BVB: Schürrle erhält wohl Millionen-Abfindung, Kehl vor geplanter Beförderung? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während Schürrle nach seiner Vertragsauflösung wohl eine Millionen-Abfindung erhält, soll Kehl zunächst verlängern und könnte danach befördert werden.

Die Spieler von befinden sich derzeit im Sommerurlaub, doch auch nach dem -Endspurt gibt es beim BVB Neuigkeiten. Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit Andre Schürrle aufgelöst wurde. Dabei sollen sich die beiden Parteien auf eine Millionen-Abfindung verständigt haben.

Zudem möchte der BVB offenbar um ein weiteres Jahr mit Sebastian Kehl verlängern. Winkt ihm danach eine Beförderung? 2022 könnte er aufsteigen und die Nachfolge von BVB-Sportdirektor Michael Zorc übernehmen.

Auch hat Kapitän Marco Reus seinem Trainer Lucien Favre den Rücken gestärkt. Er glaubt, dass der BVB mit dem Schweizer die Meisterschaft gewinnen kann. Mehrere Monate verzichten muss der Verein auf Marcel Schmelzer, der sich wegen Knieproblemen einer Operation unterzogen hat.

Schalkes Offensivspieler Rabbi Matondo hat sich außerdem für ein Foto im BVB-Trikot entschuldigt.

BVB: Sebastian Kehl vor Vertragsverlängerung - Beförderung geplant?

Borussia Dortmund will mit Sebastian Kehl verlängern. Dem kicker zufolge soll der Vertrag mit dem Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB in diesem Sommer um ein Jahr ausgebaut werden.

"Nach dem Urlaub setzen wir uns zusammen", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in Bezug auf Kehl. Der Kontrakt des 40-Jährigen läuft aktuell nach der kommenden Saison aus.

2022 könnte Kehl dann aufsteigen und die Nachfolge von BVB-Sportdirektor Michael Zorc übernehmen, wie der kicker weiter berichtet. Zorc hatte Ende Juni seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben noch einmal bis 2022 verlängert. Dann soll für den 57-Jährigen beim BVB aber Schluss sein.

In dessen Fußstapfen soll Kehl treten. Dafür soll der ehemalige Kapitän des BVB ab der Saison 2021/22 mehr Aufgaben übernehmen und an der Seite von Zorc weiter lernen.

BVB: Andre Schürrle erhält wohl 2,5 Millionen Euro Abfindung

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Andre Schürrle aufgelöst. Einem Bericht der Bild zufolge haben sich die Parteien dabei auf eine Abfindung in Höhe von 2,5 Millionen Euro geeinigt.

Schürrle stand eigentlich noch bis Juni 2021 beim BVB unter Vertrag, wo er kolportierte sieben Millionen Euro im Jahr verdient hätte. Bei Dortmund sah er jedoch keine Perspektive mehr.

In der vergangenen Saison war der 29-Jährige an ausgeliehen. Der russische Klub zog die Kaufoption aber nicht. Damit ist der Außenspieler nun ablösefrei zu haben.

BVB-Kapitän Marco Reus über den Meistertitel: "Wir kommen näher ran"

Kapitän Marco Reus von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund hat eine Lanze für Trainer Lucien Favre gebrochen und glaubt, dass der BVB mit dem Schweizer die Meisterschaft gewinnen kann. "Seit Lucien Favre gekommen ist, denke ich schon, dass wir die Stabilität für eine ganze Saison haben. Es hat zwar noch nicht für den ganz großen Coup gereicht, aber man kann sehen, dass wir näher rankommen", sagte der 31-Jährige im Interview mit dem Vereins-TV.

Vor allem in der Saison 2018/19 hatten die Dortmunder große Chancen auf den Titel, zwischenzeitlich lagen sie mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Am Ende triumphierte dann doch wieder Bayern München. "Ich glaube, es fehlt uns nur wenig. Im Prinzip musst du eine perfekte Saison spielen. Da waren wir schon nah dran", sagte der Offensivstar.

BVB-Verteidiger Marcel Schmelzer unterzieht sich Knie-OP - monatelange Pause

Borussia Dortmund muss mehrere Monate auf Marcel Schmelzer (32) verzichten. Der Linksverteidiger unterzog sich wegen Knieproblemen, über die er bereits im Juni nach einem Unfall im Abschlusstraining geklagt hatte, einer Operation.

"Der BVB rechnet mit einem Wiedereinsatz von Marcel Schmelzer noch in diesem Jahr", teilte der Klub mit, ohne nähere Angaben zur Art der Verletzung zu machen.

Rabbi Matondo entschuldigt sich für Foto im BVB-Trikot: "Ich war naiv"

Schalkes Offensivspieler Rabbi Matondo hat sich für das Foto im Trikot des Erzrivalen Borussia Dortmund entschuldigt. "Ich bin sehr traurig und von mir selbst enttäuscht, dass ich alle, die sich mit Schalke verbunden fühlen, damit im Stich gelassen habe", schrieb der 19-Jährige am Mittwoch bei Instagram . Er habe "keinesfalls Kummer oder Ärger" verursachen wollen.

Matondo hatte am Dienstag für Unmut unter Fans des Bundesligisten Schalke 04 gesorgt, weil er in einem Fitnessstudio in Cardiff ein Trikot des englischen Jungstars Jadon Sancho trug. "Ich war naiv und habe das Trikot für eine private Trainingsstunde angezogen. Das Trikot war von meinem engen Freund Jadon Sancho. Ich habe es nur wegen Jadon getragen, es hatte nichts mit Dortmund zu tun", schrieb der Waliser.