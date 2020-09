BVB (Borussia Dortmund): Großes Lob für Scouting-Abteilung, Haaland spricht über Jubel-Posse mit PSG - alle News und Gerüchte

Für die Scouting-Abteilung von Borussia Dortmung gibt es großes Lob. Außerdem: Haaland gratuliert Sörloth zum Transfer nach Leipzig. Alle BVB-News!

hat das erste Bundesligaspiel mit 3:0 gegen gewonnen und bereitet sich nun auf das zweite Saisonspiel gegen den vor. Gegen den FCA wird es am Samstag ernst.

🧤 What 🧤 A 🧤 Save 🧤 pic.twitter.com/uygweGamSs — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 23, 2020

BVB: Erling Haaland spricht über die Torjubel-Posse mit PSG und Neymar

BVB-Angreifer Erling Haaland hat sich zu seinem Lieblingstreffer im Trikot von Borussia Dortmund gegen PSG geäußert und in der Folge über die damit zusammenhängende Jubel-Posse gesprochen.

"Ich habe viele schöne Momente in Erinnerung. Aber mein Lieblingstor ist der zweite Treffer gegen PSG in der ", sagte Haaland über das CL-Achtelfinalhinspiel in Dortmund (2:1). Das Rückspiel ging dann mit 0:2 verloren.

Seine Torjubelpose löste dann auch bei PSG-Star Neymar eine Nachahmung aus. "Ich mag meine Jubelpose ziemlich gerne. Dass Neymar in der gleichen Art und Weise jubelt, ist toll. Ich rege mich darüber nicht auf. Als ich für getroffen habe, habe ich mich wie der Spanier Michu gefreut. So ist das im Fußball", so Haaland.

Quelle: Goal

BVB: Dickes Lob von Stefan Kuntz für die Scouting-Abteilung von Borussia Dortmund

Deutschlands U21-Trainer Stefan Kuntz (57) hat von den Top-Talenten des BVB (Borussia Dortmund) geschwärmt. "Dortmunds Scouting-Abteilung ist überragend!", sagte er der Bild.

Jude Bellingham (17), Giovanni Reyna (17), Jadon Sancho (20) und Erling Haaland (20) lassen derzeit mit ihren Leistungen aufhorchen und haben auch den Ex-Nationalstürmer von sich überzeugt. "Sie gehören zu den talentiertesten Spielern in Europa. Ich bin traurig, sie nicht bei mir zu haben (lachend). Aber alle vier sind bei einem Verein, in dem sie sich super entwickeln können."

"Diese Leistungssprünge, wie sie etwa Reyna innerhalb von einem halben Jahr gemacht hat, sind fantastisch. Das hängt vor allem mit Vertrauen und Spielpraxis zusammen. Es ist cool für den Jungen, welche Möglichkeiten er schon in diesem Alter erhält", so Kuntz weiter.

Quelle: Getty Images

BVB: Erling Haaland gratulierte Alexander Sörloth zu Leipzig-Wechsel

Alexander Sörloth wechselte vor wenigen Tagen zum Bundesligisten RB Leipzig und freut sich auf seine neue Herausforderung. "Erling Haaland hat mir zu dem Schritt hier gratuliert", sagte der Norweger im Gespräch mit der Bild.

"Vorher hat er mir natürlich auch einiges bei der Nationalmannschaft über die Bundesliga erzählt. Was uns verbindet ist, dass wir ungefähr gleich groß sind und beide unglaublich gerne Tore schießen. Nur bin ich ein bisschen älter als er."

Bei RB hat der 24-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. "Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt und passt zu mir. Ich hatte bisher schon viel Spaß, mir die Spiele anzusehen. Jetzt hoffe ich, ist es auch ein Spaß in ihr zu spielen", sagte der Torjäger.

Bild: Getty Images

BVB-Sportdirektor Michael Zorc schwärmt von Youngstern: "Wie im ICE-Tempo"

Michael Zorc hat die junge Offensivreihe von Borussia Dortmund um Jude Bellingham (17), Giovanni Reyna (17), Erling Haaland (20) und Jadon Sancho (20) in höchsten Tönen gelobt. "Die Jungs nehmen nicht nur sportlich, sondern auch persönlich eine Entwicklung im ICE-Tempo", sagte der 58-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild.

"Für ihr Alter sind sie auf dem Platz schon sehr reif und auch bereit, Verantwortung zu übernehmen.", so Zorc weiter, der mitverantwortlich dafür ist, dass der BVB eine der wichtigsten Talentschmieden im europäischen Profidasein darstellt.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass einer seine persönlichen Interessen in den Vordergrund stellt. Das hat die Elfmeter-Szene gegen Gladbach, als Jadon Erling den Ball überlassen hat, gezeigt. In der Vorwoche war es gegen Duisburg (5:0 im ; d. Red.) genau umgekehrt", erklärte er weiter.

Bei den Verpflichtungen achte der Klub aber auch auf die mentale Bereitschaft des Spielers: "Wir wollen, dass auch die jungen Spieler in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Angesichts der Herausforderungen, die auf Top-Niveau fast jede Woche auf uns zukommen, ist das eine der Voraussetzungen, um dem Druck standzuhalten. Wir achten bei Transfers darauf, dass die Spieler nicht nur sportlich, sondern auch mental für die Aufgabe beim BVB gerüstet sind."

Quelle: Getty Images

BVB - Erling Haaland spricht über Schwächen: "Da muss ich noch zulegen"

Häufige Eisbäder und eine Spezialbrille, die das Licht elektronischer Geräte herausfiltert - Stürmerstar Erling Haaland (20) von Borussia Dortmund geht bei der Selbstoptimierung ungewöhnliche Wege.

"Ich sehe das als einen Schlüssel, um ein paar Prozent mehr an Leistung herauszukitzeln", sagte der Norweger im Interview mit den Ruhr Nachrichten.

Die Brille nutze er meist abends: "Sie hilft mir, einen tieferen und besseren Schlaf zu bekommen. Für mich dreht sich alles um kleine Details und Prozentpunkte, um jeden Tag besser zu werden." Daher glaubt er auch, seinen Zenit noch nicht erreicht zu haben: "Ich hoffe, der beste Erling Haaland kommt noch."

BVB: Ex-Dortmund-Stürmer Maximilian Philipp vor Rückkehr in die Bundesliga?

Maximilian Philipp, ehemaliger Stürmer von Borussia Dortmund, steht offenbar vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Das berichten sowohl transfermarkt.de als auch das russische Portal Meta Ratings.

Demnach möchte Dynamo Moskau den 26-Jährigen nach der gescheiterten Europa-League-Qualifikation abgeben. Philipp wurde offenbar sowie dem VfB Stuttgartangeboten.

Mit den Schwaben könnte wohl ein Tauschgeschäft vereinbart werden, in dem Stuttgarts Erik Thommy involviert wäre. Fraglich erscheint jedoch, ob der VfB die hohen Bezüge von Philipp bezahlen kann.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund