Nationalspieler Marcel Halstenberg soll die Abwehrsorgen der Dortmunder lindern. Bürki geht noch nicht. Alle News zum BVB (Borussia Dortmund) heute.

Borussia Dortmund am Freitag - was gibt es Neues vom Bundesligisten, der in dieser Saison wieder Ansprüche auf die deutsche Meisterschaft stellt. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über die Geschehnisse der vergangenen Tage informieren.

BVB (Borussia Dortmund), Gerücht: Halstenberg-Transfer in letzter Minute möglich

Borussia Dortmund war in diesem Transferfenster an Marcel Halstenberg von RB Leipzig interessiert . Vor einigen Tagen sah es noch danach aus, als sollte aus dem Deal nichts werden, doch das hat sich mittlerweile nach Angaben der Bild geändert. Der Zeitung zufolge besteht die Chance, dass der deutsche Nationalspieler noch vor dem Monatsende zum BVB wechselt.

Voraussetzung dafür wäre jedoch ein anderer Transfer: Nur wenn Thomas Delaney nach Sevilla geht und die Schwarz-Gelben damit eine ordentliche Ablösesumme einnehmen, könnte Halstenberg aus Leipzig kommen. Beim BVB gilt darüber hinaus Nico Schulz als Wechselkandidat, doch für den Außenverteidiger gibt es bisher keine Interessenten.

Halstenberg spielte in der Vergangenheit bereits für die Dortmunder: Zwischen 2011 und 2013 lief er für die zweite Mannschaft der Borussia auf.

BVB (Borussia Dortmund), Gerücht: Neues Trikot-Design nach Fan-Protesten?

Borussia Dortmund hat angeblich nach Fan-Protesten das vom Ausrüster Puma vorgestellte Design des Cup-Trikots abgelehnt. Jetzt sollen die Borussen einen neuen Entwurf des Trikot-Herstellers bekommen. Das berichtet die englische Zeitung Daily Mail .

Hier geht es zur News!

BVB (Borussia Dortmund), Gerücht: Atletico entscheidet sich gegen Bürki

Roman Bürki spielt unter Trainer Marco Rose beim BVB keine Rolle mehr und soll deshalb verkauft werden. Hinter Neuzugang Gregor Kobel und Marwin Hitz ist er nur noch die Nummer drei bei den Schwarz-Gelben.

Gleich mehreren Top-Klubs wurde in den vergangenen Wochen loses Interesse am Schweizer nachgesagt: So sollen Lille, Marseille, Monaco und Inter am 30-Jährigen dran gewesen sein. Auch Atletico Madrid hatte Bürki auf dem Zettel, doch mit einem Wechsel zum aktuellen spanischen Meister wird es nun nichts mehr.

Denn die Rojiblancos haben für den abgewanderten Ersatzkeeper Ivo Grbic, der nach Lille ging, schon Ersatz gefunden: Von der AS Monaco wird Benjamin Lecomte für diese Saison ausgeliehen, was die Chancen für eine Bürki-Verpflichtung zunichte macht.

Borussia Dortmund in der Bundesliga: Die kommenden Spiele des BVB

Datum Wettbewerb Begegnung 21.08.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag SC Freiburg vs. Borussia Dortmund 27.08.2021 | 20.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim 11.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

Das Spiel des BVB am Samstag in Freiburg wird live im Stream von Sky Ticket gezeigt. Dieses bietet Euch die Option, ohne aktuelles Sky-Abonnement dennoch die Bundesliga zu schauen.

Zudem wird das Spiel auch bei Sky Go zu sehen sein, wie gesagt: Dafür braucht Ihr allerdings ein Abonnement.