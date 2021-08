Um Erling Haaland gibt es neue Gerüchte und auch Axel Witsel steht im Zentrum von Spekulationen. Die BVB-News am Sonntag.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Sonntag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den BVB.

In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über die Geschehnisse der vergangenen Tage informieren.

BVB, News: Haaland-Transfer zu PSG? Eberl "glaubt nicht dran"

Gladbachs Geschäftsführer Max Eberl glaubt nicht an einen Abgang von Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland zu Paris Saint-Germain. Selbst bei einem Angebot über 170 Millionen Euro würde der BVB nicht schwach werden.

"Ich glaub nicht dran", sagte Eberl bei Bild Live über einen möglichen Haaland-Transfer. Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, nach denen PSG Haaland als Ersatz für Kylian Mbappe holen wolle. Mbappe könnte in den nächsten Tagen zu Real Madrid wechseln.

Als mögliche Ablösesumme für Haaland stehen 170 Millionen Euro im Raum. Der BVB würde laut Eberl aber selbst bei einem solch unmoralischen Angebot nicht schwach werden: "So wie ich Aki Watzke kenne, würde ihm das Geld nicht reichen."

Haaland sei für den BVB ad hoc nicht ersetzbar, meint Eberl: "Für Haaland ist kein adäquater Backup da. Es würden sämtliche Saisonziele in Gefahr geraten. Da ist Aki schwarz-gelb. Der BVB ist bei Haaland bisher immer standhaft geblieben und das finde ich sympathisch."

BVB, Transfers: Maric dementiert Witsel-Gerücht

Borussia Dortmunds Assistenztrainer Rene Maric hat via Twitter einen Bericht zu einem möglichen Transfer Axel Witsels zu Aston Villa dementiert. Dabei handele es sich um "Unsinn", so der Co-Trainer von Marco Rose.

it‘s obvious nonsense, can‘t understand how some people are pretending it‘s not just to make a headline — René Marić (@ReneMaric) August 29, 2021

Sportwitness hatte sich auf einen Bericht der Tuttosport bezogen, in dem es hieß, Villa bemühe sich um einen Witsel-Transfer noch in diesem Sommer. Der Belgier sei für fünf Millionen Euro Ablöse zu haben. "Es ist offensichtlicher Unsinn, ich kann nicht verstehen, wie manche Leute so tun, als ginge es nicht nur darum, eine Schlagzeile zu produzieren", kommentierte Maric den Tweet.

Witsel gehört zwar zu den Top-Verdienern beim BVB und sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, allerdings ist er aktuell als mehr als passabler Aushilfs-Innenverteidiger unersetzlich, da in Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou zwei etatmäßige zentrale Defensivspieler ausfallen.

BVB, News: Eberl würde wieder an Rose festhalten

Eberl hat seine Entscheidung, an Marco Rose als Trainer in der Schlussphase der vergangenen Saison festzuhalten, verteidigt. Rose hatte sich vor dem Saisonschlussspurt bereits für einen Wechsel zum BVB entschieden, Eberl verzichtete jedoch auf einen Trainerwechsel.

Die Abneigung der Fans gegen Rose sei an der Mannschaft "auch nicht spurlos vorbeigezogen", sagte Eberl bei Bild Live. Dennoch: "Ich bin von Marco Rose als Trainer zu 100 Prozent überzeugt. Ich würde die Entscheidung, an ihm festzuhalten, wieder so fällen."

"Sportlich gab es für mich in dem Fall keinen anderen Trainer, der mir eine höhere Wahrscheinlichkeit gegeben hätte, die Champions League erreichen zu können", sagte Eberl. Gladbach verlor drei der letzten fünf Saisonspiele und verpasste die Europapokal-Plätze mit Rang acht gänzlich.

Dennoch habe Eberl noch immer ein "sehr gutes Verhältnis" zu Rose: "Wir haben Kontakt, nicht regelmäßig, aber wir schreiben uns."

BVB in der Bundesliga: Der Spielplan von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 11.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund 15.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag Besiktas gegen Borussia Dortmund 19.09.2021 | 17.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag Borussia Dortmund gegen Union Berlin 25.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

BVB, Transfers: Callum Hudson-Odoi soll von Chelsea kommen

Borussia Dortmund zeigt Interesse an Flügelspieler Callum Hudson-Odoi von Champions-League-Sieger FC Chelsea. Nach Informationen von Goal und SPOX plant der BVB, den einstigen Wunschspieler des FC Bayern München in diesem Sommer auf Leihbasis zu verpflichten. Zunächst hatte Sky von den Intentionen der Schwarzgelben berichtet.

Allerdings gibt es noch keinen Kontakt zwischen den Verantwortlichen beider Vereine. Dies soll sich aber bald ändern. Neben den Dortmundern haben weitere Klubs ihre Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt, konkret ist es aber auch zwischen ihnen und den Blues noch nicht.

Hudson-Odoi gilt als großes Talent. Er absolvierte bislang drei Länderspiele für England. Zuletzt sorgte er für Schlagzeilen, weil er offen darüber nachdachte, künftig für Ghanas Verband aufzulaufen.

Bei Chelsea nimmt der 20-Jährige unter Thomas Tuchel allerdings nur die Rolle des Ergänzungsspielers ein. So kam er in dieser Saison noch nicht in der Premier League zum Einsatz und saß auch beim 1:1 gegen den FC Liverpool am Samstag 90 Minuten lang auf der Bank.

Dennoch ist davon auszugehen, dass Chelsea Hudson-Odoi nicht abgeben möchte. Tuchel pocht auf einen breiten Kader und möchte das Eigengewächs daher in seinen Reihen halten. Hudson-Odois Vertrag an der Stamford Bridge läuft nach einer Verlängerung im Herbst 2019 noch bis 2024.