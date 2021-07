Edin Terzic bekam ein verlockendes Job-Angebot, doch er entschied sich dann doch für einen Verbleib in Dortmund. Alle News zum BVB am Donnerstag.

BVB, Gerücht: Edin Terzic sagte Job als Flick-Assistent ab

Edin Terzic hat offenbar die Möglichkeit, Assistent des neuen Bundestrainers Hansi Flick zu werden, abgelehnt. Das berichtet Sport1. Demnach habe sich der Löw-Nachfolger um den ehemaligen BVB-Coach intensiv bemüht.

Terzic entschied sich jedoch dafür, Technischer Direktor bei den Schwarz-Gelben zu werden, wie der Klub in dieser Woche bekanntgab. Er verlängerte seinen Vertrag beim BVB bis 2025.

BVB, News: Dortmund und United wegen Sancho einig

Der Wechsel des englischen Nationalspielers Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United steht nach Informationen von Goal und SPOX unmittelbar bevor. Die Klubs haben sich demnach auf die Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro geeinigt.

Der englische Rekordmeister zahlt den Betrag für den Außenbahnspieler, ohne dass etwaige Bonuszahlungen für die kommenden Jahre im Fünfjahresvertrag, den Sancho erhalten soll, aufgenommen wurden.

BVB, News: Vertrag von Sergio Gomez aufgelöst

Borussia Dortmund hat den bis 2022 laufenden Vertrag von Mittelfeldspieler Sergio Gomez aufgelöst und gleichzeitig den Transfer des Spaniers nach Belgien zum RSC Anderlecht bekanntgegeben.

Gomez kam im Winter 2018 für drei Millionen Euro Ablöse aus Barcelonas berühmter La-Masia-Akademie, konnte bei den Schwarz-Gelben aber nie wirklich Fuß fassen.

BVB, News: Rose beginnt neuen Job in Dortmund

Marco Rose hat seinen ersten Arbeitstag als Trainer des BVB angetreten. Um kurz vor neun kam er auf dem Trainingsgelände in Brackel an und stellte sich seinem neuen Team vor.

Seinen kompletten Kader kann Rose dabei noch nicht in Augenschein nehmen. Die elf EM-Fahrer sind entweder noch beim Turnier beschäftigt oder befinden sich aktuell noch im Urlaub und werden erst in den kommenden Tagen und Wochen zum Team dazustoßen.

BVB: Die ersten fünf Spieltage in der Bundesliga 2021/22

Gegner Datum Eintracht Frankfurt (H) 14. - 15. August SC Freiburg (A) 20. - 22. August 1899 Hoffenheim (H) 27. - 29. August Bayer Leverkusen (A) 11. - 12. September Union Berlin (H) 17. - 19. September

BVB, News: Sassuolo-Boss bestätigt Angebot für Dortmund-Kandidat Locatelli

Sassuolo-Boss Giovanni Carnevali hat ein offizielles Angebot von Premier-League-Klub FC Arsenal für Mittelfeldspieler Manuel Locatelli bestätigt. Eine zeitnahe Entscheidung ist aber wohl dennoch nicht zu erwarten.

"Arsenal hat ein offizielles Angebot für Locatelli abgegeben", erklärte Carnevali bei Sky Sport Italia. "Sie drängen darauf, Manuel zu verpflichten und es ist ein wichtiges Angebot. Wir werden sehen."

Der 23-Jährige spielt bislang eine starke EM mit Italien, wo man im Viertelfinale am Freitag auf Belgien trifft. Sein Vertrag bei Sassuolo läuft noch bis 2023, ein Verbleib über den Sommer hinaus ist unwahrscheinlich.