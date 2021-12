Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle News rund um den BVB heute am Montag (27. Dezember) gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB heute (Borussia Dortmund): Barca will offenbar Haaland-Wechsel zu Real Madrid verhindern

Die Zukunft von Erling Haaland ist weiterhin eines der am heißesten diskutierten Themen auf dem Transfermarkt.

Nun berichtet die spanische Zeitung Marca, dass sich auch der FC Barcelona in das Rennen um den Stürmerstar von Borussia Dortmund einmischen will - trotz des immensen Schuldenberges, der die Katalanen plagt.

Barcas Antrieb sei dabei vor allem, einen Wechsel Haalands zu Real Madrid zu verhindern. Der Erzrivale der Blaugrana gilt als einer der Favoriten auf Haalands Verpflichtung.

Um ersthaft um den Norweger werben zu können, müsste Barcelona zuvor allerdings noch einige Spieler verkaufen.

BVB, News heute: Dortmund und Bayern an Nico Schlotterbeck interessiert?

Mit seinen starken Leistungen in der Bundesliga hat Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg offenbar das Interesse der beiden größten deutschen Klubs geweckt.

So sollen sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund den 22-Jährigen beobachten. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Schlotterbeck steht in Freiburg noch bis 2023 unter Vertrag. Im Herbst wurde er bereits mehrfach von Hansi Flick ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen, auf sein erstes A-Länderspiel wartet er aber noch.

BVB News: Ex-Dortmunder Kagawa verabschiedet sich emotional von PAOK-Fans

Nach nur knapp einem Jahr wird Shinji Kagawa den griechischen Topklub PAOK Saloniki zum 1. Januar 2022 wieder verlassen. Der früherer BVB-Star hat sich nun mit einem emotionalen Post von den Fans verabschiedet.

"Liebe PAOK-Fans, -Spieler und -Verantwortliche", schrieb Kagawa bei Instagram. "Ich entschuldige mich, dass ich eure Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ich schätze eure Unterstützung. Beste Wünsche und danke euch."

Kagawa kam auf lediglich zwölf Pflichtspiele für PAOK, in denen ihm nur eine Torvorlage gelang. Ob und wo der 32-jährige Japaner seine Karriere fortsetzt, ist noch unklar.

Kagawa hatte von 2010 bis 2012 und dann noch einmal von 2014 bis Anfang 2019 für den BVB gespielt.





