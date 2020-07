BVB: Marseille-Trainer bestätigt Balerdi-Interesse, Norwich fordert wohl stattliche Ablöse für Godfrey - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während Marseilles Trainer das Interesse an Balerdi bestätigt hat, fordert Norwich wohl eine stattliche Ablöse für Godfrey. Alle BVB-News.

In der abgelaufenen -Saison kam Leonardo Balerdi nur in sieben Spielen für zum Einsatz. In der neuen Spielzeit wird der BVB-Verteidiger deshalb wohl für aus der auflaufen: Trainer Andre Villas-Boas bestätigte die Berichte über ein Interesse des französischen Erstligisten.

Ein Transfer von Ben Godfrey zu Borussia Dortmund könnte sich dagegen zerschlagen haben. soll 55 Millionen Euro Ablöse für den 22-Jährigen fordern - wohl zu teuer für den BVB, der bislang mit einer Summe in Höhe von 28 Millionen Euro gerechnet haben dürfte.

Zudem hat Sebastian Kehl über das Pokalfinale 2012 gegen den FC Bayern gesprochen, als Borussia Dortmund den deutschen Rekordmeister mit 5:2 vorführte, und soll Ousmane Dembele vom als Alternative für Wunschspieler Jadon Sancho auserkoren haben.

Mehr Teams

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Freitag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB: Marseille-Trainer Villas-Boas bestätigt Interesse an Balerdi

Trainer Andre Villas-Boas hat in der L'Equipe das Interesse von Olympique Marseille an Leonardo Balerdi von Borussia Dortmund bestätigt. "Jacques-Henri (OM-Präsident, Anm. d. Red.) wurden vier Namen genannt, und er ist einer davon. Er hat ein interessantes Profil, wir werden sehen, was passiert."

Quelle: Imago Images

Wie die Zeitung berichtet, soll Balerdi der Wunschkandidat für die neue Saison sein und beim französischen Erstligisten einen Leihvertrag mit anschließender Kaufoption unterschreiben. Nach Bild -Informationen soll die festgeschriebene Ablösesumme bei zwölf Millionen Euro liegen.

Borussia Dortmund - Sebastian Kehl über den Pokalsieg des BVB 2012: "Wir haben Bayern gedemütigt"

Sebastian Kehl hat sich in einem Interview mit der Sport Bild an das 5:2 von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern im Finale des DFB-Pokals 2012 erinnert. "Wir haben Bayern München damals in einem denkwürdigen Finale gedemütigt, das erste und bis heute einzige Double der Vereinsgeschichte gewonnen und Borussia Dortmund einen historischen Moment beschert. Den möchte ich nicht eintauschen", sagte Kehl über den Stellenwert des Pokalsieges.

Quelle: Getty Images

Die Niederlage gegen den BVB legte den Grundstein für die inzwischen acht Jahre andauernde Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga. "Mir kann keiner erzählen, dass wir dieses Spiel nicht völlig verdient gewonnen haben. Wir können drüber streiten, ob es um ein Tor zu hoch war – mehr aber auch nicht", betonte Kehl mit Blick auf die damalige Aussage von Bayern-Kapitän Philipp Lahm, der deutsche Rekordmeister sei über 90 Minuten die bessere Mannschaft gewesen.

BVB: Norwich City hat wohl horrende Ablöseforderung für Ben Godfrey

Der englische Erstligist Norwich City will bei einem möglichen Transfer seines Starverteidigers Ben Godfrey Kasse machen. Sky Sports berichtet, dass die Canaries den 22-Jährigen im wahrscheinlichen Fall des Abstiegs aus der Premier League zur kommenden Spielzeit für 55 Millionen Euro Ablöse verkaufen wollen. Eine Summe, welche die beiden angeblich interessierten deutschen Klubs Borussia Dortmund und nachhaltig abschrecken dürfte.

Quelle: Getty Images

Am vergangenen Wochenende hatten die Sun und die Daily Mail berichtet, die beiden Bundesligisten zeigten Interesse an dem talentierten Innenverteidiger. Da war allerdings noch von 28 Millionen Euro Ablöse in diesem Sommer die Rede. Ebenfalls eine stattliche Summe, allerdings für den BVB und RBL noch deutlich realistischer zu stemmen.

Falls Jadon Sancho vom BVB nicht kommt: Manchester United angeblich scharf auf Barcelonas Ousmane Dembele

Ousmane Dembele vom FC Barcelona ist offenbar in den Fokus des englischen Rekordmeisters Manchester United gerückt. Informationen von The Athletic zufolge gilt der Franzose als Option, sollte Wunschspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund im Sommer nicht ins Old Trafford wechseln.

Quelle: Getty Images

Dembele arbeitet derzeit an seinem Comeback, nachdem er sich im Februar dieses Jahres aufgrund eines Sehnenrisses einer Operation unterziehen musste. Dembeles derzeitiger Arbeitgeber soll nicht abgeneigt sein, den 23-Jährigen am Ende der Saison ziehen zu lassen. Angeblich fordern die Blaugrana rund 80 Millionen Euro Ablöse für den ehemaligen BVB-Star.