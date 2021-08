BVB, News und Gerüchte: Juventus-Spekulationen um Witsel, Uniteds Dalot soll wohl kommen

Beim BVB könnte sich auf der Zielgeraden der Transferperiode noch Einiges tun. Gerüchte kursieren aktuell um Axel Witsel und Uniteds Diogo Dalot.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Freitag vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim. Alle Neuigkeiten rund um den BVB von heute gibt es hier.

BVB, Gerücht: Axel Witsel zu Juventus?

Thomas Delaney hat den BVB bereits in Richtung Sevilla verlassen, endet auch die Zeit eines weiteren Routiniers bei der Borussia? Wie Calciomercato berichtet, denken die Verantwortlichen darüber nach, Axel Witsel bereits ein Jahr vor Vertragsende gehen zu lassen. Als Destination wird Juventus Turin genannt.

Bei der Alten Dame bahnt sich der Abschied vom Ex-Schalker Weston McKennie an, wodurch eine Planstelle im zentralen Mittelfeld frei werden würde. Zuletzt hatte die WAZ bereits spekuliert, dass es "offen" sei, ob der 32 Jahre alte Witsel nach dem Ende seiner Vertragslaufzeit weiter gefragt sein wird. Eine Verlängerung des Kontrakts sei derzeit nicht angedacht.

Der BVB könnte bei einem Witsel-Abgang dessen hohes Gehalt einsparen. Allerdings ist Juve wohl nicht bereit, für den ehemaligen Zenit-Star tief in die Tasche zu greifen. Allenfalls eine "symbolische Ablöse" seien die Bianconeri zu zahlen bereit.

Allerdings: Aufgrund der angespannten personellen Lage beim BVB war der der Belgier zuletzt gefragt und half in der Abwehrzentrale aus. "Er bringt uns Stabilität, seine fußballerische Klasse hilft uns", lobte Trainer Marco Rose dessen Leistung. Im Mittelfeld hingegen ist Witsel hinter Jude Bellingham und Mo Dahoud nicht mehr erste Wahl. In der Vorsaison fiel er mit einem Achillessehnenriss lange aus und wurde rechtzeitig zur EM fit.

BVB, News: Machbare Gegner in der CL-Gruppenphase

Machbare Aufgaben Borussia Dortmund: In der Gruppenphase der Champions League trifft die Mannschaft von Trainer Marco Rose in der Gruppe C mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun - attraktive Gegner, die bei Angreifer Erling Haaland und Co. aber nicht für allzu großes Kopfzerbrechen führen sollten. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Nyon .

"Wir können uns nicht beklagen, das ist eine sehr ausgewogene Gruppe. Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen", sagte Watzke. Die Gruppenphase beginnt am 14. September.

GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE C GRUPPE D ManCity Atletico Sporting Inter PSG Liverpool Dortmund Real Madrid Leipzig Porto Ajax Donezk Brügge Milan Besiktas FC Sheriff

GRUPPE E GRUPPE F GRUPPE G GRUPPE H FC Bayern Villarreal Lille Chelsea Barcelona ManUnited Sevilla Juventus Benfica Atalanta Salzburg Zenit Dyn. Kiew Young Boys Wolfsburg Malmö

BVB, Gerücht: Kommt Diogo Dalot von Manchester United?

Borussia Dortmund könnte auf der Problemposition hinten rechts bis zur Schließung des Transfermarktes nochmal personell nachlegen und ist dem Vernehmen nach auf der Insel fündig geworden. Wie Sky-Sports-Reporter Kaveh Solhekol berichtet, ist der BVB an Rechtsverteidiger Diogo Dalot von Manchester United interessiert.

Demnach streben die Schwarz-Gelben eine einjährige Leihe des 22-Jährigen mit anschließender Kaufoption an. Der Portugiese hat es nach seinem Wechsel vom FC Porto zu den Red Devils vor drei Jahren für 22 Millionen Euro nicht geschafft, nachhaltig Fuß zu fassen, ">in der vergangenen Saison wurde er an die AC Milan verliehen.

Nachdem er für United zu 35 Partien gekommen war (ein Tor, drei Vorlagen), zählte er in Mailand häufiger zum Stammpersonal (33 Spiele). Zurück in Manchester stand er zuletzt an den ersten beiden Spieltagen der Premier-League-Saison ohne Einsatz im Kader. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern und erneut Milan am Spieler interessiert sein.

In Dortmund stand jüngst nur Felix Passlack als Rechtsverteidiger zur Verfügung und zeigte mehrere durchwachsene Auftritte. Die Alternativen Mateu Morey und Thomas Meunier fehlten. Während der Spanier noch lange ausfallen wird, kehrt immerhin Meunier nach einer Coronainfektion zurück. Eine weitere Option wäre Emre Can.

Zudem ist fraglich, ob United Dalot überhaupt gehen lässt. Nach den Leihen von Brandon Williams (Norwich City) und Axel Tuanzebe (Aston Villa) ist der Portugiese die einzige verbliebene Alternative hinter dem gesetzten Aaron Wan-Bissaka.

BVB in der Bundesliga: Der Spielplan von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 27.08.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag BVB vs. TSG Hoffenheim 11.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag Bayer Leverkusen vs. BVB 19.09.2021 | 17.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag BVB vs. Union Berlin 25.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. BVB

BVB, vs. 1899 Hoffenheim: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Borussia Dortmund empfängt am 3. Spieltag der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Anstoß im Signal Iduna Park ist am Freitag um 20.30 Uhr.