrag und wurde mit dem BVB zweimal Deutscher Meister (1996 und 2002). "Ich konnte viel lernen von Spielertypen wie Matthias Sammer, Stefan Reuter, Steffen Freund, Jürgen Kohler, Andi Möller, Kalle Riedle - das war natürlich eine tolle Geschichte für mich", betonte Herrlich.

Aus alter Verbundenheit freue er sich daher immer noch, "wenn Dortmund im Pokal und international weit kommt und am liebsten natürlich auch Meister wird. Bloß jetzt bin ich Trainer von Augsburg und möchte es mit meiner Mannschaft Dortmund so schwer wie nur möglich machen."

BVB in Augsburg: FCA vs. Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Es ist wieder Samstag! Das bedeutet, dass wir uns auf spannende Spiele in der Bundesliga freuen dürfen. Heute Nachmittag gastiert der BVB (Borussia Dortmund) im Rahmen des 2. Spieltages beim FC Augsburg. Ab 15.30 Uhr rollt der Ball in der WWK-Arena in Augsburg.

Bild: Getty Images

Unter diesem Link findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr Augsburg gegen Dortmund heute live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt !

BVB: Hertha BSC bestätigt Interesse an Ex-Dortmunder Mario Götze

Der zurzeit vereinslose Weltmeister Mario Götze ist bei Bundesligist Hertha BSC Thema für einen möglichen Transfer . Das bestätigte der Berliner Sportdirektor Arne Friedrich am Freitagabend.

Bild: Imago Images / Poolfoto

"Er ist natürlich ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben", sagte Friedrich in der Halbzeitpause von Herthas Bundesligaspiel gegen bei DAZN . Neben Götze stünden aber noch "viele weitere Namen" auf der Liste der Alten Dame, so der frühere deutsche Nationalspieler weiter.

Götze ist seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund im Juli ohne Klub. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 28-jährige Mittelfeldspieler neben einem Engagement in Berlin auch mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Dabei waren unter anderem der oder der als mögliche neue Arbeitgeber im Gespräch.

BVB-U19-Coach Tullberg: Neuzugang Jamie Bynoe-Gittens "langsam aufbauen"

Nach der Verpflichtung des englischen Nachwuchsspielers Jamie Bynoe-Gittens von hat Borussia Dortmunds U19-Coach Mike Tullberg über die Planungen mit dem Neuzugang gesprochen.

"Durch Corona und eine Schulterverletzung hat er sechs, sieben Monate kaum trainiert. Daher werden wir ihn langsam aufbauen. Da ist Geduld gefragt. Derzeit macht er nur Teile des Trainings mit", sagte Tullberg gegenüber den Ruhr Nachrichten .

Dass der erst 16-Jährige noch einige Zeit benötigt, um für die BVB-Profis auflaufen zu können, scheint bei den Klubverantwortlichen Konsens zu sein. Dennoch freut sich Tullberg enorm auf den Linksaußen: "Jamie ist ein hervorragender Junge, sehr bodenständig. Und ein sehr, sehr toller Fußballer."

Bild: BVB

BVB-Trainer Lucien Favre verspricht Julian Brandt Einsätze: "Keine Diskussion"

Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund hat Julian Brandt Einsätze versprochen. "Ich sehe kein Problem. Es ist für mich keine Diskussion, dass er wieder spielen wird", sagte Favre bei einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) über den 24-jährigen Mittelfeldspieler.

Bei den beiden bisherigen Pflichtspielen dieser Saison wurde Brandt jeweils nur eingewechselt. Beim Spiel der 1. Runde des beim (5:0) kam Brandt 33 Minuten zum Einsatz, beim Bundesligaauftakt gegen (3:0) lediglich elf.

Bild: imago images / Laci Perenyi

Ihm wurden die erst 17-jährigen Jude Bellingham und Giovanni Reyna vorgezogen. "Die Spieler, die angefangen haben, hatten die bessere Form", erklärte Favre. "Aber ich habe auch immer im Hinterkopf, Spieler vorzubereiten, dass sie möglichst bald spielen. Und da ist Julian natürlich inbegriffen."

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund