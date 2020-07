BVB: Bellingham-Deal wohl vor Abschluss, AC Florenz offenbar an Mario Götze dran - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Sommerpause - Zeit, die Kaderplanungen für die kommende Saison voranzutreiben. Auch beim BVB dreht sich das Personalkarussell weiter.

Der Transfer von Top-Talent Jude Bellingham soll unmittelbar vor dem Abschluss stehen - lediglich Details seien noch zu klären.

Unterdessen hat mit Florenz wohl der nächste Serie-A-Klub seine Fühler nach dem aktuell vereinslosen Mario Götze ausgestreckt.

Außerdem: Erling Haalands Vater Alf-Inge nahm seinen Sohn nach dem Rausschmiss aus einem norwegischen Nachtclub auf Social Media auf die Schippe.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Dienstag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Der Transfer von Top-Talent Jude Bellingham (17) von Birmingham City zu Borussia Dortmund ist offenbar so gut wie durch. Das berichtet die WAZ.

Demnach sind sich die Vereine über die Ablösesumme einig - diese soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro liegen. Einzig juristische Details stünden noch aus.

Zuletzt berichtete Sky, dass ein Vollzug ob des ausstehenden Medizinchecks und der damit verbundenen Reise nach Dortmund geschoben werde. Aufgrund der Corona-Auflagen in hätte sich der Youngster im Anschluss in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen und wäre somit für den Saisonendspurt ausgefallen.

Die Bekanntgabe wird nach Ende der aktuellen -Saison am 22. Juli erwartet.

Quelle: Getty Images / Goal

Serie-A-Klub AC Florenz ist angeblich an einer Verpflichtung von Ex-BVB-Star Mario Götze interessiert. Nach Informationen von Labaroviola, ein vereinsnahes Magazin, will sich die Fiorentina im Mittelfeld verstärken und erwäge dabei einen Transfer des Weltmeisters von 2014.

Götzes Vertrag war mit Ablauf der -Saison ausgelaufen. In Florenz würde er unter anderem auf seinen früheren Bayern-Kollegen Franck Ribery treffen.

Konkurrenz erhält Florenz unter anderem aus Rom - sowohl AS als auch Lazio haben nach Informationen von Goal und SPOX ihre Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt. Auch mit Hertha BSC wurde der Offensivmann in Verbindung gebracht.

Quelle: Imago Images

Am vergangenen Wochenende flog BVB-Stürmer Erling Haaland aus einem norwegischen Nachtclub. Nun ließ sein Vater Alf-Inge einen humorvollen Konter via Twitter folgen.

"Auf geht's Erling, zurück an die Arbeit. Das Nachtleben der Großstadt ist nichts für dich", schrieb der Ex-Profi zu einem Bild von sich mit einer Axt beim Holzhacken.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh