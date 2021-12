BVB, News und Gerüchte: Sonderlob für Bynoe-Gittens, Offensivmann im Visier - alles zu Borussia Dortmund heute

Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle heutigen News rund um den BVB am Sonntag gibt es hier an dieser Stelle.

BVB, News: Lars Ricken verteilt Sonderlob an Nachwuchsjuwel Jamie Bynoe-Gittens

Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens könnte der nächste sein, der den Schritt aus der BVB-Jugendakademie zu den Profis schafft.

"Jamie ist ein absolutes Top-Talent und in der Liga ein herausragender Spieler. Bei ihm geht es in erster Linie darum, gesund zu bleiben. Er hatte lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen", erklärte Nachwuchskoordinator Lars Ricken gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Der 17 Jahre alte Engländer kam im vergangenen Sommer von Manchester City nach Dortmund, hatte sich in der Folge allerdings unter anderem einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. In der laufenden Saison kam er insgesamt fünfmal für den U19 des BVB zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore.

"Wenn er vollkommen fit ist, dann ist er ein Unterschiedspieler auf einem extrem hohen Niveau", so Ricken weiter.

BVB, News: Giorgian de Arrascaeta im Visier?

Laut Journalist Guilherme Ramos steht Giorgian de Arrascaeta ganz oben auf der Wunschliste des BVB. Der offensive Mittelfeldspieler von Flamengo Rio de Janeiro solle demnach bereits im Winter-Transferfenster ein Thema werden.

Der BVB plane, in der ersten Januarwoche ein Angebot von rund acht Millionen Euro abzugeben, so Ramos weiter.

De Arrascaeta steht seit Januar 2019 in Rio unter Vertrag und gewann in seiner Zeit in der brasilianischen Hauptstadt zweimal die Meisterschaft und 2019 die Copa Libertadores. Insgesamt stehen für ihn in 113 Spielen 34 Tore und 52 Vorlagen zu Buche.





BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund