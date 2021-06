Niederlande bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Highlights

Die Niederlande sind bei EM 2021 eine Wundertüte. Was ist für Oranje drin? Alle Infos zum Team.

Die Niederlande gehen mit Ambitionen und Fragezeichen in die EM 2021. In der Vorrundengruppe C warten auf Oranje Österreich, die Ukraine und Nordmazedonien.

Kaum zu glauben, aber wahr: Erstmals seit sieben Jahren sind die Niederlande wieder bei einem großen Turnier dabei. Weder für die EM 2016 noch die WM 2018 gelang die Qualifikation, Oranje erlebte eine der größten Krisen seit Jahrzehnten. Für die paneuropäische EM qualifizierte sich das Team unter Ronald Koeman dann aber souverän, wenn auch nur als Gruppenzweiter hinter Deutschland.

Inzwischen ist Koeman aber beim FC Barcelona und Nachfolger Frank de Boer konnte noch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Wohin führt die Reise also für die Niederlande? Mit Stars wie Memphis Depay, Frenkie de Jong oder Matthijs de Ligt spricht zumindest personell vieles für ein erfolgreiches Turnier.

Die Niederlande bei der EM 2021 - Top oder Flop? Goal hat alle wichtigen Infos zu Oranje.

Niederlande bei der EM 2021: Der Kader von Oranje

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und um kurzfristig flexibler auf Ausfälle und positive Testungen reagieren zu können, dürfen bei dieser EM pro Nation ausnahmsweise 26 Spieler im Turnieraufgebot stehen. Die Niederlande bestreiten das Turnier nach dem Ausfall von Donny van de Beek jedoch nur mit 25 Akteuren, da de Boer auf eine Nachnominierung verzichtete. Der Spieltagskader darf auch bei diesem Turnier nur 23 Spieler umfassen.

Niederlandes Kader und Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 23 Marco Bizot Tor AZ Alkmaar 13 Tim Krul Tor Norwich City 1 Maarten Stekelenburg Tor Ajax Amsterdam 3 Matthijs de Ligt Abwehr Juventus Turin 6 Stefan de Vrij Abwehr Inter Mailand 4 Nathan Ake Abwehr Manchester City 17 Daley Bilnd Abwehr Ajax Amsterdam 25 Jurrien Timber Abwehr Ajax Amsterdam 5 Owen Wijndal Abwehr AZ Alkmaar 12 Patrick van Aanholt Abwehr Crystal Palace 22 Denzel Dumfries Abwehr PSV Eindhoven 2 Joel Veltman Abwehr Brighton & Hove Albion 15 Marten de Roon Mittelfeld Atalanta Bergamo 24 Teun Koopmeiners Mittelfeld AZ Alkmaar 21 Frenkie de Jong Mittelfeld FC Barcelona 16 Ryan Gravenberch Mittelfeld Ajax Amsterdam 8 Georginio Wijnaldum Mittelfeld FC Liverpool 14 Davy Klaassen Mittelfeld Ajax Amsterdam 26 Cody Gakpo Angriff PSV Eindhoven 11 Quincy Promes Angriff Spartak Moskau 7 Steven Berghuis Angriff Feyenoord Rotterdam 10 Memphis Depay Angriff Olympique Lyon 18 Donyell Malen Angriff PSV Eindhoven 19 Wout Weghorst Angriff VfL Wolfsburg 9 Luuk de Jong Angriff FC Sevilla

Niederlande bei der EM 2021: Der Spielplan in der Gruppe C

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 13. Juni | 21 Uhr Niederlande - Ukraine -:- ARD und MagentaTV 17. Juni | 21 Uhr Niederlande - Österreich -:- ZDF und MagentaTV 21. Juni | 18 Uhr Nordmazedonien - Niederlande -:- MagentaTV

Niederlande bei der EM 2021: Der Tabellenstand in Gruppe C

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Niederlande 0 0 0 0 0 0 0 1 Österreich 0 0 0 0 0 0 0 1 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 1 Nordmazedonien 0 0 0 0 0 0 0

Der Gruppensieger und der -zweite erreichen sicher das Achtelfinale. Zudem qualifizieren sich die besten vier Gruppendritten der sechs Gruppen für die K.o-Runde. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich (auch bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften ), anschließend die Tordifferenz , die höhere Anzahl an Siegen, die Fairplay-Wertung und die Rangliste der Qualifikationsspiele.

Treffen am letzten Gruppenspieltag zwei Mannschaften aufeinander, die nach Abpfiff punktgleich sind und kann bis einschließlich der Tordifferenz kein Vorteil ermittelt werden, findet als Ausnahmefall ein sofortiges Elfmeterschießen statt, das über die Platzierung entscheidet.

Niederlande bei der EM 2021: Das Team-Porträt

Unter den zum Favoritenkreis zählenden Mannschaften schweben über keiner Nation derart große Fragezeichen wie über der Niederlande. Denn der unter Ronald Koeman so vielversprechend angelaufene Neuaufbau kam nach Koemans Abgang zum FC Barcelona ins Stocken, sein Nachfolger Frank de Boer musste schon einiges an Kritik hören - nicht zuletzt aufgrund eines ziemlich seltsamen PK-Auftritts vor wenigen Wochen.

Zum Auftakt der WM-Qualifikation im März verlor Oranje in der Türkei 2:4, danach quälten sich die Niederländer zu einem 2:0 gegen Lettland. Die EM-Generalprobe gegen Georgien gelang zwar mit 3:0, doch wo steht der Europameister von 1988 wirklich?

Der Ausfall von Virgil van Dijk schmerzt, doch es war lange genug Zeit, eine Aufstellung ohne den Abwehrchef des FC Liverpool einzuüben. Aber alleine in den fünf Länderspielen in diesem Kalenderjahr testete de Boer drei Formationen, zuletzt grub er plötzlich das 5-3-2 aus, um sowohl den lange verschmähten Wolfsburger Wout Weghorst als auch Topstar Memphis Depay in den Sturm stellen zu können. Vor allem Depay muss zeigen, dass er das Team in der Offensive tragen kann.

In der Gruppe C müssen die Niederlande allein aufgrund ihrer individuellen Klasse als Favorit gelten, doch dass es zu dem ganz großen Wurf reicht, darf bezweifelt werden. Immerhin genießen die Niederländer in den drei Gruppenspielen Heimrecht in Amsterdam und ersparen sich damit aufwendige Reisen. Ein Faktor, der möglicherweise noch eine Rolle spielen kann.