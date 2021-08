Dortmunds Trainer Marco Rose verrät den Inhalt einer SMS von Jürgen Klopp und nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. Die News zum BVB heute.

BVB: Thomas Delaney wechselt zum FC Sevilla

Der Wechsel des dänischen Nationalspielers Thomas Delaney von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund zum spanischen Spitzenklub FC Sevilla ist perfekt. Der Mittelfeldspieler unterschrieb nach dem Medizincheck am Mittwoch einen Vierjahresvertrag bis 2025 in Andalusien.

Nach Sport1 -Informationen einigten sich beide Vereine auf eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen für den 29-Jährigen.

Delaney war im Sommer 2018 für 20 Millionen Euro von Werder Bremen zum BVB gewechselt. Auf seiner Position vor der Abwehr hat Trainer Marco Rose ein Überangebot. Delaney absolvierte 88 Pflichtspiele für die Dortmunder (4 Tore/11 Vorlagen), sein größter Erfolg beim BVB war der Pokalsieg in der vergangenen Saison.

"Ich bin unglaublich stolz, für den BVB gespielt zu haben. Dieser Klub ist einer der größten der Welt", sagte Delaney und ergänzte: "Es ist traurig für mich, den BVB zu verlassen, aber wir gehen alle als Freunde auseinander. Ich habe die gemeinsame Zeit mit dem Team, den Mitarbeitern und den Fans sehr genossen und kann von mir behaupten, dass ich mich immer zu 100 Prozent für sie eingesetzt habe."

Quelle: SID

BVB-Trainer Rose verrät Inhalt von Klopp-SMS

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund hat den Inhalt einer SMS verraten, die er nach dem 5:2-Auftaktsieg beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp (FC Liverpool) erhalten hatte.

"Kloppo hat mir nach dem Spiel geschrieben: Stell dir vor, das Ding ist rappelvoll", so Rose bei einem Fantalk.

Hintergrund: Aufgrund der Corona-Auflagen waren lediglich 25.000 Zuschauer im Signal Iduna Park, der eine Kapazität von 80.000 hat, zugelassen.

Der 54-jährige Klopp war von 2008 bis 2015 Trainer bei den Schwarz-Gelben.

3. Liga: Erste Saisonniederlage für BVB II

Der SV Wehen Wiesbaden hat die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga erobert. Der frühere Zweitligist gewann am fünften Spieltag 2:0 (0:0) beim MSV Duisburg und profitierte von der ersten Saisonniederlage des 1. FC Magdeburg. Der frühere Europapokalsieger unterlag trotz Führung mit 1:2 (1:0) beim 1. FC Saarbrücken.

Der noch ungeschlagene SVWW, für den Gustav Nilsson (68.) und Maximilian Thiel (83.) trafen, liegt mit elf Punkten einen Zähler vor dem Quintett Viktoria Berlin, Magdeburg, Eintracht Braunschweig, Saarbrücken und Hallescher FC - Berlin, Halle und Braunschweig waren bereits am Dienstag im Einsatz.

Dahinter schob sich Türkgücü München (9) durch ein 3:0 (2:0) beim weiterhin punktlosen Neuling TSV Havelse auf Rang sieben vor. Die Münchner sind neben Wehen die einzige noch ungeschlagene Mannschaft. Die erste Saisonniederlage kassierte Aufsteiger Borussia Dortmund II mit 1:2 (0:1) beim VfL Osnabrück. Den ersten Sieg gab es für Neuling SC Freiburg II beim 1:0 (0:0) gegen den noch sieglosen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers.

Quelle: SID

BVB: Champions League, Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute richten sich die Augen der Fußballwelt auf die Türkei. In Istanbul findet die Auslosung der Gruppenphase der Champions League statt.

BVB: Marco Rose will "auch mal eine Grätsche" sehen

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund hat seine Mannschaft nach der Niederlage beim SC Freiburg (1:2) in die Pflicht genommen.

"Ich glaube schon, dass unsere Spieler wollten, aber es hat Bedingungslosigkeit gefehlt", so der 44-Jährige in einer klubeigenen Talkshow. "Beim BVB geht es um große Titel, das kann man ruhig immer wieder sagen. Aber nur vom Reden werden wir nicht viele Punkte holen."

Vor allem in Heimspielen mit Fans tut sich der BVB in der Regel leichter, sofern die Zuschauer die richtige Einstellung spüren und die Mannschaft daraufhin lautstark anpeitschen. Dass es so weit kommt, müsse sich sein Team aber jedes Mal aufs Neue verdienen, so Rose weiter.

"Wenn ich ins Stadion gehe, will ich nicht nur Bier und Bratwurst. Dann will ich auch ein paar Jungs sehen, die richtig Bock aufs Kicken haben", fuhr er fort. "Es muss nicht immer ein Tor sein. Manchmal kann es auch ein einfaches Signal sein, dass die Menschen mitnimmt", so Rose, laut dem "auch mal eine Grätsche" dafür infrage kommt.

