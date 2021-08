Thomas Delaneys Wechsel nach Sevilla steht auf der Kippe und Michael Zorc erinnert sich an kuriose Verhandlungen. Die BVB-News.

BVB, Transfers: Delaney-Wechsel nach Sevilla wackelt

Der mögliche Transfer von BVB-Mittelfeldspieler Thomas Delaney zum FC Sevilla wackelt. Entgegen dänischer Medienberichte aus der vergangenen Woche liegen beide Vereine in den Verhandlungen wegen eines Wechsels in diesem Sommer weiter auseinander. Dies schreibt die Marca.

Demnach biete Sevilla den Dortmundern eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro für den 29 Jahre alten EM-Teilnehmer. Der BVB indes fordere das Doppelte. Delaneys Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2022.

Für den Fall, dass eine Einigung ausbleibt soll Sevilla bereits eine Alternative ins Auge gefasst haben und sich mit der Verpflichtung von Olympique Marseilles Boubacar Kamara beschäftigen.

BVB, Transfers: Zorc erinnert sich an kuriosen Mkhitaryan-Deal

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat im WDR2 -Podcast "Einfach Fußball" über einen besonders aufreibenden Transfer gesprochen. Es ging um den Kauf von Henrikh Mikhitaryan, der 2013 als Ersatz für den zum FC Bayern abgewanderten Mario Götze von Shachtjor Donezk geholt wurde.

Dabei stellten sich die Verhandlungen mit Donezk als ungewöhnlich heraus. Zorc führte aus: "Wir haben in Donezk nicht mit dem Besitzer von Schachtar, Rinat Akhmetov, selbst gesprochen, sondern mit einem Vermittler. Der ist dann alle fünf Minuten raus, um mit Akhmetov zu telefonieren. Das ging dann zigmal hin und her, bis wir ein Ergebnis hatten."

Es seien "sehr zähe Verhandlungen" gewesen, so Zorc. Am Ende aber führten sie zum Ziel: Mkhitaryan wechselte für 27,5 Millionen Euro Ablöse zu den Schwarzgelben. Nach Stationen bei Manchester United und Arsenal kickt der Armenier heute für die Roma.

BVB, live: Die Übertragung des Spiels gegen Freiburg

Am Samstag ist der BVB um 15.30 Uhr zu Gast im Breisgau beim SC Freiburg . Marco Reus, Erling Haaland und Co. konnten fulminant in die neue Saison starten und möchten gegen den SCF ein weiteres Feuerwerk abbrennen. Die erste Begegnung der Freiburger endete unentschieden und Christian Streich möchte an diesem Spieltag die ersten drei Punkte der noch jungen Saison einfahren.

BVB, News: Uli Hoeneß stichelt gegen Borussia Dortmund

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat eine Spitze Richtung Dauerrivale Borussia Dortmund geschickt . Seine Roten hatten unter der Woche den DFL-Supercup in beeindruckender Manier mit 3:1 gegen den BVB gewonnen. Ein Ergebnis, das Hoeneß "unglaublich glücklich" gestimmt habe.

"Ich kann mir gut vorstellen, was passiert wäre, wenn wir verloren hätten. Der Machtwechsel im deutschen Fußball, den sie seit zehn Jahren sich erträumen. Aber ich glaube, da müssen sie noch ein wenig warten", sagte Hoeneß bei RTL/ntv schnippisch.

BVB, Gerücht: Haaland-Spekulationen verärgern wohl Bayern-Star Lewandowski

Auf dem Platz bilden der FC Bayern und Robert Lewandowski (32) eine Traumehe. Doch hinter den Kulissen läuft offenbar nicht alles reibungslos. Einem Bericht der Bild -Zeitung zufolge beklagt der Pole die fehlende Wertschätzung der Bayern-Bosse ihm gegenüber .

Demnach ist Lewandowski primär darüber verstimmt, dass BVB-Knipser Erling Haaland in den letzten Wochen vermehrt mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht wurde .

Die Verantwortlichen des Rekordmeisters schwärmten jüngst in höchsten Tönen vom jungen Norweger. "Klar, das ist ein Topspieler, ein Superjunge, wie ich höre. Da schaut man hin", sagte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sport-1-"Doppelpass". Die Gerüchte um den Norweger seien für den Polen nicht nachvollziehbar.

Borussia Dortmund in der Bundesliga: Die kommenden Spiele des BVB

Datum Wettbewerb Begegnung 21.08.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag SC Freiburg vs. Borussia Dortmund 27.08.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim 11.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

Das Spiel des BVB am Samstag in Freiburg wird live im Stream von Sky Ticket gezeigt. Dieses bietet Euch die Option, ohne aktuelles Sky-Abonnement dennoch die Bundesliga zu schauen.

Zudem wird das Spiel auch bei Sky Go zu sehen sein, wie gesagt: Dafür braucht Ihr allerdings ein Abonnement.