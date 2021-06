Beim BVB dürfen in der Transferperiode vor der neuen Saison offenbar gleich sieben Spieler gehen. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Dienstag. Derzeit sind vor allem Jadon Sancho und Erling Haaland in aller Munde - sie sollen den Klub keinesfalls verlassen, doch die Schwergewichte buhlen um ihre Dienste.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, News und Gerüchte - Sebastian Kehl: "So viele Spieler wie möglich impfen"

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vom Bundesligisten Borussia Dortmund setzt sich für eine Impfung aller BVB-Spieler bis zum Saisonstart ein. "Unser Ziel ist es, so viele Spieler wie möglich bis zum Saisonstart mit einer oder auch mit zwei Impfungen versorgt zu haben", sagte Kehl den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der 41-Jährige berichtet von einer hohen Impfbereitschaft unter den Dortmund-Profis. "Wir legen allen unseren Spielern nahe, sich eigenständig zu organisieren, bieten ihnen aber auch die Möglichkeit, das Impfangebot in Dortmund herzustellen", sagte Kehl. (SID)

BVB, News und Gerüchte: Chelsea intensiviert Bemühungen um Erling Haaland

Der ehemalige Bundesligaspieler und heutige Journalist Jan-Age Fjörtoft, der als norwegischer Landsmann einen engen Draht zur Familie von BVB-Torjäger Erling Haaland pflegt, hat die Spekulationen um einen vorzeitigen Wechsel des Stürmer neu entfacht.

Auf Twitter schrieb Fjörtoft, dass der FC Chelsea intensiv an einer Verpflichtung von Haaland arbeitet - und zwar für diesen Sommer. Demnach soll Haaland beim amtierenden Champions-League-Sieger als der fehlende Spieler angesehen werden, um auch den Titel in der Premier League gewinnen zu können.

Hier geht es zum Spielerprofil von Erling Haaland.

BVB, News und Gerüchte: Verlassen sieben Profis Borussia Dortmund im Sommer?

Beim Bundesligisten Borussia Dortmund stellt man sich auf einen verhältnismäßig ruhigen Transfersommer ein. Wie Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl am Sonntag durchsickern ließ, sollen ein paar Neuzugänge an Land gezogen werden, dies hänge jedoch an den Verkäufen. Dabei könnten gleich sieben Spieler den BVB in dieser Transferperiode verlassen, wie die Ruhr Nachrichten berichten.

Vieles steht und fällt allerdings mit der Personalie Jadon Sancho. Dem Bericht zufolge sind er und Erling Haaland die beiden Spieler, die man unbedingt halten will. Da zuletzt aber die Spekulationen um einen Transfer Sanchos zu Manchester United wieder aufkamen - laut den RN hat es noch keinen offiziellen Kontakt zwischen beiden Klubs gegeben - könnte dieser Dortmund bei einem passenden Angebot noch verlassen. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro.

Sollte dieser Deal über die Bühne gehen, könnte man in Dortmund den Kader durchaus verstärken, da Geld in der Kasse landen würde. Im Falle eines Sancho-Verbleibs gibt es laut den Ruhr Nachrichten folgende sieben Kandidaten, von denen sich der BVB angeblich trennen will:

Leonardo Balerdi

Sergio Gomez

Immanuel Pherai

Marius Wolf

Roman Bürki

Nico Schulz

Julian Brandt

Bei Julian Brandt wird seit einiger Zeit der FC Arsenal als Interessent genannt. Im April hatte die Bild erneut berichtet, dass Brandt für 25 Millionen Euro wechseln könnte. Bürki wurde zuletzt mit der AS Monaco in Verbindung gebracht. Mit Balerdi, Gomez, Wolf und Pherai sind es gleich vier Spieler, die im Sommer von einer Leihe nach Dortmund zurückkehren und deren Zukunft ungewiss ist.

BVB, Transfers: Die bisherigen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22