BVB, Gerücht: Qarabag will Roman Bürki

BVB-Reservist Roman Bürki weckt offenbar in Aserbaidschan Begehrlichkeiten. Wie das News-Portal Sportinfo.az schreibt, sei der Torhüter ein Kandidat beim Spitzenklub Qarabag FK. Im Gespräch ist eine Leihe bis zum Saisonende. Qarabag wird auf der Position zwischen den Pfosten von großen Verletzungssorgen geplagt, Bürki könnte diese mildern.

Borussia Dortmund versuchte bereits in der vergangenen Transferperiode, einen Abnehmer für den 31-Jährigen zu finden – vergeblich. Bürki ist in Dortmund hinter Gregor Kobel und Marwin Hitz nur noch die Nummer drei. Sein gut dotierter Vertrag läuft noch bis 2023.

BVB, Gerücht: Haaland-Zukunft soll zügig entschieden werden

Die Zukunft von Erling Haaland soll bis Ende Februar geklärt sein. Die Bild schreibt von einem "Millionen-Ultimatum" des BVB an den Norweger. Beide Seiten seien sich dabei einig, dass eine zügige Entscheidung über einen Wechsel des begehrten Angreifers wünschenswert ist.

So hätten die Dortmunder im Falle eines Haaland-Abgangs im Sommer Gewissheit und könnten die Suche nach einem Nachfolger früh vorantreiben.

Allerdings machen sich die Schwarz-Gelben durchaus noch Hoffnungen auf einen Verbleib ihres Aushängeschilds. Schmackhaft gemacht werden soll Haaland der Verbleib mit einer saftigen Gehaltserhöhung und hohen Boni: So könne Haaland gemäß des Berichts mehr als 20 Millionen Euro für ein weiteres Jahr in Dortmund einstreichen – nie verdiente ein BVB-Spieler mehr.

Zu Beginn des neuen Jahres sei ein Treffen zwischen den Borussen und Haalands Entourage um Berater Mino Raiola geplant, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft noch bis 2024. Es hält sich aber hartnäckig das Gerücht, dass er Dortmund im kommenden Sommer zu bestimmten Konditionen vorzeitig verlassen darf.

BVB, Gerücht: Neuer Vertrag für Bradley Fink

Der BVB plant, den Vertrag mit Sturmtalent Bradley Fink (18) zu verlängern. Das berichtet die Bild. Aktuell ist der Teenager noch bis 2023 an die Borussia gebunden, allerdings habe dieser mit seinen starken Leistungen in den letzten Monaten das Interesse anderer Bundesligisten geweckt.

Fink kam 2019 vom FC Luzern zum DFB-Pokalsieger und ist dort in der U19 aktuell kaum zu stoppen. 23 Tore und zehn Assists gelangen dem Angreifer in 20 Pflichtspielen der laufenden Saison. Daher winke ihm unter Umständen gar schon in der kommenden Rückrunde das Debüt in der Profimannschaft.

BVB, Gerücht: Profis sollen erneut auf Gehalt verzichten

Die BVB-Profis sollen als Konsequenz aus der coronabedingten Rückkehr der Geisterspiele erneut auf Teile ihres Gehalts verzichten. Laut eines Berichts der Ruhr Nachrichten reißt jedes Spiel ohne Fans ein Loch von vier Millionen Euro in die Klubkassen, dies soll mit einer erneuten Gehaltsreduktion abgefedert werden.

In Folge der Coronakrise hatten die Dortmunder Spieler bereits zweimal auf Geld verzichtet. So sparte der Verein insgesamt mehr als 13 Millionen Euro ein.

