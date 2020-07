BVB: Haaland zeigt witzigen Sommer-Zeitvertreib, Can spricht über schwierige Kindheit - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Erling Haaland legt während der Sommerpause Hand an und Emre Can spricht über seine Kindheit in der Frankfurter Weststadt. Alle BVB-News.

Vor knapp drei Jahren wechselte Ousmane Dembele von zum . Die Causa Dembele ist für den BVB jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen, denn nun winkt den Schwarz-Gelben womöglich ein zweistelliger Millionenbetrag, der noch in diesem Sommer beim BVB landen könnte.

Derweil sprach Emre Can über seine schwierige Kindheit in Frankfurt und das Erfolgsgeheimnis von Cristiano Ronaldo. Erling Haaland zeigt indes seine kuriose Beschäftigung während der Sommerpause.

Ex-Profi Michael Rummenigge kritisierte zudem zur Ausbildung deutscher Nachwuchstalente und wünschte sich mehr Spielertypen wie BVB-Juwel Youssoufa Moukoko. Und. Das neue Auswärtsdress der Schwarz-Gelben wurde geleakt.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Sonntag findet Ihr hier.

BVB: Erling Haaland zeigt seinen witzigen Sommer-Zeitvertreib

Auch während der Sommerpause gönnt sich Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund keine Pause. Auf Instagram zeigt sich der Norweger in Latzhose, mit Dutt, Schutzbrille und Kettensäge beim Holzhacken an der Seite seines Vaters Alf-Inge.

BVB - Emre Can spricht über seine Kindheit: "Habe erlebt, wie Schulfreunde zu Drogen gegriffen haben"

Mittelfeldspieler Emre Can (26) hat in einem Interview auf der Vereinshomepage des BVB auf seinen bisherigen Karriereweg und insbesondere seine schwere Kindheit in der Frankfurter Nordweststadt zurückgeblickt. "Es ist ein hartes Pflaster, das muss man ehrlich sagen. Ich habe erlebt, wie andere Jugendliche, wie Schulfreunde, zu Drogen gegriffen haben", sagte der Winterneuzugang der Borussia.

Can habe hingegen "an den Stellen meine Familie und die richtigen Freunde gehabt. Ich habe zum Glück den richtigen Weg gewählt". Auf einem Gummiplatz lernte er das Fußballspielen und ist bis heute davon überzeugt, dass die Straße die beste Schule für junge Kicker ist: "Zu einhundert Prozent ist das so. Wenn ich mal Vater bin, schicke ich meinen Jungen auch auf die Straße. Den Respekt muss man sich da erarbeiten."

Quelle: Imago Images

BVB: Neues Ausweichtrikot 2020/21 geleaked

Vizemeister Borussia Dortmund bekommt zur neuen Spielzeit 2020/21 wohl Ausweichtrikots mit einem ungewohnten Design. Die Plattform Footyheadlines veröffentlichte erste Bilder des neuen dritten Dress der Schwarz-Gelben.

Die neuen dritten Trikots sind demnach in Weiß gehalten und durch gelb-graue, würfelförmige Muster verziert, das vom berühmten "Dortmunder U" inspiriert ist. Als Sponsor ist Evonik vertreten. Während der BVB in der mit dem Sponsor 1&1 auflaufen wird, ist davon auszugehen, dass das dritte Trikot in der bzw. im eingesetzt wird.

Ergänzt wird das Trikot durch einen gelben Kragen sowie Knöpfe im Halsbereich. Die Ärmelenden sind ebenfalls in Gelb gehalten.

Quelle: footheadlines.com

Ex-BVB-Profi Michael Rummenigge über Youssoufa Moukoko: "Brauchen mehr Spieler wie ihn"

Der ehemalige Profi Michael Rummenigge hat die aktuelle Ausbildung deutscher Nachwuchstalente kritisiert. "Es gibt einfach viel zu wenige wirklich gute deutsche Bundesliga-Spieler im Alter von 18, 19 oder 20 Jahren. Wir haben Kai Havertz, der kürzlich 21 wurde, und danach kommt lange nichts", betonte der 56-Jährige in seiner Sportbuzzer-Kolumne.

Nach der enttäuschenden EM-Endrunde 2000 habe man beim DFB zwar verstärkt den Fokus auf die Förderung eigener Talente gelegt, allerdings habe man nach dem WM-Titel 2014 "die Entwicklung leider verschlafen".

"Denn: Die Ausbildung im taktischen Bereich, die Arbeit an der Körperlichkeit - das ist alles gut und richtig. Aber: Wir brauchen wieder mehr Straßenfußballer. Spieler, die Spaß am Ball haben und diesen auch ihren Kollegen und den Fans vermitteln", ergänzte er.

Als Vorbild nannte der frühere Profi von Borussia Dortmund und vom das 15-jährige BVB-Juwel Youssoufa Moukoko. "Moukoko ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Wir brauchen mehr wie ihn", führte Rummenigge aus und kritisierte das Fehlen von Nachwuchstalenten und die damit verbundene Verpflichtung von ausländischen Youngstern: "Warum holt der FC Bayern beispielsweise den 18-jährigen Tanguy Kouassi von PSG? Weil er besser ausgebildet ist als deutsche Spieler in seinem Alter. Diese Lücken müssen wir wieder schließen", forderte er.

Quelle: Imago Images