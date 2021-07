BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl an HSV-Juwel dran, Interesse an Halstenberg?

HSV-Profi Onana ist offenbar in den Fokus des BVB gerückt. Zudem buhlt die Borussia wohl um RB-Verteidiger Halstenberg. Alle News vom heutigen Tage.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Freitag. In diesem Artikel findet Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um den BVB.

Alle BVB-News der vergangenen Tage gibt's hier:

BVB, Gerücht: Interesse an HSV-Juwel Amadou Onana?

Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse am belgischen Nachwuchsspieler Amadou Onana vom HSV. Das berichtet das Hamburger Abendblatt.

Demnach sollen BVB-Scouts den 19-Jährigen in der vergangenen Saison mehrfach beobachtet haben. Onana selbst sei einem Abschied aus Hamburg nicht abgeneigt, die Klubführung soll ab einer Ablöse von acht Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Der defensive Mittelfeldspieler scheint derweil auch Begehrlichkeiten im Ausland zu wecken: Laut dem Portal fussballtransfers.com sollen auch der italienische Top-Klub SSC Neapel sowie der französische Erstligist RC Lens interessiert sein. The Athletic bringt derweil den Premier-League-Aufsteiger FC Watford ins Gespräch.

Onana war im Sommer 2020 aus der Jugendabteilung der TSG Hoffenheim zum HSV gewechselt. Dort entwickelte er sich auf Anhieb zum Leistungsträger und brachte es auf insgesamt 25 Einsätze in der 2. Bundesliga (zwei Tore).

Sein Vertrag in Hamburg läuft noch bis 2024.

BVB, Gerücht: Dortmund buhlt offenbar um Marcel Halstenberg von RB Leipzig

Der BVB ist offenbar an einer Verpflichtung von Nationalspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig interessiert. Das berichten Bild und Sport1 am Donnerstagabend übereinstimmend.

Demnach sei besonders Neu-BVB-Trainer Marco Rose ein großer Fan des 29 Jahre alten Links- und Innenverteidigers, der von 2011 bis 2013 bereits in Dortmund unter Vertrag stand, dort jedoch lediglich für die Reserve zum Einsatz kam.

Die Leipziger, bei denen Halstenberg besonders als Linksverteidiger zum Stammpersonal zählte, sollen für den Nationalspieler, der bei der Europameisterschaft nur einen halbstündigen Einsatz gegen Portugal hatte, rund zwölf Millionen Euro verlangen. Bis dato zu viel für den BVB, der angeblich lediglich zwischen sieben und acht Millionen zahlen will.

BVB, News: Watzke ist genervt von "permanenter Panik"

Borussia Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke plädiert dafür, wieder Zuschauer in größerem Umfang in der neuen Saison in die Stadien der Bundesliga zu lassen.

"Diese permanente Panik, dass wir jetzt so tun, als ob bei einer Inzidenz von fünf die Welt schon wieder untergeht - davor warne ich", sagte Watzke am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen BVB-Coaches Marco Rose angesprochen auf Corona-Infektionen während der paneuropäischen EM-Endrunde.

"Ich glaube persönlich nicht, dass die EM ein großes Infektionsgeschehen ausgelöst haben kann. Wenn sichergestellt ist, dass nur Genesene, Geimpfte und negativ getestete Fans im Stadion sind, fehlt mir dafür die Fantasie. Es könnte aber sein, dass das dann im Umfeld passiert ist", meinte der 62-Jährige.

Er will den Signal Iduna Park bei den Dortmunder Heimspielen zumindest zu einem Drittel laut Vorlage der nordrhein-westfälischen Landesregierung füllen.

Zudem weist er auf ein anderes Problem hin: "Was ist, wenn die ersten Geimpften klagen, warum sie nicht ins Stadion dürfen? Warum soll ein Stadion nur mit Geimpften nicht ausverkauft sein? Warum sind wir nicht bereit, das wieder zuzulassen? Wo ist eigentlich das Problem? Wer glaubt denn, dass es in den nächsten Jahren keinen einzigen COVID-Fall mehr gibt? Dann gibt es wohl auch keine Grippe und kein Weihnachten mehr."

Watzke spricht über Sancho und Rose

Watzke äußerte sich außerdem zum unmittelbar bevorstehenden Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United. "Wir sind uns generell mit Manchester einig. Es gibt noch formale Dinge zu klären. Er hat auch noch den Medizincheck vor sich. Es war auch der explizite Wunsch von Jadon, wir hätten ihn gern behalten. Es ist ein Unterschied, ob ein Spieler in der Jugend kommt, sich entwickelt und immer alles für den Verein gibt und dann diesen Wunsch äußert oder nicht. Das war bei Jadon der Fall, er hat sich fantastisch verhalten und uns in der Rückrunde nochmal nach vorne befördert. Wir sind nicht glücklich über das Geld, sondern sind traurig, dass er weg ist. Aber wir werden Lösungen finden", so Watzke.

Zur Spielidee des neuen Trainers Marco Rose sagte er: "Die Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, ist das, was wir jetzt beim BVB brauchen. Der Fußball soll auch den Menschen gefallen. Natürlich wollen wir auch Titel gewinnen, aber wir wollen auch dieses Borussia-Dortmund-Gefühl wieder, das dank Edin mit der Zeit zurückgekommen ist. Das hat Marco bisher immer gezeigt, dass er diese Philosophie in seine Mannschaften implementiert."

BVB, News: Rose hätte Terzic "gerne als Co-Trainer behalten"

Der neue Cheftrainer von Borussia Dortmund, Marco Rose, hätte gerne mit Edin Terzic, der ursprünglich als sein Assistent vorgesehen war, weitergearbeitet.

"Ich hätte ihn gerne als Co-Trainer gehabt. Ich akzeptiere und respektiere aber seine Entscheidung für die neue Aufgabe, um sich breiter aufzustellen als Fußballfachmann", sagte der Ex-Gladbach-Coach bei seiner Vorstellung am Donnerstag.

Terzic, der die Schwarz-Gelben zum DFB-Pokalsieg und in die Champions League geführt hatte, war Anfang der Woche zum Technischen Direktor des BVB aufgestiegen. "Ich war in die Gedankengänge eingeweiht", meinte Rose, "aber die Konstellation ist wie sie ist, und ich akzeptiere sie so."

BVB, News: Haalands Vater reagiert auf Sancho-Transfer zu Manchester United

Der Vater von Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland, Alf-Inge, hat in den sozialen Medien auf den bevorstehenden Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United reagiert.

"F*ck. Aber alles Gute, Sancho. Du wirst uns fehlen", antwortete der 48-Jährige auf einen Tweet des Transferexperten Fabrizio Romano, in dem die grundsätzliche Einigung zwischen dem BVB und den Red Devils bestätigt wird.

Fuck. 🐝 But all the best @Sanchooo10 You will be missed. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) June 30, 2021

BVB: Die ersten fünf Spieltage in der Bundesliga 2021/22