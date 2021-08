Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und STREAM?

Am 2. Spieltag duelliert sich Freiburg mit dem BVB. Wer das Spiel zeigt bzw. wo Ihr die Übertragung der Partie verfolgen könnt, erklärt Euch Goal.

Der SC Freiburg empfängt am Samstag, den 21. August, um 15.30 Uhr Borussia Dortmund. Der BVB feierte am ersten Spieltag einen Einstand nach Maß, fegte Eintracht Frankfurt mit 5:2 aus dem Signal Iduna Park. Bei Freiburg ging es da deutlich gemütlicher zu. Gegen Arminia Bielefeld gab es ein torloses Unentschieden. Allerdings war dies eines der besseren Sorte mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Lediglich den beiden Torhütern war es zu verdanken, dass am Ende die Null stand.

Der Klub aus dem Breisgau bekommt es im Duell mit dem BVB auch mit Superstar Erling Haaland zu tun. Der Norweger ist aktuell in aller Munde, war gegen die SGE an allen fünf Treffern direkt beteiligt. Im letzten Aufeinandertreffen konnte die Freiburger Abwehr Haaland kaltstellen. Trainer Christian Streich sagte auf der Pressekonferenz vor der Partie, dass man keine Angst von dem BVB oder Haaland habe.

Dortmund wird den starken Trend fortführen wollen. Zwar verlor man unter der Woche den Supercup gegen die Bayern, allerdings war es ein ansehnliches Spiel. Die Lücken und Fehler in der Dortmunder Abwehr kommen nicht überraschend, steht mit Manuel Akanji aktuell auch nur ein nomineller Innenverteidiger zur Verfügung.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 2. Spieltag Begegnung SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) Anpfiff 21. August - 15.30 Uhr Ort SC-Stadion (Freiburg)

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an allen Spielen des Bundesliga-Samstags sichern können. Dazu gehört logischerweise auch das Spiel zwischen Freiburg und dem BVB. Bereits um 14 Uhr startet die Übertragung der Bundesliga-Countdown-Show. Moderiert wird diese von Britta Hofmann, unterstützt wird sie mit der Expertise von Ex-Profi Dietmar Hamann.

Um 15:15 Uhr startet dann die Übertragung des Einzelspiels. Martin Groß wird das Duell live am Mikrofon als Kommentator begleiten. Zeitgleich könnt Ihr die Partie aber auch in der Konferenz verfolgen.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Der Pay-TV-Sender bietet Euch auch die Möglichkeit, den Spielen über einen LIVE-STREAM beizuwohnen. Diesen könnt Ihr via SkyQ, Sky Go oder Sky Ticket nutzen. Das Angebot von Sky Ticket ist dabei vor allem für spontane Menschen äußerst sinnvoll.

Denn um dieses Angebot nutzen zu können, wird kein Receiver oder Ähnliches benötigt. Ihr müsst also nicht auf ein Drittgerät warten, sondern könnt den LIVE-STREAM direkt nach Abschluss des Abonnements starten.

Um loszulegen, braucht Ihr natürlich eine stabile Internetverbindung sowie ein internetfähiges Gerät. Über Euer Handy oder Euren Laptop könnt Ihr dann die Übertragung starten. Allerdings haben auch viele SmartTVs die Funktion, den Stream via Sky Ticket App zu übertragen.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: Die Vereine im Vergleich

SC Freiburg Borussia Dortmund Gesamtmarktwert 125,15 Mio.Euro 572,40 Mio. Euro Durchschnittlicher Marktwert 4,81 Mio. Euro 16,84 Mio. Euro Durchschnittliches Alter der Mannschaft 25,3 Jahre 24,7 Jahre A-Nationalspieler 6 16 Meisterschaften 0 8 Pokalsiege 0 5

Der Bundesliga-Samstag: Die Übertragung der Highlights auf DAZN

Die Partie zwischen Freiburg und dem BVB wird zwar nicht live bei DAZN übertragen, dafür gibt es aber die Highlights der Begegnung bereits kurz nach Spielende auf der Streamingplattform zu sehen. Denn ab 17.30 Uhr zeigt DAZN in einer Zusammenfassung alle Highlights der Nachmittagsspiele der Bundesliga. Darüber hinaus konnte sich DAZN auch die Live-Übertragungsrechte an einigen ausgewählten Bundesligapartien sichern.

Neben Fußball dominieren aber auch andere Sportarten das Programmangebot. Im September geht die NFL-Saison wieder los. Das bedeutet, dass Ihr auf DAZN sehr viel American Football sehen werdet. Außerdem hat DAZN auch Basketball, Handball, Darts und vieles mehr im Angebot. Fußballtechnisch gibt es dort auch die Ligue 1 zu sehen, in der neuerdings ja auch ein gewisser Lionel Messi auf Torejagd geht.

Diese große Vielfalt ist allerdings nicht kostenlos. DAZN gibt Euch die Möglichkeit, zwischen zwei Abonnementmodellen zu wählen. Das monatliche Abo kostet 14,99 Euro im Monat. Ein Jahresabo kostet Euch einmalig 149,99 Euro. Dafür spart Ihr Euch aber auch monatliche Kosten, die hier umgerechnet bei ca. 12,50 Euro liegen würden. Falls Ihr Euch noch nicht sicher sein solltet, könnt Ihr das Angebot einen Monat lang kostenlos testen. Den Link zum kostenlosen Probemonat gibt es hier.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, SkyQ, Sky Ticket

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Aufstellung

Mögliche Aufstellung SC Freiburg:

Flekken - K. Schlotterbeck, N. Schlotterbeck, Liehnhart - Schmid, Höfler, Keitel, Günter - Sallai, Grifo - Höler

Mögliche Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Kobl - Passlack, Witsel (Can), Akanji, Schulz (Guerreiro) - Dahoud, Reyna, Bellingham, Reus - Haaland, Malen