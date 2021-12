Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle News rund um den BVB heute am Dienstag (28. Dezember) gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB heute: Dreikampf im Werben um Yusuf Demir?

Borussia Dortmund hat im Werben um Offensivjuwel Yusuf Demir vom FC Barcelona offenbar zwei Konkurrenten aus der Bundesliga. So sollen laut Kronen Zeitung auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen Interesse an dem 18-jährigen Österreicher anmelden.

Dem Bericht zufolge hat der BVB allerdings die besten Karten auf eine Verpflichtung Demirs. Und der viermalige österreichische A-Nationalspieler soll auch sehr an einem Wechsel in die Bundesliga interessiert sein.

Demir war zwar erst vergangenen Sommer von Rapid Wien per Leihe zu Barca gewechselt, aktuell deutet aber vieles auf einen vorzeitigen Abschied aus dem Camp Nou im Januar hin. Demir steht momentan bei neun Pflichtspieleinsätzen für die Katalanen, bei einem weiteren Einsatz würde die vereinbarte Kaufoption greifen und das finanziell schwer gebeutelte Barcelona müsste zehn Millionen Euro nach Wien überweisen.

Daher soll Barca-Trainer Xavi sich stark dafür einsetzen, Demirs Leihe vorzeitig zu beenden. Um ihn dann von Rapid loszueisen, wären für Dortmund offenbar zehn Millionen Euro fällig.

Beim BVB müsste man für den Supertechniker aber zunächst noch Platz im Kader schaffen. So will Dortmund die eigentlich bis Sommer 2022 angedachte Leihe Reiniers (von Real Madrid) vorzeitig beenden, auch der Brasilianer selbst möchte gehen. Benfica Lissabon und mehrere spanische Erstligisten haben angeblich Interesse.

BVB, News zu Borussia Dortmund: Erneutes Treffen mit Bellingham-Bruder Jobe?

Borussia Dortmund hat sich offenbar erneut mit Jude Bellinghams jüngerem Bruder Jobe getroffen, um die Möglichkeit eines Transfers zum BVB auszuloten. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Der 16-jährige Offensivspieler spielt aktuell noch für die U18 von Birmingham City, neben dem BVB soll es aber noch einige weitere Interessenten geben. Auch ein Verbleib bei Heimatklub Birmingham mit der Aussicht auf zeitnahe Einsätze in der Zweitliga-Mannschaft ist eine Option.

Allzu konkret waren die Gespräche der Dortmunder mit dem englischen U17-Nationalspieler dem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge ohnehin noch nicht. Man wolle sich vielmehr noch ein genaueres Bild von den Qualitäten des Bruders des BVB-Stars machen, zudem wäre Jobe Bellingham zunächst für die U19 des DFB-Pokalsiegers eingeplant.

BVB, News: Ex-Dortmunder Neven Subotic spricht Defensivprobleme an

Neven Subotic, früherer Innenverteidiger des BVB, hat über die Defensivprobleme bei Borussia Dortmund gesprochen.

"Wir sind da alle einer Meinung: Wir hoffen, dass es dem BVB auch defensiv bald besser geht", sagte Subotic den Ruhr Nachrichten. In der Hinrunde hat Dortmund bereits 26 Gegentore kassiert, während der FC Bayern oder der SC Freiburg hier erst bei deren 16 stehen.

Subotic betonte jedoch, er sei "schon lange genug Profi um zu wissen, dass es - wenn es in der Defensive hakt - nicht immer nur an der Defensive liegt". Er hoffe "natürlich als Borusse, dass wir da insgesamt eine Lösung finden."

Subotic hatte mit einer halbjährigen Unterbrechung (Rückrunde 2016/17 beim 1. FC Köln) von 2008 bis Anfang 2018 für Dortmund gespielt und zweimal den Gewinn der Deutschen Meisterschaft gefeiert. Aktuell ist der 33-jährige Serbe vereinslos, zuletzt stand er bis Juli beim österreichischen Erstligisten Altach unter Vertrag.

BVB News heute: Lyon übersah einst Erling Haaland

Der französische Spitzenklub Olympique Lyon übersah einst offenbar das Talent von Borussia Dortmunds Starstürmer Erling Haaland. Das behauptet jedenfalls Cyril Collot, französischer Sportjournalist und Co-Autor des Buches "Erling Haaland: tout d'un grand".

Collot schilderte bei RMC, wie Scouts des einstigen Ligue-1-Serienmeisters vor rund sechs Jahren bei Haalands Ausbildungsklub Bryne FK zu Gast waren. Statt Haaland zu holen, entschieden sich Lyons Verantwortliche allerdings zur Verpflichtung von Tord Salte, der damals Haalands "bester Freund" gewesen sei.

Kein guter Deal, denn der Abwehrspieler setzte sich in Lyon nicht durch und kehrte 2018 nach Norwegen zurück. Dort kickt er aktuell in der 2. Liga.

Laut Collot habe sich Haaland vor allem körperlich enorm entwickelt im Vergleich zu den Jugendzeiten in Bryne: "Dort war er (Haaland, Anm. d. Red.) bis zu seinem zehnten oder zwölften Lebensjahr sogar der Kleinste im Team. Er war ein Jahr jünger als seine Mitspieler, hatte aber natürlich andere Qualitäten. Er war ein Spieler, der viel Temperament hatte."





