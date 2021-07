Jadon Sancho startet bei der EM durch und Donyell Malen soll sein Nachfolger beim BVB werden. Die News zu Borussia Dortmund.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Sonntag. In diesem Artikel findet Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um den BVB.

Alle BVB-News der vergangenen Tage gibt's hier:

BVB, News: Jadon Sancho will noch nicht über ManUnited sprechen

Mittelfeldstar Jadon Sancho will sich trotz seines bevorstehenden Transfers vom BVB zum Premier-League-Rekordmeister Manchester United noch nicht zu seinem künftigen Arbeitgeber äußern. Nach dem 4:0 der englischen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen die Ukraine in Rom sagte Sancho bei BBC Radio5 Live : "Ich will nicht über Manchester United sprechen. Im Moment konzentriere ich mich nur auf England."

Im Duell mit den Ukrainern stand Sancho erstmals bei dieser Endrunde in der Startformation und lieferte eine ordentliche Vorstellung. "Ich fühle mich großartig", meinte er. "Wir mussten dieses Spiel gewinnen und ich bin glücklich, dass ich eine Chance bekommen habe. Für ich ist das ein besonderer Moment." Er habe sich trotz der geringen Einsatzzeiten im Turnierverlauf im Training stets reingehauen und "wollte immer bereit sein, wenn ich reinkomme".

United und der BVB hatten unter der Woche eine Einigung in puncto Ablöse bei Sanchos Transfer zur kommenden Saison verkündet . Nach der EM soll er seinen Medizincheck bei den Red Devils absolvieren, ehe die Formalitäten über die Bühne gebracht werden .

Die Spekulationen zu seiner Zukunft in den letzten Wochen und Monaten hätten ihn allerdings nicht beeinflusst, so der 21-Jährige: "Während ich hier bei der Nationalelf war habe ich mich nur auf mich selbst fokussiert."

BVB, Gerücht: Ablösepoker mit PSG wegen Donyell Malen

Laut der Bild läuft zwischen Borussia Dortmunds Verantwortlichen und den Bossen des Eredivisie-Spitzenklubs PSV Eindhoven der Ablösepoker um Angreifer Donyell Malen. Der Oranje-Star soll bei den Schwarzgelben Jadon Sancho (wechselt für 85 Millionen Euro zu Manchester United) ersetzen, dies berichten auch die Ruhr Nachrichten. Allerdings liegen die Vereine bei ihren finanziellen Vorstellungen eines Transfers noch auseinander.

Malen, der bis vor wenigen Tagen mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der EM-Endrunde weilte, steht in Eindhoven noch bis 2024 unter Vertrag. Den Marktwert des 22-Jährigen gibt transfermarkt.de mit 30 Millionen Euro an.

In der vergangenen Saison absolvierte Malen 45 Pflichtspiele für PSV. Dabei gelangen den flexibel einsetzbaren Angreifer 27 Tore und zehn Vorlagen.

BVB: Die ersten fünf Spieltage in der Bundesliga 2021/22

Gegner Datum Eintracht Frankfurt (H) 14. - 15. August SC Freiburg (A) 20. - 22. August 1899 Hoffenheim (H) 27. - 29. August Bayer Leverkusen (A) 11. - 12. September Union Berlin (H) 17. - 19. September

BVB, News: Delaney erzielt umstrittenes Tor für Dänemark gegen Tschechien

Tschechiens Nationaltrainer Jaroslav Silhavy hat nach dem bitteren Aus im Viertelfinale der Fußball-EM mit der Leistung der Schiedsrichter gehadert. Die Ecke vor dem ersten Gegentreffer sei "ein Fehler der Schiedsrichter" gewesen, sagte Silhavy nach dem 1:2 (0:2) gegen Dänemark. Aber das "können wir nicht ändern. Das Spiel hätte einen anderen Verlauf nehmen können ohne diesen Fehler".

Der Dortmunder Thomas Delaney hatte gleich bei der ersten Offensivaktion völlig freistehend nach einer Ecke eingeköpft, die es allerdings nicht hätte geben dürfen. Die Proteste der Tschechen vor dem Eckstoß hatten aber nichts mehr an der Entscheidung des Unparteiischen Björn Kuipers (Niederlande) geändert.

"Ich sage nicht, dass es ein entscheidender Moment war, aber er hat das Spiel beeinflusst", sagte Silhavy, der den Frust darüber aber schnell abschütteln wollte. Die Spieler seien "sehr enttäuscht, es gab Tränen. Wir haben etwas geschafft, auf das wir stolz sein können. Für mich ist das ein großer Erfolg".

BVB, Transfers: Leonardo Balerdi wechselt zu Olympique Marseille

Borussia Dortmund hat Innenverteidiger Leonardo Balerdi endgültig an den französischen Topklub Olympique Marseille abgegeben. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison bereits an OM ausgeliehen. "Wir danken Leo für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Der argentinische Nationalspieler Balerdi war im Winter 2019 für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors zum BVB gewechselt, er unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Balerdi kam allerdings nur auf acht Pflichtspiele für die BVB-Profis, sein einziger Startelfeinsatz war am letzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2019/20 (0:4 gegen die TSG Hoffenheim).