BVB, News und Gerüchte: Chelsea nimmt Lukaku statt Haaland ins Visier, Kobel kommt aus Stuttgart - Borussia Dortmund heute

Chelsea rückt offenbar von einem Haaland-Transfer ab und Torhüter Gregor Kobel kommt vom VfB Stuttgart. Alle News zum BVB am heutigen Dienstag.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Montag.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, Gerücht: Romelu Lukaku statt Erling Haaland - Chelsea denkt offenbar um

Champions-League-Sieger FC Chelsea ist offenbar von einer Verpflichtung von BVB-Stürmer Erling Haaland abgerückt und hat Inters Romelu Lukaku als Transferziel Nummer eins auserkoren. Das berichtet die Daily Mail.

Der Belgier spielte bereits zwischen 2011 und 2014 für die Blues, konnte sich allerdings nie durchsetzen und wurde mehrfach verliehen, ehe er für knapp 35 Millionen Euro fest zum FC Everton wechselte. Für Lukaku müsste Chelsea dem Bericht zufolge 100 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Bei Inter war Lukaku mit 24 Toren und zehn Assists in 36 Ligapartien einer der Garanten für den Meistertitel in der abgelaufenen Saison.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel hatte jüngst angekündigt, sich zur kommenden Saison mit "zwei oder drei" Neuzugängen verstärken zu wollen.

BVB, Transfer: Borussia Dortmund verpflichtet Stuttgarts Gregor Kobel - Hoffenheim freut sich über Millionennachzahlung

Pokalsieger Borussia Dortmund hat Torhüter Gregor Kobel von Ligakonkurrent VfB Stuttgart verpflichtet. Das gab der BVB am Montag offiziell bekannt.

Der 23-Jährige unterschrieb einen bis 2026 datierten Vertrag. Über die Ablösemodalitätenmachten die Dortmunder keine Angaben, Medienberichten zufolge kostet Kobel, dessen Vertrag bei den Schwaben noch bis 2024 lief, knapp 15 Millionen Euro.

Auch Kobels Ex-Klub Hoffenheim darf sich über Geldregen freuen und erhält 2,2 Millionen Euro. Wie der kicker berichtet sicherten sich die Kraichgauer bei Kobels Wechsel im vergangenen Sommer nach Stuttgart eine Weiterverkaufsbeteiligung.

✒️ Borussia Dortmund verpflichtet zur neuen Saison Torhüter Gregor #Kobel vom Ligakonkurrenten @VfB Stuttgart.



⁰⁰Alle Infos 👉 https://t.co/DWp3WCGCcV — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 31, 2021

"Wir freuen uns sehr, dass sich Gregor Kobel für Borussia Dortmund entschieden hat. In ihm sehen wir großes Potenzial. Gregors Zielstrebigkeit, sein Ehrgeiz und seine Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns“, wurde BVB-Sportdirektor Michael Zorc zitiert.

"Borussia Dortmund ist einer der größten und bekanntesten Fußballvereine der Welt. Ein Klub, der den Anspruch hat, jedes Jahr um den Meistertitel und den DFB-Pokal zu kämpfen und in der Champions League zu spielen", betonte Kobel bei der Vertragsunterzeichnung: "Man kann auf dem Platz sehen, dass ich ein sehr emotionaler Typ bin. Nach der Pandemie vor mehr als 80.000 Zuschauern in Dortmund auf dem Rasen zu stehen, in dieser Atmosphäre – dem fiebere ich schon jetzt entgegen!“

Für den VfB bestritt Kobel in der abgelaufenen Saison 33 Ligapartien sowie ein Pokalspiel und blieb sechsmal ohne Gegentor.

BVB, Transfers: Die bisherigen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22

Zugänge Abgänge Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro) Lukas Piszczek (Goczalkowice) Soumaila Coulibaly (PSG, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, war zuletzt ausgeliehen, 3,5 Millionen Euro) Sergio Gomez (SD Huesca, Rückkehr nach Leihe) Marcel Schmelzer (Ziel unbekannt) Marius Wolf (1. FC Köln, Rückkehr nach Leihe) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, Rückkehr nach Leihe) Immanuel Pherai (PEC Zwolle, Rückkehr nach Leihe)

BVB, News: Borussia Dortmund lässt Giovanni Reyna nicht zum Gold Cup mit den USA

Offensivjuwel Giovanni Reyna reist nicht mit der USA zum diesjährigen Gold Cup (10. Juli bis 1. August). Der BVB verweigerte dem 18-Jährigen die Freigabe.

"Den Gold Cup wird er nicht bestreiten", sagte Lizenspielerleiter Sebastian Kehl den Ruhr Nachrichten . Hintergrund ist, dass Reyna bei einer Teilnahme die kompette Vorbereitung (Trainingsauftakt am 1. Juli) der Dortmunder sowie eventuell den Saisonauftakt am 13. August verpassen würde.