Borussia Dortmund, News und Gerüchte: BVB in der Champions League zuerst nach Istanbul, Einigung mit Dalot

BVB, News: Borussia Dortmund offenbar mit Diogo Dalot einig

Der BVB rüstet auf der Rechtsverteidigerposition offenbar nach. Nach Informationen von Sky sind sich die Westfalen mit Manchester United bezüglich eines Transfers von Diogo Dalot einig.

Der 22-Jährige soll zunächst auf Leihbasis nach Dortmund kommen, anschließend haben beide Vereine eine Kaufpflicht vereinbart.

Die vergangene Saison verbrachte Dalot bei der AC Milan, wo er 33 Pflichtspiele bestritt. In Manchester läuft sein Vertrag noch bis 2023.

Borussia Dortmund, News: BVB in der Champions League zuerst in Istanbul gefordert

Das deutsche Champions-League-Quartett startet mit Auswärtsaufgaben in die Gruppenphase. Bayern München tritt am 14. September zum Kracher beim FC Barcelona an, am selben Tag ist auch der VfL Wolfsburg beim französischen Meister OSC Lille gefordert. Am 15. September spielt RB Leipzig beim Vorjahresfinalisten Manchester City, während Borussia Dortmund bei Besiktas Istanbul um die ersten Punkte kämpft.

Der FC Bayern trifft in der Gruppe E in weiteren Spielen auf Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Leipzig hat in der starken Gruppe A neben ManCity noch Paris Saint-Germain mit Lionel Messi erwischt, weiterer Kontrahent ist der FC Brügge. Wolfsburg bekommt es in der Gruppe G noch mit dem FC Sevilla und RB Salzburg zu tun, weitere Widersacher des BVB in Gruppe C sind Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam.

Borussia Dortmund, News: BVB-Trainer Marco Rose mit Spitze gegen die Medien

BVB-Trainer Marco Rose konnte sich nach dem 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim eine kleine Spitze gegen die Medien nicht verkneifen.

"Bevor wieder falsch zitiert wird oder nur die Dinge zitiert werden, die ich kritisiere, sag ich einfach mal: Ja, der Trainer ist heute zufrieden", leitete Rose seine Analyse bei DAZN ein.

Rose stieß es offenbar sauer auf, dass aus seinen zurückliegenden Spielanalysen vornehmlich die negativen Themen herausgepickt wurden. So "kritisierte" Rose zuletzt unter anderem eine fehlende Frust-Toleranz bei Top-Torjäger Erling Haaland, die Anzahl der Gegentore zum Saisonstart oder aber "grundsätzliche Dinge" nach dem 1:2 in Freiburg.

So schlecht wie in der Öffentlichkeit dargestellt sieht Rose den Saisonstart der Borussia aber nicht. Deshalb gab sich Rose nach dem knappen 3:2-Sieg gegen die TSG besonders zufrieden: "Weil es drei Punkte gab. Weil wir hinten raus eine Willensleistung gezeigt haben. Weil wir eine sehr dominante erste Halbzeit gespielt haben."

Borussia Dortmund, News: Jude Bellingham widerlegt BVB-Teamkollege Malen

Jude Bellingham hat beim 3:2-Erfolg von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim einen guten Abend erwischt. Nicht nur erhielt der 18-Jährige auf der Pressekonferenz ein Sonderlob von BVB-Trainer Marco Rose, mit seinem zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 sollte es ihm auch gelingen, seinen Teamkollegen Donyell Malen zu widerlegen.

"Er hat mir im Training gesagt, wie schlecht mein linker Fuß sei. Umso besser, dass ich damit heute getroffen habe", erklärte er im Anschluss an die Begegnung bei DAZN . Unmittelbar nach seinem Treffer war für Bellingham (ein Tor, eine Vorlage) allerdings Schluss: Für den angeschlagenen Mittelfeldspieler kam in der 72. Minute Marius Wolf.

Borussia Dortmund, Video: BVB-Trainer Marco Rose schwärmt von Jude Bellingham

Borussia Dortmund, News: BVB muss wohl wochenlang auf Emre Can verzichten

Borussia Dortmund muss den nächsten personellen Rückschlag hinnehmen: Wie der Bundesligist vor der Begegnung mit der TSG Hoffenheim verkündete, hat sich Emre Can im Training eine Muskelverletzung zugezogen.

Nach kicker -Informationen wird er dem BVB einige Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Damit wäre die Verletzung schwerwiegender als zunächst von BVB-Trainer Marco Rose angenommen.

Dieser war am Freitag lediglich "von ein paar Tagen" ausgegangen, die der 27-Jährige der Mannschaft fehlen würde. Neben Can war auch schon Mats Hummels für den zweiten Saisonerfolg des BVB ausgefallen.

Borussia Dortmund, Thesen: Mit BVB-Keeper Kobel gelingt der Entwicklungssprung im Tor

Bei Dortmunds Last-Minute-Sieg über resistente Hoffenheimer wächst Youngster Jude Bellingham immer stärker in die Rolle als emotionaler BVB-Leader. Auch auf einer anderen neuralgischen Position macht Schwarz-Gelb große Fortschritte. Ein Uralt-Problem schleppen die Westfalen dagegen wohl mit bis tief in die Hinrunde.

