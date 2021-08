Alle News zum BVB (Borussia Dortmund) heute: Emre Can könnte doch länger ausfallen, zwei Spieler steigen aber wieder ins Training ein.

Borussia Dortmund am Donnerstag - was gibt es Neues vom Bundesligisten, der in dieser Saison wieder Ansprüche auf die deutsche Meisterschaft stellt. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Meunier und Brandt steigen wieder ins Training ein

Dortmunds Trainer Marco Rose kann am Wochenende womöglich wieder mit Julian Brandt und Thomas Meunier planen. Beide haben ihre Corona-Infektion überstanden.

"Sie steigen diese Woche ins Training ein, wenn wenn alle nötigen medizinischen Untersuchungen erledigt sind", sagte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der Funke Mediengruppe . Ob sie bereits am Samstag gegen Freiburg eine Option sind, ist jedoch noch unklar.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Fällt Emre Can noch länger aus?

Borussia Dortmund wird Nationalspieler Emre Can noch eine Zeit fehlen. Das bestätigte Trainer Marco Rose. "Emre war ins Mannschaftstraining eingestiegen und hat dann einen kleinen Rückschlag an der Wade gehabt", sagte Rose. Ein Einsatz vor der Länderspielpause Anfang September erscheint daher sehr unwahrscheinlich.

"Wir haben es dann ganz gut in den Griff bekommen. Wir hatten schon eine Diagnostik. Da ist nichts kaputt. Da ist einfach nur eine Reizung, bei der wir von Tag zu Tag schauen müssen, wie es sich verhält. Dadurch hat Emre nach seiner Rückkehr sehr unregelmäßig trainiert", sagte Rose.

Der BVB gastiert am Wochenende beim SC Freiburg. Am 3. Spieltag steht das Duell gegen die TSG Hoffenheim an. Danach begeben sich die Spieler auf Länderspielreise.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Geschäftsführer Cramer hält Fan-Rückkehr für enorm wichtig

BVB Geschäftsführer Carsten Cramer hat die Rückkehr der Fans ins Stadion als enorm wichtig herausgestellt. "Sie sind mehr als das Salz in der Suppe. Die Intensität, die von unserem Stadion ausgeht, ist ohne Zuschauer nicht erreichbar. Man merkt, dass 25.000 Menschen schon eine enorme Wirkung entfachen können", gab er im Interview auf der vereinseigenen Webseite an.

Zudem zeigte er sich erfreut über den Umgang der Spieler mit den Anhängern. "Die Interaktion zwischen Fans und Mannschaft wie beispielsweise am Dienstag zwischen Jude Bellingham und Erling Haaland und den beiden Besuchern auf der Tribüne waren tolle Momente. Die Art und Weise, wie die Mannschaft mit den Menschen im Stadion kommuniziert hat, zeigt, wie wichtig die Fans für uns sind", sagte er.

Borussia Dortmund in der Bundesliga: Die kommenden Spiele des BVB

Datum Wettbewerb Begegnung 21.08.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag SC Freiburg vs. Borussia Dortmund 27.08.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim 11.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

Das Spiel des BVB am Samstag in Freiburg wird live im Stream von Sky Ticket gezeigt. Dieses bietet Euch die Option, ohne aktuelles Sky-Abonnement dennoch die Bundesliga zu schauen.

Zudem wird das Spiel auch bei Sky Go zu sehen sein, wie gesagt: Dafür braucht Ihr allerdings ein Abonnement.