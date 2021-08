SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - die Übertragung der Bundesliga heute

Am zweiten Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Freiburg und dem BVB. Bei Goal erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und STREAM zu sehen ist.

Am Samstag, den 21. August, ist der BVB um 15.30 Uhr zu Gast im Breisgau beim SC Freiburg. Marco Reus, Erling Haaland und Co. konnten fulminant in die neue Saison starten und möchten gegen den SCF ein weiteres Feuerwerk abbrennen. Die erste Begegnung der Freiburger endete unentschieden und Christian Streich möchte an diesem Spieltag die ersten drei Punkte der noch jungen Saison einfahren.

Erling Haaland, die Urgewalt aus Norwegen, steht auch in diesem Spiel im Fokus. Im ersten Spiel seiner Borussia konnte er vollends überzeugen und war mit fünf direkten Torbeteiligungen der überragende Spieler. Auch die Freiburger Abwehr wird sich wohl auf einen Haaland in Bestform einstellen müssen. Die Umschaltmomente der Dortmunder im ersten Spiel ließen Anhänger des BVB von Parallelen zur Klopp'schen Spielweise träumen.

Die Freiburger Mannschaft gilt als Ausbildungsverein und verliert häufig am Ende der Saison die eigenen Leistungsträger. Doch in dieser Saison scheint alles anders zu sein: Florian Müller, Stammkeeper der letzten Saison, ist der einzige Leistungsträger, der die Freiburger verlassen hat und wird nun wieder von der ehemaligen Nummer eins Mark Flekken ersetzt. Ansonsten konnte Christian Streich seine besten Spieler halten und blickt daher in eine erfolgsversprechende Saison 21/22.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 2. Spieltag Begegnung SC Freiburg vs. BVB Anpfiff 21. August - 15.30 Uhr Ort Dreisamstadion (Freiburg)

#Streich über das zentrale Mittelfeld: "Maxi #Eggestein ist in einer richtigen Konkurrenz mit Janik #Haberer , Chicco #Höfler , Yannik #Keitel - da wird's richtig Reibung geben, wer dann am Wochenende spielt. Oft sind zwei auf der Bank." pic.twitter.com/ycD3kdLs96 — SC Freiburg (@scfreiburg) August 19, 2021

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Wer überträgt die Bundesliga?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga sichern können. Dies bedeutet, dass auch die Begegnung des Teams von Christian Streich gegen Dortmund exklusiv auf Sky zu sehen ist. Daher könnt Ihr die Partie leider nicht im Free-TV empfangen.

Wollt Ihr Sky nutzen, so ist dies nicht kostenlos. Über die unterschiedlichen Vertragsmodelle könnt Ihr Euch hier informieren. Die Vorberichterstattung zur Partie beginnt bereits um 14:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und wird von Britta Hofmann moderiert und von Didi Hamann als Experte begleitet. Die Begegnung wird um 15:30 Uhr angepfiffen, von Martin Groß kommentiert und kann live auf Sky Sport Bundesliga 2 verfolgt werden.

SC Freiburg vs. BVB: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Könnt Ihr das Spiel heute nicht live vor Euren TV-Röhren verfolgen, bietet Euch Sky zwei Alternativen, um das Spiel trotzdem im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Habt Ihr noch kein Sky-Abo, ist der einfachste Weg hierbei Sky Ticket ! Alles, was Ihr benötigt, ist eine stabile Internetverbindung sowie ein mobiles Gerät oder einen Smart-TV. Nachdem Ihr Euch für eine der Sky-Ticket-Optionen entschieden habt, könnt Ihr direkt losstreamen und das Spiel live verfolgen. Wollt auch Ihr Sky Ticket nutzen, kommt Ihr hier direkt zum Angebot.

Seid Ihr bereits Sky-Kunden, könnt Ihr Euch einfach die in Eurer Mitgliedschaft bereits enthaltene Sky-Go-App installieren und das Spiel analog zur Live-TV-Übertragung verfolgen. Hier könnt Ihr Sky Go auf Eurem Desktop, Handy oder Tablet installieren.

Bundesliga Highlight-Show auf DAZN

DAZN konnte sich leider nicht die Rechte für die Samstagsspiele der Bundesliga sichern. Trotzdem bietet Euch der Streaminganbieter die Möglichkeit, samstags die Highlights der Nachmittagsspiele noch einmal Revue passieren zu lassen. Ab 17:30 Uhr starten dort die Zusammenfassungen der 15:30-Uhr-Begegnungen. Um diesen coolen Service zu nutzen, benötigt Ihr lediglich eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei DAZN.

Entscheidet Ihr Euch für das monatliche Abo, seid Ihr flexibel und könnt monatlich kündigen für nur 14,99€ pro Monat. Soll es doch die Jahresmitgliedschaft sein, könnt Ihr das Angebot von DAZN mit umgerechnet 12,50€ pro Monat etwas günstiger nutzen. Die Jahresmitgliedschaft kostet einmalig 149,99€ . Neukunden haben sogar die Möglichkeit, mit einem kostenlosen Probemonat auf DAZN zu starten. Den Link dazu findet Ihr hier.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket

SC Freiburg vs. BVB heute LIVE im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Beginn der Partie findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften.

SC Freiburg vs. BVB: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr mal keine Zeit habt, das ganze Spiel live anzusehen, oder einfach gerade über keine stabile Internetverbindung verfügt, so bietet Eucheinen kostenlosenzur Begegnung an. Wollt Ihr also trotzdem live mitfiebern, so kommt Ihr hier direkt zum LIVE-TICKER von Goal.