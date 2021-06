BVB, News und Gerüchte: U23 provoziert RWE mit Jubel, Auszeichnung für Edin Terzic - Borussia Dortmund heute

Die U23 provoziert Rot-Weiss Essen, Edin Terzic wird ausgezeichnet und Mats Hummels spricht über die EM. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Montag.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, News: U23 provoziert RWE nach Meisterschaft

Borussia Dortmunds Reserve feierte am Wochenende den Meistertitel in der Regionalliga West. Die U23 der Schwarzgelben setzte sich im Fernduell mit Rot-Weiss Essen durch einen 2:1-Sieg in Wuppertal durch. Bei den anschließenden Feierlichkeiten provozierten die Dortmunder den Rivalen – und wurden dafür kritisiert.

"Das ist einfach nur schlecht", sagte Essens Trainer Christian Neidhart über die Jubelszenen in der Dortmunder Kabine. Unter anderem hatte diese Tobias Raschl via Instagram geteilt. Auf seinem Video zu sehen: BVB-Spieler, die ausgelassen "Oh, RWE" brüllen und die Essener Torhymne hören. Auch RWE-Vorstandsboss Marcus Uhlig war wenig begeistert. Er sprach in der WAZ von einer "Respektlosigkeit".

BVB-Teammanager Ingo Preuß nahm die Kritik im Reviersport an: "Das ist nicht in Ordnung gewesen. Dafür entschuldigen wir uns auch bei RWE."

BVB, News: Terzic zum "Gewinner der Trainer" gewählt

Weltfußballer Robert Lewandowski von Rekordmeister Bayern München ist von seinen Bundesliga-Kollegen zum besten Feldspieler der Saison gewählt worden. Bei der vom Fachmagazin kicker durchgeführten Umfrage setzte sich der Pole klar mit 71 Prozent vor BVB-Angreifer Erling Haaland (9,7 Prozent) sowie seinen Münchner Teamkollegen Thomas Müller (4,8) und Joshua Kimmich (2,4) durch.

Insgesamt beteiligten sich 248 Profis bei der Umfrage. Der Torjäger des Meisters hatte am 34. Spieltag Gerd Müllers legendären 40-Tore-Rekord mit 41 übertroffen.

Als "Gewinner der Saison" bei den Trainern sahen die teilnehmenden Bundesliga-Spieler knapp BVB-Coach Edin Terzic (25,0) vor dem Mainzer Retter Bo Svensson (24,2).

Terzic, der Borussia Dortmund im Pokalfinale gegen RB Leipzig zum fünften Titel geführt hatte, löste damit den scheidenden Bayern-Trainer Hansi Flick ab, der diese Wertung im Sommer 2020 gewonnen hatte und diesmal Vierter wurde (12,1).

BVB, News: Emre Can bestätigt Kontakt zum FC Bayern

Mittelfeldspieler Emre Can von Pokalsieger Borussia Dortmund hat verraten, dass es vor seinem Wechsel zu den Schwarz-Gelben auch Kontakt zum FC Bayern München gegeben habe. Demnach sei man dort ebenfalls an den Diensten des Nationalspielers interessiert gewesen.

"Ich kann bestätigen, dass wir Kontakt hatten", sagte Can Sport1 . Nachdem sich der 27-Jährige dennoch für einen Wechsel nach Dortmund entschieden hatte, lobte der damalige Bayern-Coach Hansi Flick die Borussia für den Transfer: "Emre Can ist für den BVB eine Verstärkung, keine Frage."

Der Defensivakteur zeigte sich zufrieden mit seinen Leistungen bei den Dortmundern, auch wenn er noch Luft nach oben sieht: "Ich habe eine ordentliche Saison gespielt, aber die vergangenen zwei Monate verliefen nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich ehrlich sein."

BVB, News: Mats Hummels sieht Steigerungspotenzial bei der DFB-Elf

Rückkehrer Mats Hummels sieht bei der deutschen Nationalmannschaft kurz vor Beginn der EM (11. Juni bis 11. Juli) noch Verbesserungsbedarf. "Ich denke, dass wir uns in jedem Fall steigern müssen", sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund dem kicker : "Wir als Mannschaft und auch ich persönlich müssen noch besser werden, um bei der EM erfolgreich sein zu können."

Taktisch habe die Mannschaft viele Möglichkeiten. "Wir können vieles spielen, mit Dreierkette, Fünferkette, mit Viererkette, tief stehend oder auch hoch anlaufend", sagte Hummels (32), der am vergangenen Mittwoch gegen Dänemark (1:1) sein Comeback im Nationalteam gegeben hatte.

Es werde Mannschaften geben, sagte Hummels, "gegen die man mit einer Dreierkette Gefahr läuft, zu passiv zu werden. Anderen Teams wiederum kann man ihre Stärken genau damit nehmen. Ich bin deshalb überhaupt nicht auf eine Formation festgelegt und sehe unsere Variabilität als Vorteil."

Hummels hat für das Turnier eine klare Zielsetzung. "Ich will den Titel holen. Dafür sind wir hier. Auch wenn wir nicht der Topfavorit sind durch unsere nicht immer konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren", sagte der Abwehrspieler: "Wir wissen aber, dass wir die Fähigkeiten und die Waffen haben, jedes Spiel bei diesem Turnier gewinnen zu können."

Nach zweieinhalb Jahren hatte Löw den Abwehrspieler wieder zur Nationalmannschaft eingeladen. Dementsprechend sei das Spiel gegen Dänemark auch etwas Besonderes gewesen, verriet Hummels: "Ich war definitiv aufgeregter als bei 68 meiner Länderspiele zuvor, nur bei den ersten beiden dürfte die Aufregung ähnlich gewesen sein." Er sei "stolz" gewesen, es wieder in die DFB-Auswahl geschafft zu haben.

