BVB - Nach Rausschmiss aus Nachtclub: Haaland-Vater mit witzigem Konter

Nachdem BVB-Stürmer Erling Haaland (19) am Wochenende aus einem norwegischen Nachtclub geflogen ist, ließ sein Vater Alf-Inge via Twitter einen humorvollen Konter folgen.

"Auf geht's Erling, zurück an die Arbeit. Das Nachtleben der Großstadt ist nichts für dich", schrieb der ehemalige Profi zu einem Bild von sich mit einer Axt beim Holzhacken.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh