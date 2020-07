BVB: - Security erklärt Haaland-Rauswurf aus Nachtclub, Michael Zorc bestätigt Gespräche um Leonardo Balerdi - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Die Security-Firma erklärt den Rauswurf von Erling Haaland aus einem norwegischen Nachtclub und Zorc bestätigt Balerdi-Gespräche. Alle BVB-News.

Die BVB-Stars befinden sich aktuell noch im Sommerurlaub, ehe es Ende Juli wieder auf den Platz geht.

Erling Haaland sorgte dabei am Sonntag für Aufregung, als er aus einem norwegischen Nachtclub flog. Nun äußerte sich die Security-Firma des Lokals zum Vorfall.

Unterdessen bestätigte Sportdirektor Michael Zorc Gespräche um einen Transfer von Leonardo Balerdi.

Außerdem: Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou winkt eine Vertragsverlängerung.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Montag findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund): Security-Firma erklärt Haaland-Rauswurf aus Nachtclub

Nach dem Rauswurf von BVB-Stürmer Erling Haaland (19) aus einem norwegischen Nachtclub hat sich nun die Security-Firma des Lokals zu Wort gemeldet und die Hintergründe erläutert und einen betrunkenen Zustand des Youngsters dementiert. "Erling war nicht betrunken, kooperativ und zeigte nach einem Gespräch im Freien vollstes Verständnis für die Situation", sagte der Manager von PSS Securitas Christopher Naesheim im Gespräch mit der Bild.

Am Sonntag war ein Handyvideo aufgetaucht, das den BVB-Stürmer zeigt, wie er aus dem Lokal verwiesen wird.

"Aufgrund der aktuellen Bestimmungen zu Covid-19 waren sich die Mitarbeiter des Sicherheitspersonals der Menschenmenge um Erling Braut Haaland bewusst. Ihnen war klar, dass die Fans nicht aufhören würden, sich um ihn zu drängen, nach Fotos zu fragen und sich mit ihm unterhalten zu wollen. Am Ende wurde der Druck so groß, dass wir ihn bitten mussten, zu gehen", erklärte er.

Haaland verbringt aktuell seinen Sommerurlaub in seiner Heimat und war daher in dem Nachtclub in Stavanger unterwegs.

BVB (Borussia Dortmund): Sportdirektor Michael Zorc bestätigt Gespräche um möglichen Balerdi-Abgang

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat bestätigt, dass man sich in Dortmund mit einem Abgang von Innenverteidiger Leonardo Balerdi beschäftigt. Zuletzt hatte Ligue-1-Klub Olympique Marseille offenbar Interesse am Argentinier bekundet.

"Wenn alles passt", sei ein Transfer im Rahmen des Möglichen, verriet der 57-Jährige dem kicker.

Ein Ersatz soll im Falle eines Abgangs nicht zwingend kommen. "In der Abwehr sind wir relativ gut aufgestellt", betonte Zorc.

BVB (Borussia Dortmund): Dan-Axel Zagadou vor Vertragsverlängerung

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (21) steht vor einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dem kicker.

"Das können wir uns gut vorstellen. Es gab aber noch keine wirklich zielführenden Gespräche mit ihm", sagte der 57-Jährige. Nach Informationen des kicker sollen die Verhandlungen um ein neues Arbeitspapier nach dem Trainingsstart am 30. Juli starten.

Der Franzose steht beim BVB noch bis 2022 unter Vertrag. Nach der Umstellung zu einer Dreierkette entwickelte er sich zu einem Leistungsträger im Team von Cheftrainer Lucien Favre.

