BVB, News: Rashfords Verkündung des Sancho-Wechsels ein Hack?

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford hat erklärt, seine Verkündung des Wechsels von Jadon Sancho zu Manchester United in einer Twitter-Fragerunde sei "ein kleiner Hack" gewesen.

A little hack and I’m back. Morning all ♥️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 30, 2021

Mit einem simplen "Yes" hatte der offizielle Account des 23-Jährigen nach dem Sieg der Three Lions gegen das DFB-Team (2:0) auf einen Tweet mit dem Inhalt "Announce Sancho, Marcus" ("Kündige Sancho an, Marcus") reagiert. Mittlerweile ist der Tweet gelöscht.

Der Wechsel von BVB-Angreifer Sancho zu den Red Devils nimmt immer konkretere Züge an. Zuletzt hatte Sky berichtet, dass sich die beiden Klubs auf eine Ablöse in Höhe von 85 Millionen Euro geeinigt hätten.

BVB, News: Ex-Dortmunder Moritz Leitner verlässt Norwich City

Der ehemalige BVB-Spieler Moritz Leitner (28) verlässt Premier-League-Aufsteiger Norwich City mit sofortiger Wirkung. Das gab der Klub am Dienstagabend offiziell bekannt.

Beide Seiten einigten sich auf eine vorzeitige Auflösung des Arbeitspapiers, das ursprünglich noch bis Sommer 2022 gelaufen wäre.

Moritz Leitner has left the club after a mutual agreement was reached to cancel the midfielder’s contract.



Leitner made a total of 53 appearances in all competitions for Norwich City, scoring two goals. — Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 29, 2021

Der Mittelfeldspieler, der einst zwischen 2011 und 2016 beim BVB unter Vertrag stand, wechselte im 2018 zu den Canaries und absolvierte seither 53 Pflichtspiele für den Klub (zwei Tore). In der abgelaufenen Saison spielte er im Profikader allerdings keine Rolle mehr.

BVB, News: Edin Terzic verlängert und wird Technischer Direktor bei Borussia Dortmund

Erfolgstrainer Edin Terzic bleibt Bundesligist Borussia Dortmund erhalten, aber nicht wie gedacht als Co-Trainer von Marco Rose. Der 38-Jährige hat seinen Vertrag beim BVB bis 2025 verlängert und wird künftig als Technischer Direktor tätig.

"Im Grund werde ich in Zukunft Co-Trainer von Michael Zorc und Sebastian Kehl sein", sagte Terzic in einer Mitteilung der Schwarzgelben am Dienstag.

BVB, News: Mats Hummels lässt Zukunft im DFB-Team offen

Mats Hummels hat seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft offen gelassen. Nach dem EM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) sprach der Innenverteidiger von einem "verdienten" Ausscheiden. Gleichzeitig hätte die DFB-Elf das Turnier in seinen Augen aber auch gewinnen können.

"Daran habe ich noch keinen Gedanken verschwendet. Ich will erst einmal ein paar Tage abschalten", sagte der Weltmeister von 2014 nach dem Spiel in London zu seiner Zukunft. Sein Weltmeister-Kollege Bastian Schweinsteiger hatte nach dem Spiel in der ARD erklärt, er rechne mit einem Rücktritt von Hummels und Thomas Müller.

Bundestrainer Joachim Löw hatte Hummels ebenso wie Müller und Jerome Boateng im März 2019 ausgemustert. Hummels und Müller holte er für die EM zurück - für den Dortmunder Abwehrchef nicht zu spät. Nach dem Ende der Ära Löw wird Hansi Flick die DFB-Auswahl übernehmen. Er startet mit dem WM-Qualifikationsspiel im Schweizer St. Gallen gegen Liechtenstein am 2. September.

In einem Instagram-Post am Dienstagabend ordnete Hummels seine Gedanken zum Ausscheiden ein. "Die EM ist für uns vorbei und ich sitze hier im Bus und will es nicht wahrhaben", schrieb er und sprach von einer "riesengroßen Enttäuschung". Er gab allerdings auch zu: "Am Ende haben wir nur 1 von 4 Spielen gewonnen und fahren dann irgendwie auch verdient nach Hause."

Hummels über DFB-Elf: "Hatten alles, um dieses Turnier zu gewinnen"

Das Comeback im DFB-Team habe ihm "unendlich viel Spaß gemacht", betonte der BVB-Star, und auch wenn es nach der Niederlage "sehr komisch" klinge: "Ich fand wir hatten, was es braucht, um dieses Turnier zu gewinnen."

Bereits direkt nach dem Spiel hatte Hummels den "super Spirit und ein super Teamgefühl" in der Mannschaft gelobt. "Es war vieles besser, als es seit Tagen und Wochen geschrieben wird", betonte er.

In den Kommentaren seines Instagram-Posts wurde er unter anderem von seiner Frau Cathy getröstet. "Du hast alles gegeben und noch viel mehr. Allein wie du deine Schmerzen in den Knien weg gebissen hast und gekämpft hast, topfit zu sein für dieses Turnier, deine Mannschaft und Deutschland", schrieb diese. Mats verdiene "mehr als Respekt".

