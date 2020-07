BVB: Neue Vertragsdetails zu Bellingham-Transfer, Sancho nur bei CL-Qualifikation zu United? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Manchester United kann die geforderte Ablöse für Sancho wohl nur im Falle der Champions-League-Qualifikation zahlen. Alle News zum BVB am Mittwoch.

Nach dem -Endspurt befinden sich die Spieler von derzeit im Sommerurlaub. Eine Personalie, die abseits des Rasens dennoch für Schlagzeilen sorgt, ist Jadon Sancho: ist wohl bereit, die aufgerufene Ablösesumme für den 20-Jährigen zu zahlen, aber nur unter der Bedingung, dass sich der Verein für die qualifiziert.

Der Transfer von Jude Bellingham zum BVB könnte dagegen in den nächsten Tagen über die Bühne gehen: Mit einer Unterschrift ist wohl zeitnah zu rechnen, nun gibt es neue Details zum Vertrag des Mittelfeldspielers. Ein Spieler, der den BVB wohl definitiv verlassen wird, ist Relu: Das spanische Talent soll nur einem Jahr offenbar schon wieder vor dem Abschied stehen.

Außerdem: Borussia Dortmund und Andre Schürrle gehen künftig getrennte Wege und BVB-Verteidiger Marcel Schmelzer unterzieht sich einer Knie-Operation.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Mittwoch findet Ihr hier.

Jadon Sancho nur im Falle der Champions-League-Qualifikation zu Manchester United?

Dass Youngster Jadon Sancho (20) den BVB nach der Saison verlassen will, ist bereits seit Wochen klar. Nun berichtet die Bild, dass Wunschklub Manchester United bereit ist, die aufgerufene Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro zu zahlen, allerdings unter einer Bedingung: Die Red Devils müssen sich für die Champions League qualifizieren.

Drei Spieltage vor Saisonende liegt United lediglich auf Platz fünf, der nur zur Teilnahme an der berechtigt. Platz vier belegt das punktgleiche , Platz drei der (mit einem Vorsprung von vier Punkten, die Blues haben jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert). Durch einen Last-Minute-Gegentreffer zum 2:2 gegen den hat Manchester am Montag eine bessere Ausgangslage verspielt.

Während für United die Champions-League-Qualifikation zwingend notwendig ist, um die dreistellige Millionenablöse zahlen zu können, kann sich auch Sancho wohl nur dann einen Wechsel vorstellen, wenn er in der kommenden Saison in der Königsklasse auflaufen kann. Eine Entscheidung dürfte wohl in frühestens elf Tagen fallen. Dann trifft Manchester am letzten Spieltag in der Premier League auf den direkten Konkurrenten Leicester.

Sancho, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2022 läuft, spielte die beste Saison seiner Karriere (34 Scorerpunkte), BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schilderte zuletzt in der WAZ seine Vorstellungen: "Jadon hat einen gültigen Vertrag bei uns, und wir würden uns sehr freuen, wenn er in der nächsten Saison noch bei uns ist. Um überhaupt über etwas anderes nachzudenken, müsste erstens das Timing stimmen und zweitens unsere Preisvorstellungen zu 100 Prozent erfüllt werden."

Borussia Dortmund: Neue Vertragsdetails zu Transfer von Jude Bellingham

Birmingham-Talent Jude Bellingham (17) steht kurz vor einem Wechsel zum BVB. Mit einer Vertragsunterschrift ist zeitnah zu rechnen, nachdem sich diese aufgrund der strengen Einreisebestimmungen in den vergangenen Wochen noch verzögert hatte. Nun gibt es weitere Details zum Vertrag des Mittelfeldspielers.

Wie die Bild berichtet, soll die Borussia eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro zahlen, zuvor hatte bereits der kicker einen ähnlichen Betrag vermeldet. Grund dafür, dass Birmingham von den ursprünglichen Forderungen von 35 Millionen Euro abweichte, sei neben der Corona-Krise auch eine Klausel im Vertrag. Demnach kassieren die Engländer bei einem Weiterverkauf Bellinghams nun einen höheren Anteil der Ablöse.

In Dortmund soll Bellingham, der für das Mittelfeldzentrum eingeplant ist, für fünf Jahre unterschreiben und ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro kassieren. Bereits im Alter von 16 Jahren debütierte er für das Profiteam des Zweitligisten, in 38 -Spielen gelangen ihm 2019/20 sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Vorlagen).

Andre Schürrle und Borussia Dortmund einigen sich auf Vertragsauflösung: "Eine Zeit mit Höhen und Tiefen"

Bundesligist Borussia Dortmund und Rio-Weltmeister Andre Schürrle gehen künftig getrennte Wege. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, einigten sich beide Parteien auf eine Vertragsauflösung. Schürrle hatte zuletzt leihweise beim russischen Traditionsklub gespielt, in Dortmund hätte der 29-Jährige noch einen Vertrag bis Sommer 2021 gehabt.

"Rückblickend war es eine Zeit mit Höhen und Tiefen, aber auch mit vielen wertvollen Erfahrungen sowohl im sportlichen als auch insbesondere im privaten Bereich", sagte Schürrle, dessen nächstes Ziel noch nicht bekannt ist. Der Offensivspieler war 2016 für 30 Millionen Euro vom zu den Schwarz-Gelben gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen.

BVB-Verteidiger Marcel Schmelzer unterzieht sich Knie-OP - monatelange Pause

Borussia Dortmund muss mehrere Monate auf Marcel Schmelzer (32) verzichten. Der Linksverteidiger unterzog sich wegen Knieproblemen, über die er bereits im Juni nach einem Unfall im Abschlusstraining geklagt hatte, einer Operation.

"Der BVB rechnet mit einem Wiedereinsatz von Marcel Schmelzer noch in diesem Jahr", teilte der Klub mit, ohne nähere Angaben zur Art der Verletzung zu machen.

Rabbi Matondo entschuldigt sich für Foto im BVB-Trikot: "Ich war naiv"

Schalkes Offensivspieler Rabbi Matondo hat sich für das Foto im Trikot des Erzrivalen Borussia Dortmund entschuldigt. "Ich bin sehr traurig und von mir selbst enttäuscht, dass ich alle, die sich mit Schalke verbunden fühlen, damit im Stich gelassen habe", schrieb der 19-Jährige am Mittwoch bei Instagram. Er habe "keinesfalls Kummer oder Ärger" verursachen wollen.

Matondo hatte am Dienstag für Unmut unter Fans des Bundesligisten Schalke 04 gesorgt, weil er in einem Fitnessstudio in Cardiff ein Trikot des englischen Jungstars Jadon Sancho trug. "Ich war naiv und habe das Trikot für eine private Trainingsstunde angezogen. Das Trikot war von meinem engen Freund Jadon Sancho. Ich habe es nur wegen Jadon getragen, es hatte nichts mit Dortmund zu tun", schrieb der Waliser.

BVB: Spanisches Talent Relu verlässt den Klub nach einem Jahr

Im vergangenen Sommer wechselte Jose Maria Relucio Gallego (22), Relu genannt, von AD Alcornon B in die zweite Mannschaft des BVB, nach einem Jahr ist das Abenteuer für den Mittelfeldspieler bereits wieder beendet. Wie die Marca vermeldet, schließt sich der Linksfuß dem an.

Relu, ein Jugendfreund von Achraf Hakimi und wie dieser in Madrid geboren, kam bei den BVB-Amateuren nur 31 Minuten zum Einsatz (sechs Spiele), nachdem er mit großen Erwartungen ins Ruhrgebiet gekommen war. "Meine Berater sagten mir, dass Dortmund mich das ganze Jahr über beobachtet hat. Sie gaben mir die Chance und es war sehr leicht, für die Borussia zu unterschreiben."

Der ehemalige Jugendspieler von stand bereits 2019 vor einem Wechsel nach Getafe, entschied sich aber damals für den BVB. Getafe sieht diesen als "Wette für die Zukunft" und muss keine Ablöse bezahlen. Relus Vertrag in Dortmund lief zum 30. Juni aus.

Amin Younes bricht Lanze für BVB-Trainer Lucien Favre: "Sein Training war perfekt"

Ex-Nationalspieler Amin Younes hat eine Lanze für seinen früheren Trainer Lucien Favre gebrochen. Er könne die Kritik am Coach von Vize-Meister Borussia Dortmund "kein bisschen nachvollziehen", sagte der 26-Jährige, der unter Favre 2012 bei sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte, dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

"Sein Training war perfekt", sagte Younes: "Sehr fordernd, aber immer mit Ball, und es hat extrem viel Spaß gemacht. Jedes Detail hatte er im Blick. Sogar, mit welchem Fuß man wann, wie blockt. Das in jungen Jahren erleben zu dürfen, war ein Genuss." Favre habe in Gladbach "ein kleines Wunder" geschaffen.

Den Vorwurf, Favre könne eine Mannschaft nicht emotionalisieren, wies Younes ( ) zurück: "Ein guter Trainer ist immer er selbst. Spielt er dem Team etwas vor, merken das die Spieler - und dann hat er sie verloren." Den Schweizer (62) zeichne vor allem seine "Detailbesessenheit" aus.